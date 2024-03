El exasesor económico de Javier Milei cruzó a Luis Caputo por festejar las promociones en supermercados

El exasesor económico de Javier Milei, Carlos Rodríguez, criticó al ministro de Economía Luis Caputo luego de que festejara el cambio negociado en las promociones de supermercados, sin que bajen los precios. También hizo hincapié en el levantamiento del cepo, citando a uno de los economistas favoritos del presidente libertario.

“Al ministro Luis Caputo y a Javier Milei no les gusta que los súper pongan tres precios para un mismo producto según la cantidad comprada. Preferiría que sólo pongan el más barato así baja el nivel de precios que mediría el INDEC (¡como si no supieran medir los precios cuando hay ofertas!)”, publicó el economista en su cuenta de X (antes Twitter).

“Yo me pregunto, ¿el ministro Caputo sabe cuántos precios existen hoy en día para la misma mercadería llamada dólar, que él mismo determina? Yo creo que debe de haber más de una docena de precios para la misma cosa llamada dólar: Mayorista, Oficial, Tarjeta, MEP, CCL, BLUE, Mix exportador soja, Importador con País, etc, etc,...”, reclamó Rodríguez.

Luego citó a uno de los referentes del liberalismo, ídolo del presidente Javier Milei y ganador del Premio Nobel de Economía en 1976: “Friedman dijo: a dollar is a dollar is a dollar. O sea que en Friedman básico, no debería existir el cepo. Solo dos precios para el dólar: el Mayorista y el Minorista. Algo parecido a lo que hacen los supermercados”, ilustró.

Ante la crítica de otro usuario de la red social, quien lo acusó de “ansioso” e “inocente” por “confundir las medidas transitorias de una crisis con el ideal del modelo final”, Rodríguez respondió: “Te recomiendo mirar bien los números: lo principal que han hecho en estos tres meses es implementar una devaluación similar, desmonetización real, recesión y caída de salarios reales exactamente iguales a los de 2002 en igual período de tiempo”.

Carlos Rodríguez, secretario de Política Económica durante el gobierno de Carlos Menem y parte del Consejo de Asesores Económicos da Javier Milei, duró menos de una semana en el equipo del presidente libertario una vez ganadas las elecciones, luego de un escándalo por comentarios homofóbicos y haber denunciado que “no fue consultado en meses”.

Qué hará Milei con el cepo

Javier Milei se refirió al fin del cepo el último viernes y reveló que evalúa llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, así como otros organismos multilaterales, en búsqueda de los U$S15.000 millones que, considera, necesita para abrir el cepo cambiario antes de mitad de año.

"Estamos trabajando en un nuevo acuerdo con el FMI y si se nos dan las condiciones lo vamos a firmar. Estamos en una situación muy favorable", afirmó, en diálogo con radio La Red. En línea, reveló: "Podría contemplar desembolsos, además del Fondo, de otros países y de fondos de inversión que nos permitiera avanzar hacia el sistema de competencia de monedas con peso, en la medida que nosotros aceleremos la salida del cepo".

Milei: "Necesitamos U$S15.000 millones. Si nos dan esa plata la ponemos en el Banco Central y abrimos".

A su vez, y tal y como lo hizo en anteriores oportunidades, remarcó que con la conformación de un pool de préstamos, tal y como describió, levantaría las restricciones cambiarias de manera inmediata. "Necesitamos U$S15.000 millones. Igual consideramos que aún hay riesgo, pero si nos dan esa plata la ponemos en el Banco Central, abrimos y que hagan lo que quieran", agregó.

Sin embargo, fue cauteloso sobre los plazos, enfatizando en que prefiere ir a lo "seguro" en caso de no disponer de las divisas necesarias. "No sabemos si lo vamos a conseguir esto o no, pero nosotros podemos ir al mercado y llevarlo adelante a mitad de año, que es lo que estima el FMI", expresó el libertario.

Qué pasó con los supermercados

Las promociones de los supermercados fueron ganando terreno en las góndolas las últimas semanas a partir de la caída del consumo, del orden del 27% en el primer bimestre del año según la CAME, consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos. Caputo veía esto como un obstáculo para una medición acertada de la inflación, del 13,2% en febrero, por lo que la semana pasada festejó que se priorizaran las promociones por unidad.

Esto también generó malestar en Javier Milei, quien fue muy crítico hacia los empresarios supermercadistas. “Si los precios de los bienes se pudieran computar de manera correcta dadas las promociones, la inflación estaría en un dígito”, afirmó la semana. En este sentido, aseguró que "las empresas subieron los precios muy fuerte y ahora corrigen con el ‘3x2’ o ‘2x1’. Entonces te queda marcado el precio (de lista) cuando en realidad está bajando”. En consonancia, refirió que "si corrige por este efecto, la inflación está ahí de un dígito”.

El fundamento del libertario detrás de esta postura radica en que el INDEC no tiene la capacidad de registrar dichas estrategias, utilizadas por supermercados y comercios locales para estimular las ventas, especialmente en el actual contexto, por lo que quedan fuera del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el presidente difunde cada mes.

ML / ED