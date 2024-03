Facundo Moyano vuelve a la carga por las reelecciones indefinidas de los sindicatos

El sindicalismo es uno de los frentes abiertos que tiene Javier Milei. Y el Presidente apuntó a ellos en la sesión de apertura legislativa al plantear la cuestión de la sucesión en los gremios, algo que, en la práctica, sólo la biología parece capaz de hacer. Más allá de su discurso y de su idea de "obligar a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral", quien se subió al ring para plantear el asunto fue Facundo Moyano, ya que la democratización sindical es una propuesta que el dirigente político impulsó, como proyecto de ley, desde el año 2014.



Los números cuando se habla de gestiones en el sindicalismo son elocuentes. En el ranking al tope está Pedro Zambeletti, al frente del sindicato de pintura. Es el líder del gremio hace medio siglo. Literal. Lo sigue de cerca Jorge Sansat, de aeronavegación de entes privados. Está hace 49 años en el cargo. El tercer lugar del podio se lo lleva Amadeo Genta, del sector municipal de Capital Federal. Lleva 41 años al frente. Con 39 años de liderazgo ininterrumpido están Rodolfo Daer y Luis Barrionuevo, del gremio de alimentos y gastronómicos, respectivamente.

Después de ajustar a los gobernadores, Javier Milei quiere recortar fondos que financian a los gremios

José Luis Lingeri y Armando Cavalieri tienen una gestión de 38 años. Un caso que llamó la atención semanas atrás fue el de Domingo Petrecca. A sus 84 años, falleció siendo el titular Sindicato Obreros y Empleados de los Cementerios, Cocherías y Crematorios de la República Argentina (SOECRA). Estuvo en el cargo hasta el último día de su vida. Había llegado al frente del sindicado en 1973.

Armando Cavalieri y Sandra Pettovello

"Entiendo que moleste la cantidad de años. Pero no se pueden meter en algo que manejan los trabajadores. Las elecciones existen. Si después nadie sabe hacer el trabajo como nosotros, no es culpa de quien está en el poder, sino de los que amagan a ser oposición para ser parte de la estructura sindical". La frase se la dijo a PERFIL un sindicalista con más de 30 años al frente de su gremio. Para dialogar con este medio pidió el anonimato. "No es algo de lo que tenemos ganas de hablar. Se presta para confusión y casi siempre para operarnos cuando quieren meterse con leyes laborales", agregó".

Dentro del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines, Moyano impulsó la modificación de su estatuto para establecer el modelo de democracia sindical que hoy rige en dicho sindicato, con limitación de mandatos y reelecciones, y articulando permanentemente la participación activa en elecciones de delegados y autoridades, junto a los representados en distintos puntos de la Argentina.

“Poner una reforma laboral en este momento social y económico es querer tapar la crisis económica”

Reforma laboral

El martes, dentro del bloque “Perspectiva sindical en una Argentina viable” dentro de Summit de AmCham, tanto Héctor Daer (Sanidad) como Andrés Rodríguez (UPCN) se mostraron abiertos a discutir una reforma laboral, aunque reforzaron su pedido para que los cambios fueran “consensuados”.

Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas. Propuso una reforma sindical con períodos de 4 años y una sola reelección.

“Estoy de acuerdo que hay que reformular cosas”, sostuvo Daer y agregó: "No estoy de acuerdo ni con algunos aspectos que atacaron directamente las posibilidades de acción colectiva. las posibilidades de sustento de las organizaciones sindicales, y mucho menos estoy de acuerdo con –lo voy a nombrar porque es publico– con Federico Sturzenegger, que no solo ha repartido audios, y lo ha dicho en una conferencia en Estados Unidos, que hay que destruir los sindicatos”, apuntó. “Para sacarnos los prejuicios tenemos que entender que el equilibrio en la sociedad viene por parte de los sindicatos”, detalló.

“No tenemos ningún problema en consensuar la reforma laboral”, dijo Rodríguez. “Ahora, una cuestión es cambiar de acuerdo a modalidades laborales y de acuerdo a una coyuntura determinada histórica, y otra cosa es intentar atacar la estructura sindical”, comparó el jefe de la UPCN.

RI/ff