Oscar Agost Carreño, diputado: "El PRO corre gran riesgo de que Milei se lo degluta"

Oscar Agost Carreño señaló que su idea de integrarse a Hacemos Coalición Federal fue con el objetivo de representar mejor a los cordobeses, desde una mirada más integral y federal. Destacó que el diálogo entre el Gobierno y la oposición en Casa Rosada fue positivo, aunque siguen existiendo diferencias respecto a jubilaciones y el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. “Hay algo bueno de Milei que es que nos puso en crisis todo”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Oscar Agost Carreño es diputado nacional y presidente del PRO de Córdoba. Fue legislador de su provincia, asesor legal externo del Banco Ciudad y director nacional en la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios. Este lunes, el bloque de Hacemos Coalición Federal, mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y Guillermo Francos, para avanzar en la negociación de cara al inminente tratamiento de la nueva ley ómnibus y el DNU en la Cámara de Diputados.

Usted fue una de las personas que propuso que el presidente del PRO debe ser Mauricio Macri, pero no integra el grupo de diputados del PRO sino Hacemos Coalición Federal. ¿Por qué estas diferencias?

En primer lugar, creo que el PRO tiene un enorme desafío, lo hemos conversado con usted alguna vez, que es cómo encarar la etapa que viene. Yo vengo sosteniendo de que el PRO corre gran riesgo como institución partidaria, pero además con sus ideales, con su forma de hacer política, de que Milei se lo degluta, como pasó con la UCeDé de Menem, o si a Milei le va mal, no se puede despegar.

Me parece que para encarar este desafío necesitás una persona que lleve adelante con mucha fuerza el manejo de la nave en lo que sigue, que es bastante complicado. La verdad que Mauricio Macri, además de ser el fundador, indudablemente es una persona que tiene el peso suficiente para pararse enfrente de esa situación y encontrar la salida. Yo creo que es muy difícil, pero no creo que haya otra persona más calificada y sobre todo más reconocida por todo para llevar adelante ese desafío.

¿Por qué usted no integra el bloque de diputados del PRO?

Fue una decisión mucho antes de todo esto. Yo decidí integrarme en un bloque donde hay otros diputados del PRO, están los diputados de los gobernadores del PRO, que son para mí quienes ganaron elecciones y que representan el territorio, y creo que la mejor forma de representar a los cordobeses es con las discusiones del interior, desde el federalismo, desde el espacio donde estoy, se dan esas discusiones con mucha más facilidad.

Lo que pasó es que yo voté distinto al bloque del PRO cuando en agosto o septiembre, por ahí, se votó la creación de la Universidad Río Tercero. Bueno, yo entendía, a diferencia del bloque, que correspondía crear esa universidad y en todo caso revisar las universidades de la zona del AMBA. Me parecía que la Universidad Río Tercero era absolutamente justificable, y a partir de ahí empecé a ver que la mejor forma de representar a los cordobeses y a mi partido era con una mirada mucho más federal.

En las nuevas autoridades del PRO están representados los gobernadores de Entre Ríos, Chubut, los y las vicegobernadoras inclusive. ¿Usted cree que el hecho de que Macri presida el PRO de alguna manera va a llevar a que aquellos diputados que están en Hacemos Coalición Federal se integren con los diputados del PRO?

No, no creo que tenga que ver una cosa con la otra. Primero, los partidos provinciales tienen total autonomía del Partido Nacional, lo que no quiere decir que tengan que seguir grandes lineamientos. Es decir, yo soy presidente del Pro de Córdoba hasta fines de abril, por nuestra carta orgánica, por nuestras elecciones internas.

No se olvide que el Pro de Córdoba tiene más afiliados que el Pro de la Capital Federal, que es donde nació. Nosotros tenemos un partido muy robusto, con dificultades, con líneas internas, pero tenemos legisladores e intendentes, esa es nuestra vida partidaria. En esa vida partidaria, a mí me toca ser representante de Córdoba dentro del consejo, entonces, en el marco de mi vida partidaria, que tiene total autonomía del Partido Nacional, jurídicamente hablando, he firmado esa nota porque creo en el partido, porque yo no hacía política antes de la creación del Pro, empecé haciendo política en el Pro.

Ahora, cuando me toca mi faz de diputado nacional, los cordobeses me han votado, ahí no me votó una interna partidaria, ahí me votaron los cordobeses, entonces, yo tengo que representar a los cordobeses, y dentro de mi bloque están aquellos diputados que responden a los gobernadores, y además está Miguel Ángel Pichetto de presidente, que fue quien Mauricio Macri eligió de candidato a vicepresidente, ni más ni menos. Está Nicolás Massot, que más allá de lo que se diga públicamente, entró por la lista de Patricia Bullrich, en el lugar número cinco por la provincia de Buenos Aires, si mal no recuerdo.

