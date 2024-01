Córdoba en off: Llaryora ‘esquivó’ a Cristina Vidal y por qué todos buscan a Lule Menem

El gobernador Martín Llaryora estuvo en Villa Dolores para presentar el operativo de seguridad del verano. Como se sabe, se trata del terruño donde el exlegislador y exministro Oscar González y su esposa, Cristina Vidal, mantienen una fuerte influencia pese a que Vidal perdió las elecciones el año pasado.

Ante la llegada del gobernador a la ciudad, trascendió que la esposa de González procuró por todos los medios lograr un encuentro con Llaryora para tener “la foto”. Sin embargo, desde el entorno del mandatario se encargaron de hacerle saber que la agenda era acotada y que no habría posibilidad de un encuentro.

Un día después el gobernador recibió en El Panal a Alexa, la joven que quedó en silla de ruedas luego del accidente que protagonizó con Oscar González, quien asistió junto a sus padres. El mensaje de Llaryora fue muy fuerte: lo acompañaron cinco ministros en el encuentro y al término del mismo, los padres de la menor sostuvieron que “fue muy positivo el encuentro. El gobernador no conocía muchos detalles de lo que había sucedido”.

De la Sota, con un rol opositor

En el nuevo bloque de Hacemos Coalición Federal, está claro que Natalia De la Sota, los socialistas y Margarita Stolbizer, tienen una marcada postura de oposición al “ajuste” y a lo que se refleja en el mega DNU y la Ley Ómnibus de Milei.

La diputada cordobesa viene manteniendo reuniones con representantes de distintos sectores que se ven afectados por las medidas del gobierno libertario. El encuentro más reciente se dio con instituciones que atienden a personas con discapacidad.

De la Sota afirmó, por estos días, que es necesario discutir cada tema en profundidad y con responsabilidad. “El gobierno no le puede pedir al Congreso que se vote una mega ley sin escuchar todas las voces y sin tener en cuenta las consecuencias de cada una de las medidas propuestas”, advirtió.

“Está situación me recuerda una frase que repetía mi padre: ‘La Argentina no necesita gerentes. Necesita hombres y mujeres capaces de volver a poner sobre la mesa ideas para discutir y consensuar’”, se le escuchó decir a la cordobesa en medio del fragor del debate en las comisiones de Diputados.

Siciliano y Facundo Torres, los “dueños” de la Legislatura

Algunos legisladores de la oposición lanzaron comentarios que seguramente harán ruido en la interna del justicialismo de Córdoba, ya que hablaron de los que “cortan el queso” en la Unicameral (la expresión es textual). Indicaron que el jefe de bloque del oficialismo provincial, Miguel Siciliano, y el presidente provisorio del cuerpo, Facundo Torres, son los legisladores con los que hay que hablar para solucionar problemas. “Manejan todo ellos dos y si hay que definir cuál de los dos es más jefe hay que decir que es el jefe de bloque”, remarcan.



Detrás quedan la vicegobernadora Myrian Prunotto y, según la consideración de un referente opositor, “en este cuadro podría mencionarse a la vicepresidenta, la viguista Nadia Fernández”. A Prunotto le reconocieron alguna voz de mando en lo puramente institucional, “pero cada vez que se toca un tema delicado lo consulta con el gobernador porque en el peronismo son pocos los que le responden”, dispararon los que quieren referenciarse como voces de la oposición.

Con Martín Menem “muy verde todavía”, todos buscan a “Lule”

Muchos diputados, entre ellos los cordobeses, tratan (aún hoy) de establecer algún vínculo más fuerte con el gobierno de Javier Mieli para discutir detalles del DNU y de la ley ómnibus. No es fácil. “No tienen gente y los pocos que aparecen están ‘verdes’”, sostuvo un diputado cordobés.

“Con Guillermo Francos se puede hablar pero con Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados) te das cuentas que no vas a avanzar”, añadió. Al joven ‘libertario’ le achacan no tanto su falta de experiencia sino su escasa cintura política. “Todos vamos con Lule, el más Menem de los Menem”, precisó uno de los diputados. Eduardo ‘Lule’ Menem es sobrino segundo del expresidente, tiene 59 años y se formó con Eduardo Menem. “Eso se nota, tiene llegada y sabe resolver”, afirmaron. Algunos no descartan que aprobada la ley ómnibus ‘Lule’ se sume al Ejecutivo, en cargo a definir.

Productividad al palo

Desde el vecinalismo salieron a mostrar la alta productividad de su representante en la Unicameral. A un mes de haber asumido la banca de Encuentro Vecinal Córdoba, la tropa vecinalista destacó la labor de Rodrigo Agrelo. En el corto tiempo de mandato ya presentó 14 proyectos: siete de ley y siete de resolución.

Entre las iniciativas de ley, se destacan la eliminación del Fuero Anticorrupción, ante el pedido de extensión de facultades anticorrupción a todas las fiscalías ordinarias, y la suspensión de “prácticas de aborto en toda la provincia por violar la Constitución y leyes provinciales”.

A su vez, se impulsa la derogación de “la ley de vaciamiento de facultades” del Tribunal de Cuentas de la provincia y el reingreso a la actividad de policías retirados. También, en materia de seguridad, se busca la prohibición de la tenencia y la comercialización del dispositivo Flipper Zero o productos similares.

Por otro lado, el vecinalista pidió que la Unicameral instruya a los senadores nacionales a aprobar la ley por la cual se implementa la Boleta única de Papel en las elecciones nacionales. Y demandó informes al Ejecutivo por los estatales que habrían cobrado el Programa Potenciar Trabajo, la deuda pública de la provincia ante la devaluación de Milei y la deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones.

Fabre pide fondo

En medio de un período atípico de extraordinarias del Concejo Deliberante, el radical Javier Fabre demandó que el monto recaudado por la reducción de las dietas de los ediles y las remuneraciones de la planta política constituya un fondo de ayuda para cuentapropistas y pymes.

“Lo recaudado debe ayudar concretamente a los eslabones más débiles de la actividad económica privada, que puede sufrir las consecuencias del ajuste”, argumentó el concejal del bloque UCR. Cabe recordar que el Concejo Deliberante se encuentra en período de extraordinarias, pero se acordó retomar la actividad a fines de enero o principios de febrero. El tema clave pendiente es el proyecto por el cual se crea el Ente Agencia Municipal de Fiscalización y Control. La iniciativa cuenta con despacho de comisión, pero no reúne los votos para avanzar con la sanción en primera lectura.