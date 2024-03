Del pánico escénico al tuitero furioso: Luis "Toto" Caputo también se acopla a la estrategia de redes de Milei

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, pasó de tener un siempre bajo perfil público a pesar de los altos cargos que ha tenido en la política a ser un furioso tuitero en la última semana, acoplándose así a la estrategia que el gobierno de Milei tiene en sus redes sociales.

Advertencia a empresarios del café y chicaneada a Grabois

Este lunes, Caputo había aprovechado la queja de un consumidor en la red social X sobre el precio de cápsulas de café para ponerla un plazo al proceso que derivará en una mayor oferta en las góndolas.

El consumidor posteó una imagen de un tubo de cápsulas de café "Cabrales" en Coto a $7.200 junto a otra que demostraba en la cadena americana Walmart en Estados Unidos estaba más barata.

Caputo apuntó a otra empresa por la suba del café: "En un mes van a estar compitiendo con importadores"

"En un mes ya va a estar compitiendo con importados, así que no creo que vaya vender mucho más café a esos precios...", contestó el ministro a ese posteo.

Pero cinco días atrás, ya las formas de expresarse vía su cuenta de X había cambiado un poco, cuando llamó a Grabois "chichón del suelo". El dirigente social le había recomendado en un posteo a Milei que se alejara del macrismo y de Victoria Villarruel cuando se desató la interna por la convocatoria de sesiones en el Senado para tratar el mega DNU.

“Jaja, tranquilo, chichón del suelo”, arrancó el funcionario, refiriéndose al dirigente cercano al kirchnerismo. Y después ironizó: "¡Seguro vas a ser presidente y vas a recuperar tus fondos fiduciarios! Ah, no, eran de los argentinos, ¡mala mía!", en referencia a las intenciones de ser presidente de Grabois.

Caputo confirmó que el Gobierno alcanzó el superávit financiero por segundo mes consecutivo

También copió el estilo de Milei a poner varios "me gusta" a publicaciones expresivas, como una que critica la reestructuración de la deuda de Martín Guzmán o el llamado a la "rebelión fiscal" de José Luis Espert contra el gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, fiel al estilo kirchnerista, "likeó" un post de un usuario que calificaba de "ridículo" el aumento del pan Bimbo y hasta hablaba de "monopolio".

Qué posteaba antes de asumir

Lo primero que hay que destacar es que hay un par de cuentas que parecen reales de Caputo pero son falsas, y encontrar al ex presidente del Banco Central del macrismo no era tan sencillo antes, porque tenía una cuenta cerrada que no cualquiera podía acceder.

En los años del gobierno de Alberto Fernández, Caputo se dedicaba a analizar el mundo de las finanzas, a comentar partidos de rugby de Los Pumas y hasta del club River, del cual es hincha. Cada tanto, dejaba alguna crítica al mundo riquelmista de Boca, en un guiño a Mauricio Macri.

El exasesor económico de Javier Milei cruzó a Luis Caputo por festejar las promociones en supermercados

Pero lo más notable es que revisando en el tiempo siempre usaba un lenguaje moderado, muy distinto del que se vio estos días. Hasta llegó a felicitar arrobando a Martín Guzmán y Alberto Fernández por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 2020.

También cuestionaba algunas prácticas del empresario favorito de Milei, Elon Musk, al "papelón" de cómo Donald Trump dejó su presidencia de los Estados Unidos denunciando un fraude y hasta reposteando a la mismísima Lali Espósito cuando cantó en la final del Mundial de Qatar que ganó Argentina.

Por último, Caputo ha llegado a solidarizarse ante el atentado contra Cristina Kirchner y repostear a dirigentes como Roberto Lavagna y Facundo Manes, claramente emparentados con el peronismo y el radicalismo disidente del gobierno actual. Eso se mantiene en línea con lo que meses atrás de que LLA ganara las elecciones, ya celebraba las tres opciones electorales que "van a hacer más o menos lo mismo".

JD / Gi