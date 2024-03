Córdoba, el kilómetro cero del ‘Frente liberal’, la alianza entre PRO y LLA

La negativa de Martín Lousteau para acompañar el DNU que presentó el presidente Javier Milei estremeció al radicalismo y la onda expansiva precipitó un nuevo escenario político en el que ya se trabaja. “Acuerdos y consensos”, los términos que utilizó la Unión Cívica Radical en el comunicado emitido el viernes (firmado entre otros por Rodrigo de Loredo) no parecen estar en el vocabulario del Presidente, más allá de las reuniones que mantuvo el ministro Guillermo Francos con referentes del PRO y del centenario partido, que parece no salir de su histórica (y permanente) interna.



Sin embargo, todavía quedan algunos correligionarios disidentes. Políticos que encuentran una gama amplia de colores cuando todo parece ser blanco o negro y no hay grises. Aunque la bancada radical acompañó el DNU, algunos se animan a poner de ejemplo a Luis Juez para contraponerlo a la figura de Lousteau: “él dijo que el DNU está mal hecho, pero se tapó la nariz y votó a favor de una herramienta que tiene el gobierno. No encontraba salida, pero de lo contrario hubiera votado igual que los peronistas y kirchneristas”, sostuvo un radical que no comparte la posición de Lousteau.

En La Libertad Avanza saben que es hora de unir fuerzas. Sin gobernadores, los pocos legisladores libertarios en las cámaras no alcanzan. Tampoco suma que el Presidente los haya tratado de “ratas” o que haya amenazado a los gobernadores con “mearlos”. El único partido dispuesto a dar ese paso es el PRO y uno de los nexos con los libertarios es un hombre que hace 40 años trabaja en el Congreso como asesor y que se conoce más por su apodo que por su nombre: “Lule” Menem.

Eduardo es sobrino de Carlos y se ha convertido en la mano derecha de Karina Milei en la secretaría General de la Presidencia. No es el único Menem que trabaja para un futuro acuerdo. La otra pieza clave es Martín, el presidente de la Cámara baja. Se especula que el próximo miércoles llegue a la capital de Córdoba para dar el primer paso pensando en fortalecer al partido de cara al 2025: buscará cerrar la inscripción de La Libertad Avanza como partido político para no depender de otros sellos y mucho menos estar condicionados en eventuales alianzas.

La movida que concretará Menem en Córdoba se sumará a la que viene manteniendo José Luis Espert, quien se mostró en Expoagro junto al presidente de la Nación en la carpa donde habló frente a un selecto grupo de empresarios y productores y luego en una entrevista que el Presidente brindó a Crónica en Casa Rosada. No es común que Milei comparta “espacio” en los mano a mano que decide mantener con algunos periodistas, preferentemente de La Nación+.

El 95% de los puntos de la Ley de Bases “bis” lo acompañamos, aseguró Luis Picat

El libertario, que estuvo enfrentado con Milei, hoy está a cargo del armando nacional para el 2025. Y Córdoba nuevamente será el punto de partida. En las últimas elecciones, La Libertad Avanza fue una sumatoria de fuerzas, con varios partidos que prestaron sus sellos y se tornan difíciles de conducir. Por eso, necesitan que todos respondan directamente al Presidente, sin intermediarios. Hay que alinear a la tropa.

Mucha rosca

Laura Rodríguez Machado y Gabriel Bornoroni comenzaron a mantener un buen diálogo hace un tiempo. El primer nexo fue Martín Menem. Ambos son las espadas del presidente y de Patricia Bullrich, respectivamente, en Diputados. Los radicales por ahora no aparecen en el mapa. Para muchos, las heridas cuando compartieron poder en la gestión de Mauricio Macri permanecen abiertas. El gradualismo que muchos “boina blanca” pregonaban en aquel momento ante las medidas del presidente influyeron para que Macri “no fuera más a fondo”. El resultado es conocido.

Así, el PRO y LLA confluirían en una nueva alianza: “Frente Liberal” es el nombre que más fuerte suena por ahora. Representaría la unión del ala más liberal del PRO y los integrantes de La Libertad Avanza. Los primeros pasos en conjunto empezarán a tener más notoriedad. Las votaciones de manera conjunta en el Congreso ya son una muestra de que seguirán trabajando codo a codo. No les queda alternativa. El cambio es todo o no es nada, dicen repitiendo el slogan usado en la campaña de Bullrich y que ya es una marca registrada de la gestión Milei.

Luis Juez cuestionó al peronismo tras el rechazo del DNU: “Son salvajes”

Las negociaciones entre Rodríguez Machado y Bornoroni se profundizarán en las próximas semanas. Es una relación win-win. Cerca de la diputada aseguran que Bornoroni es quien mejor interpreta en Córdoba la necesidad de establecer una alianza que fortalezca al gobierno de cara al 2025. Para el empresario estacionero la cercanía de la dirigente del PRO con Bullrich le ayuda a recomponer puentes que muchas veces rompe, por impericia y por el uso de X, el Presidente.



Córdoba, tal como sucedió con el PRO, sería el kilómetro cero de esta construcción a la que luego se empezarían a sumar otras provincias. La elección de Córdoba no es casual. El libertario mantiene una alta imagen y en las últimas elecciones fue la provincia donde más diferencia le sacó a Sergio Massa en el balotaje. En algunos barrios de la capital y en localidades del interior alcanzó más del 80% de los votos.

Hoy, de las 257 bancas en Diputados, LLA cuenta sólo con 37, enrolados bajo la conducción de Oscar Zago. Otro de los aliados es Cristian Ritondo, quien aporta 37 legisladores del PRO. Pero no alcanza, se necesita conseguir más fuerza parlamentaria. Quedó demostrado en la votación de la Ley de Bases. No pueden confiar en los gobernadores, mucho menos cuando les recorta recursos sin una negociación previa.

“Son charlas, pero todo conduce en esa dirección”, aseguran los libertarios. Por lo pronto es ir despejando la cantidad de ‘jefes’. El caso del PRO es más complejo. A quiénes responderán los diputados es la gran pregunta: Mauricio Macri o Patricia Bullrich, más allá de que el expresidente se quede con la presidencia del partido.

Los radicales, con la ñata frente al vidrio, ven todo desde la vereda. Por ahora, ninguno amaga con pedir el pase y corren el riesgo de quedar como una fuerza más debilitada. La ‘evolución’ dentro del centenario partido no estaría haciendo las lecturas propias del cambio de época en la política nacional.