Fabricaciones militares: de la lista privatizadora a licitaciones millonarias

La empresa estatal Fabricaciones Militares S.E. se encontraba en la larga lista de empresas públicas plausibles de ser privatizadas en la primera versión de la Ley Bases, que comenzó a discutirse en enero pasado y que terminó con un duro revés para el gobierno.

De hecho y según pudo reconstruir este diario, el actual titular Hugo Pascarelli transmitió ni bien llegado a su cargo al personal que “no había plata” y que la empresa se encaminaba al cierre o venta.

Sin embargo, un inesperado giro oficial hizo que en la segunda versión (su borrador circula entre mandatarios y jefes de bloques de la oposición) la empresa que tiene cinco plantas (dos en Córdoba, una en Santa Fe, otra en San Juan y una más en provincia de Buenos Aires) quedase fuera de las posibles privatizaciones.

Inclusive hace escasos días (el pasado 8 de marzo), el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, suscribió un convenio por casi U$S 2 millones para la compra de balas con Fabricaciones Militares.

No hay precisiones sobre los motivos del giro oficial pero cabe decir que en Río Tercero y en Villa María se asientan dos de sus principales plantas, con cientos de familias ligadas a la empresa más toda la cadena de proveedores que trabajan para abastecer las plantas.

La empresa ostenta buenos números en lo relativo a su desarrollo petroquímico aunque tiene dificultades en las actividades relacionadas con la metalmecánica. Actualmente exporta elementos explosivos a Perú para la actividad minera. El cierre de cualquiera de sus plantas sería un golpe fatal para las ciudades en las que se encuentran. El próximo 25 de mayo Javier Milei apunta a firmar un Pacto con las provincias ni más ni menos que en territorio cordobés, un elemento que podría haber atenuado el afán privatizador.

El convenio firmado entre la cartera de Seguridad y F.M.S.E. es por 1.463.200 balas de distintos calibres (9mm, 12,70 PG, 12,70 AT, 12/70 Estruendo) por la cifra exacta de U$S 1.999.352. Las licitaciones se expresan en moneda extranjera habitualmente, aunque los pagos se realizan en moneda local.

Pero Bullrich no solo le compra balas, si no también chalecos. En diciembre del año pasado avanzó en la compra de “Chalecos Multiamenaza nivel RB3, Modelo 3.1” por un monto de U$S 607.500.

Fabricaciones Militares estuvo en el centro de la polémica por distintos episodios. En el 2021, la empresa fue denunciada por la compra con sobreprecios de pistolas Beretta en lo relacionado a contrataciones directas efectuadas durante el 2017, año de la gestión de Bullrich al frente de la cartera pero bajo la presidencia de Mauricio Macri.

También se generaron problemas con los chalecos antibala. En el año 2021 una serie de chalecos 3.2 RB3 fabricados en el marco de una licitación de la Ciudad de Buenos Aires, encontró que tres de los cuatro lotes producidos fueron defectuosos. El dato surge de las pruebas balísticas que se realizaron en la Facultad de Ingeniería.

Otro caso es el del modelo de Chaleco 2.4E, fabricados en el marco de una licitación de la provincia de Buenos Aires. En concreto, 3446 chalecos fueron destruidos.

Un tercer caso es el de el Modelo 3.1, que sufrió reiteradas perforaciones en las pruebas balísticas y los lotes estaban destinados a la Gendarmería Nacional a través del Ministerio de Seguridad. Todas las fallas de los chalecos datan del año 2021.

Cabe decir que en enero del 2023, la muerte de la oficial de la Policía de la Ciudad, Maribel Salazar, puso el foco sobre los chalecos antibala. El pulmón izquierdo de la agente fue perforado mientras utilizaba un chaleco fabricado por F.M.S.E. Se sospecha que el chaleco que utilizaba Salazar pertenecía a unos de los lotes que no habían superado la prueba balística.