Por lo tanto, ponerse con el tornasol a ver si uno es amarillo oscuro o amarillo claro, en este momento donde Javier Milei, me parece que se llevó puesta la idea de cambios y la idea de juntos, que es con la que venimos haciendo política hace muchos años, es muy complicado, digo.

Podríamos preguntarnos de Patricia Bullrich, que está dentro de La Libertad Avanza, que es quien le ganó las elecciones, digo, es muy difícil hoy ponerse a ver las identidades. Lo que tenemos que hacer es reconstruir nuestra identidad para volver a enamorar al electorado y demostrarles que el cambio y la república está a través del Pro y no a través de La Libertad Avanza, y eso es complicado.

Alejandro Gomel: ¿Qué sensación le quedó de la reunión en Casa Rosada? Estuvo Francos, pero la gran sorpresa es que estuvo el jefe de Gabinete, Posse. ¿Nota un cambio de actitud del Ejecutivo con respecto a la relación que pueda tener de aquí en más con el Legislativo, especialmente con la Cámara de Diputados?

La reunión fue positiva, porque se habló en todo momento, no se ve lo que pasa en las redes sociales, ese metaverso del conflicto constante.

Lo que hemos visto es un diálogo absoluto, donde nos escucharon, donde se habló prácticamente de la ley ómnibus casi toda la reunión, y pudimos plantear nuestras objeciones, aquellas cosas para las que creemos que no están los votos objetivamente, más allá de la posición de nuestro bloque, y hacer propuestas concretas.

Creo que fue lo más importante de lo que usted resalta, que haya ido el jefe de los ministros, que no le conocíamos la voz, nunca lo habíamos visto, algo muy valioso. Demuestra que ellos tienen otra actitud para la etapa que sigue. Estuvo también Santiago Caputo, que participó activamente. Estuvo el ministro de Interior, el viceministro de Interior, el vicejefe de Gabinete, Rolandi. O sea que fue una reunión de trabajo que me parece que es positiva. Seguimos muy lejos en varios temas, por ejemplo, el tema ganancias o en jubilaciones, pero que haya diálogo más allá del metaverso que generan las redes sociales creo que es muy positivo.

AG: ¿Hay un pedido para que jubilaciones sea por ley o cree que va a haber un decreto con el cambio en la modalidad?

La verdad que no lo sabemos. Nosotros le hemos planteado que se viene dilatando excesivamente la comisión que se ha creado después de la sesión que nosotros llamamos, y no se realizó porque no bajaron el oficialismo y otros bloques. Entonces, nosotros le hemos pedido celeridad.

Lo que vemos es que la comisión no está con celeridad porque han hecho tres reuniones y esas reuniones son más bien para discutir autoridades y cosas de la casta, y no para hablar de los jubilados. Por lo tanto, no es el mecanismo que vamos a terminar acordando.

Lo que le hemos dicho es que para nosotros es urgente, no solamente hacerlo, sino además que sea con una fórmula más parecida a la que proponemos nosotros que a la que vienen imaginando ellos. Porque entendemos que los jubilados ya tuvieron dos grandes licuaciones entre el final del gobierno de Alberto y el principio del gobierno de Milei, donde la inflación les comió muchísimo el poder adquisitivo. Además PAMI dejó de prestar los servicios y los remedios están inalcanzables. Si cambiamos la fórmula sin tener en cuenta un acople razonable y una amortiguación que compense lo que pasó en estos meses, a los jubilados los van a pulverizar económicamente.

AG: ¿Notó que a mayor recepción está más permeable el Gobierno?

Hubo dos temas donde tuvimos un rotundo no, que esperemos seguir trabajando, que son jubilaciones y cambiar el régimen de Tierra del Fuego.

Uno va atado al otro, porque cuando nos dicen no hay plata para resolver el tema jubilados, le dijimos bueno, pero revisemos todos los regímenes especiales que hay en la Argentina y veamos que haya plata para los jubilados prioritariamente.

Entonces, en esos dos temas sí notamos alguna resistencia mayor, pero en muy buenos términos, y tomaron nota de cómo veíamos nuestras fórmulas y cómo veíamos las cosas y quedamos en seguir conversando. Pero sí notamos una mayor resistencia en esos dos temas. En el resto de los temas los vimos muy abiertos, inclusive en lo de ganancias, que también estaban un poco lejos sobre todo en el momento.

