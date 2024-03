Ricardo Alfonsín: "Espero que en el radicalismo se imponga la posición del Lousteau"

Ricardo Alfonsín criticó la alianza que el radicalismo forjó con el espacio el Pro en 2015, y afirmó que, tras el gobierno de Cambiemos, "la situación fue peor”. Por otro lado, alertó sobre una posible fragmentación de la UCR, aunque considera que "ninguno de los que hoy están conduciendo el partido puedan tener la jerarquía de Balbín o Frondizi", según afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo Alfonsín es uno de los representantes del radicalismo que está impulsando a los dirigentes de su partido a que retomen los ideales del espacio en medio de una fuerte disputa interna frente al rol que debe adoptar el partido centenario como oposición del nuevo gobierno de Javier Milei. Fue embajador argentino en España. Entre el año 2019-2023 había sido presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Buenos Aires, fue diputado nacional y candidato a presidente por la Alianza de Unión para el Desarrollo Social, que integraba al radicalismo en el año 2011.

¿Te sorprendió la cantidad de críticas que recibió Lousteau por su voto en el Senado?

No me sorprendió, porque las padecí cuando tuve las posiciones que tuve, como cuando cuestioné el acuerdo del partido o las políticas que acompañaba la UCR en el 2015. Espero que en el radicalismo se imponga la posición del Lousteau, que es el presidente del Comité, y que revisen el camino que ideológicamente recorrió hasta ahora.

Martín Lousteau fue el único radical que votó para continuar el tratamiento del DNU

En el caso de una votación como la que se produjo en el Senado, ¿ es vinculante la decisión del partido con los senadores, los obliga a votar en consonancia con la decisión del partido?

Absolutamente. Es cierto que el partido es muy horizontal y democrático, y por eso votan de manera diferente, pero en el Parlamento tienen que votar de acuerdo a las instrucciones que da el Comité nacional. No pueden hacer lo que quieren, salvo en casos de conciencia.

Esto refleja la crisis del partido, la provincialización que está atravesando a partir de la priorización de intereses políticos personales. Voy a trabajar para que el partido se reencuentre con su identidad, su razón de ser y sus representaciones naturales.

Durante el programa hemos conjeturado acerca de la reconfiguración del mapa político argentino. Hoy se cumplen 100 días del Gobierno de Milei, Macri será reelecto como titular del PRO y el PJ apuntará a una elección general a fin de año para decidir sus autoridades con competencias (algo que no pasaba desde hace 30 años entre Menem y Cafiero). Hay quienes consideran que, frente a eso, el kirchnerismo se va a ir, como hizo en 2017 fundando Unidad Ciudadana, porque no resistiría perder en una interna en el peronismo. Al mismo tiempo, hay dos gobernadores que se consideran del PRO, como Rogelio Frigerio y Nacho Torres, pero se diferencian de ese espacio. ¿Imaginás que haya una fragmentación semejante en el radicalismo, como lo fue en su momento entre Frondizi y Balbín?

Tengo miedo, aunque los actores son otros, creo que ninguno de los que hoy están conduciendo el partido puedan tener la jerarquía de Balbín o Frondizi. Algunos están preocupados por la ruptura del PRO, pero ya se rompió de hecho, ya que no hubo una responsabilidad formal. Pero lo cierto es que se rompió, eso dio lugar a un debate todavía un poco soterrado respecto de si es necesario o no repensar lo que hizo la Unión Cívica Radical en el año 2015.

Yacobitti: "No me lo imagino a Larreta en el radicalismo, pero ojalá que así sea"

Espero que puedan imponerse las posiciones que tiene el Comité Nacional e incluso la Convención Nacional, pero hay muchos que están trabajando para que se recomponga esa alianza con el PRO, pese a las dificultades que tiene Macri para integrarse al Gobierno o para establecer algún tipo de acuerdo con LLA. Es decir, se ilusiona con la posibilidad de que la Unión Cívica Radical continúe integrando un frente que expresa las ideas que ha venido expresando Cambiemos hasta ahora, ideas que son respetables, pero que no tienen absolutamente nada que ver con la Unión Cívica Radical, y ellos lo saben perfectamente.

Así como Martín dice que en privado le dicen una cosa y en público otra, a mí me pasaba lo mismo, también me decían “tenés razón Ricardo, deberíamos de hacer otra cosa pero lamentablemente no podemos”, y después en público, por supuesto, decían que estaban haciendo lo que correspondía hacer. Espero que esta discusión se dé y que los que no sean mayoría la acaten.

Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional de la UCR

¿Te imaginás una convención radical turbulenta y con los ánimos caldeados, como lo fue aquella de Gualeguaychú?

Sí, realmente entiendo la importancia de la discusión que se avecina. No solo debemos enfocarnos en el futuro, sino también reflexionar sobre lo que hemos hecho desde el 2015. Han pasado casi 10 años y creo que es momento de evaluar todo lo que hemos experimentado.

Parece claro que Cambiemos no contribuyó en absoluto a mejorar la calidad política en Argentina. Cometió los mismos errores que la política anterior, porque esos errores no son exclusivos de ninguna época. Además, no mejoró la calidad institucional. Las leyes que se suponía que cambiarían, como las relacionadas con el Consejo de la Magistratura o el uso de los decretos de necesidad y urgencia, permanecieron sin modificaciones significativas hasta finales de 2018. Tampoco hubo avances económicos o sociales.

Al final del gobierno de Cambiemos, la situación, incluida la deuda externa, empeoró en comparación con 2015. Desde la perspectiva del partido, tampoco hemos logrado reconectar con los sectores que tradicionalmente representamos: las clases medias, trabajadoras, jubilados, la educación y salud públicas, y las pymes. Estos son nuestros valores fundamentales, pero hemos hecho poco para representarlos adecuadamente.

La pelea del oficialismo con los gobernadores

Alejandro Gomel (AG): Maximiliano Pullaro fue el único que no firmó el comunicado el otro día. ¿En qué situación cree que se encuentra con todos los problemas de inseguridad en Santa Fe y con esta posición que está teniendo dentro del partido?

Lo que pasa es que el partido se provincializó o se municipalizó, es decir se desideologizó. De esta manera, se transformó en una maquinaria electoral, pero provincial, municipal. Los gobernadores están priorizando las necesidades de su provincia.

Está bien que las defiendan, pero eso no autoriza a sacrificar convicciones respecto de lo que hay que hacer o no hay que hacer a nivel nacional. ¿Cómo van a votar en contra de un DNU, que es incontrovertiblemente inconstitucional? Todos lo saben perfectamente.

Maximiliano Pullaro, gobernador radical de Santa Fe

Los recuerdo como si fuera hoy dar lecciones de división de poderes, de constitucionalismo o de respeto a la Constitución. Los recuerdo rasgándose las vestiduras en el altar de las instituciones, y ahora van a apoyar lo que probablemente sea el DNU más inconstitucional desde que se sancionó la Constitución de 1994. A este sí lo van a apoyar, todo en nombre de tener una buena relación con el Gobierno, pero en realidad el Gobierno es el que tendría que respetar las decisiones de la oposición y no castigarlas también.

AG: El Gobierno fue claro. alertó que si no apoyan el DNU no habría plata para las provincias.

Definitivamente. Denunciaría esta situación en una conferencia de prensa. Expresaría mi firme rechazo a ser chantajeados para aprobar medidas que considero perjudiciales para el país. Es inaceptable que intenten desfinanciar la educación y las provincias reteniendo recursos, debemos concientizar a la sociedad sobre la gravedad de esta situación.

Lousteau: "El ídolo de Milei se llama Menem y tuvo dos condenas por corrupción"

No solo los políticos, sino todos aquellos que influyen en la opinión pública, deben hablar al respecto. Es preocupante que algunos analistas políticos que antes se escandalizaban ahora guarden silencio o justifiquen estas acciones. No podemos aceptar pasivamente estas prácticas.

Los radicales que hablan de acompañar el cambio deberían especificar a qué se refieren. ¿Qué tipo de cambio están proponiendo? ¿Estamos hablando de privatizar el Banco de la Nación Argentina o poner en duda los derechos humanos? Es inadmisible que el Presidente y el señor Espert estén incitando a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, y es decepcionante que solo el oficialismo de la Provincia haya alzado la voz al respecto.

Esto va contra de la Constitución Nacional y los principios federales. Es esencial que todos lo denunciemos para que no se normalice. Hasta ahora, ni el partido ni los gobernadores han emitido declaraciones al respecto, lo cual es preocupante, ya que nadie está exento de enfrentarse a situaciones similares en el futuro, y sino que se vayan a otro partido, pero que nos destruyan un partido tan importante, que tiene más de 130 años de historia. Ahora lo quieren convertir en una herramienta electoral al servicio de cualquier idea o de intereses personales.