Claudio Mardones: Decía que no se mostraron predispuestos a escuchar los planteos en torno al subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. No pierdo de vista que usted, junto con el diputado Ricardo López Murphy, presentaron una serie de propuestas fiscales, entre ellas una que tiene que ver con un 25% adicional de ganancias para los juegos de azar, y en el caso del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, quitar dos de las cuatro exenciones. Esto, dentro de una discusión que ya viene del primer round de buscar, acordar una fórmula jubilatoria en la primera versión de la ley ómnibus. ¿Directamente el gobierno no quiere tocar el régimen de promoción industrial?

Bueno, nos manifestó que eso sería tocar derechos adquiridos. Ahí nosotros le hemos respondido que toda la ley ómnibus toca derechos adquiridos. Volver a pensar en poner ganancias toca derechos adquiridos, establecer que se renegocien todos los contratos del estado y tener una delegación al respecto toca bienes y derechos adquiridos. Nosotros creemos que, efectivamente, si estamos legislando estamos tocando derechos adquiridos y hay que resolverlo.

Lo que nos parece terrorífico es que la gente rica que viaja al extranjero, puede comprar un Iphone a precio internacional, mientras que la gente que no puede viajar al extranjero a comprarse un celular o una computadora lo paga tres, cuatro, o cinco veces más de lo que se paga en el extranjero. Ya tenemos hace muchos ese ranking, y la verdad que tenemos que revisarlo, pero no porque tengamos un encono con Tierra del Fuego o con los empresarios que han apostado allí, sino sencillamente porque hoy no hay plata.

Si no hay plata, entendemos que no pueden ser el campo, las provincias y los jubilados, y ni hablar la clase media y laburante, el principal foco de amortiguación de ese "no hay plata".

Además creemos que hay algo bueno de Milei que es que nos puso en crisis todo, es decir, nos pide a todos que revisemos absolutamente todo y que pongamos todo en crisis. Ahora, lo único que no ponen en crisis son aquellas cuestiones que tienen que ver con determinadas corporaciones y determinados régimenes que necesariamente hay que verlos.

CM: ¿Qué pasa con el paquete de privatizaciones? Han habido cambios, pero sigue en pie, por ejemplo, sigue el Banco Nación en el listado, incluyeron a Nucleoeléctrica Argentina. De la negociación anterior, habían quedado afuera algunas empresas a partir del planteo de la oposición, algunas han vuelto a aparecer. Con respecto a las discusiones, ¿dónde aparecen las principales diferencias con respecto a las privatizaciones?

Bueno, ahí tenemos que sentarnos mucho más en fino a ver cuántos votos hay, porque efectivamente han sacado muchas empresas que estaban en las provincias y eso generaba muchas trabas en cantidad de votos.

Hoy vemos que el Banco Nación, que para nosotros era inviable privatizarlo, lo ponen como una privatización parcial, es decir, para que entren fondos privados y ahí ya cambia la cosa. Convertirlo en una sociedad anónima y que entre fondos privados, no es lo mismo que privatizarlo, sino que es una forma de sanearlo y ponerlo a nivel mundial, con los estándares de los grandes bancos nacionales a nivel mundial. Pero bueno, hay que ver cómo se realiza ese proceso y, sobre todo, tenemos que hacer un trabajo, un análisis diputado por diputado viendo esa lista. Todavía no empezó ese camino porque queríamos tener esta reunión y vamos a empezar ahora a ver diputado por diputado, a ver qué piensan de esa lista.

Hay que decir que es un proceso mucho mejor que el que estaba originariamente. Es más transparente y hay muchas menos empresas y para las empresas que están el Gobierno da una justificación sobre cada una. Ahora tenemos que ponernos a ver una por una si están los votos necesarios para que se aprueben.

CM: ¿Les pidieron levantar el prendido de la sesión especial para el martes?

No, no hubo un pedido, sino que hubo un diálogo después de lo que pasó con la sesión de jubilados, donde vieron que si no era por la tormenta, íbamos a tener número. Creo que tomaron nota de que el Congreso no puede seguir cerrado, que estamos terminando marzo y los diputados no están reunidos en comisiones porque no están conformadas. Entonces hicimos un acuerdo, digamos. Nosotros bajábamos esas sesiones a medida de que abrieran las comisiones entre ellos la educación que en este momento se está conformando.

Con el compromiso de que primero esa y que después todas las semanas que siguen metamos 10 o 12 conformaciones, y que empiecen a funcionar y que haya cronogramas serios para temas como jubilaciones, FONID, el Fondo Incentivo Docente, y otros temas que son prioritarios, y sobre todo en lo social, nosotros bajamos la sesión o la reprogramamos para una fecha en la cual pudiera empezar a funcionar el Congreso y que realmente tenga posibilidad de ser aprobada la ley.

El Gobierno lo tomó razonablemente y está cumpliendo en abrir las comisiones esta semana y la semana que viene. Esperemos que sigan así, así evitamos hacerlo a través de sesión especial y lo dialogamos en las comisiones.

