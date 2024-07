Día 229: Liberté, fraternité y meamigué

“Empezamos Modo Fontevecchia con ‘All You Need Is Love’, de los Beatles, que es un poco el mensaje que tal vez habría que darle a argentinos y franceses después de los últimos días tan complicados. Terminó la reunión bilateral que tuvo el presidente Javier Milei con su par Emmanuel Macron en el marco de la apertura de los Juegos Olímpicos que va a ser a las 15”, y hubo abrazos y sonrisas, señaló Alejandro Gomel, junto a Elizabeth Peger, en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 26 de julio de 2024.

Milei llegó ayer a París para esta reunión, muy breve, que duró menos de media hora y con un comunicado de Francia bastante lavado, donde se habla de un encuentro destinado a estrechar lazos entre los dos gobiernos en materia energética, de ciencia y de cultura, pero aún no se pronunció el gobierno argentino respecto de lo que dejó este primer encuentro entre los mandatarios. Un encuentro que llega en un marco difícil desde lo político, con la tensión que hay entre los dos países, desde el Mundial, cuando Argentina le ganó la final a Francia, y que creció en las últimas semanas, lo que hace que cada vez que se presenta una delegación argentina en alguno de los deportes de los Juegos Olímpicos, los franceses la reciban con silbidos.

Milei se reunió con Macron para "estrechar lazos" en la previa a la apertura de los Juegos Olímpicos

Hay un marcado clima hostil, demostrado en el debut de la Selección Argentina el último miércoles, pero que viene de arrastre, y se vincula estrechamente con lo que pasó después de que el seleccionado mayor de fútbol se coronara campeón en la Copa América, y se difundieran cánticos, por parte de la Selección Argentina, con algún contenido racista.

El video de Enzo Fernández, quien rápidamente salió a pedir disculpas, en otro momento o contexto no hubiera trascendido, pero tomó relevancia después de que varios funcionarios salieran a respaldarlo, especialmente la vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel. Sin embargo, esto no fue lo único sino que un grupo de diputados de La Libertad Avanza fue a visitar a la cárcel a represores y genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, como una representación del Congreso.

El hecho tuvo su impacto en Francia, porque uno de los visitados fue Alfredo Astiz, uno de los responsables de secuestrar, torturar y asesinar a las monjas francesas durante la última dictadura militar. Esto hizo que agrupaciones francesas que tienen relación con familiares de víctimas de desaparecidos en Argentina y Chile se pronunciaran y sacaran un comunicado muy fuerte repudiando esta actitud de los legisladores argentinos, y también con una advertencia al presidente Macron, que justamente iba a recibir, como lo hizo, a Javier Milei.

El representante de la Asociación de Franceses Desaparecidos en la Argentina, Jean-Pierre Lhande, expresó su desagrado con la visita de legisladores argentinos a Astiz en la cárcel. “Esta carta es porque llega el presidente argentino a encontrarse con el francés y se olvidan de hablar que hace ya 50 años estos 20 franceses desaparecieron y seguimos pidiendo noticias”, señaló el representante de la Asociación, y agregó que “lo que más nos molestó es que vayan a ver al señor Astiz, que está muy enterado de lo que hicieron, por lo menos con las monjas. Así que nos molestó mucho que Astiz pueda salir mañana y las 20 familias sigan esperando noticias de qué hicieron con sus familiares, dónde los enterraron y a dónde se puede ir a rezar o llorar”.

La reunión de diputados libertarios con Alfredo Astiz desató un escándalo entre bloques: "Les duele la visita humanitaria"

El enojo de Francia también es razonable si uno piensa que se trata de un episodio que involucra a seis diputados de La Libertad de Avanza, que asistieron a la cárcel de Ezeiza, donde está justamente detenido cumpliendo condena Astiz y otros represores, en un vehículo oficial de la Cámara de Diputados, y a la vez no hay ningún tipo de reacción de parte. Por ejemplo, Martín Menem, titular de la Cámara, prácticamente se corrió de la situación y no hubo ningún pronunciamiento del propio Gobierno respecto de qué hacían estos legisladores visitando represores en la cárcel, y esto se suma como un elemento clave en la agenda, seguramente, de la reunión de Milei con Macron hoy. Principalmente porque en Francia hay un reclamo muy insistente por los derechos humanos, y los casos de las monjas y otros ciudadanos franceses desaparecidos durante la dictadura militar en la Argentina, conforman un planteo mantenido a lo largo del tiempo, ratificado siempre desde el Gobierno francés, más allá del reclamo, por supuesto, de los organismos de derechos humanos franceses.

En medio de un clima hostil contra Argentina, Javier Milei llega a Francia para la apertura de los Juegos Olímpicos

Esta reunión bilateral de Milei y Macron llega en ese marco, pero también por lo que ya venía sucediendo respecto al video de la polémica de un jugador de la selección. “Tienen en el documento nacionalidad francesa. Escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero son de Angola”, se escucha cantar a los jugadores argentinos. Durante la transmisión del video en vivo, alguien se da cuenta y le pide a Enzo que corte el vivo.

La realidad es que esto con un pedido de disculpas, por parte del jugador e incluso quizá por parte de la AFA, hubiera tenido mucho menos repercusión, pero aquí se subió rápidamente la política. Por un lado, quien era el secretario de Deportes, Julio Garro, reclamó públicamente una disculpa de la AFA y de Messi, pero después la situación tomó relevancia a partir de lo que se generó por la reacción de Villarruel y el rol importante de Karina Milei, quien también estuvo en la reunión bilateral del presidente con Macron.

Qué dijo Lilia Lemoine sobre los cantos racistas y su concepto sobre la Selección de Francia: "Más bien sería de un país africano"

En cuanto a lo ocurrido, Enzo Fernández, después del video que veíamos, pidió disculpas a través de su cuenta de Instagram: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento y esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”.

Podría haber terminado ahí, pero se convirtió en una cuestión de Estado por el famoso tweet de Villarruel que lleva justamente a Karina Milei a pedir disculpas en la embajada. Karina Milei no tiene un rol, en principio, diplomático pero es muy notorio el esfuerzo del Gobierno por evidenciar esta gestión, teniendo en cuenta que unos días después el presidente ya tenía agendado el encuentro con Macron.

Victoria Villarruel respaldó a Enzo Fernández.

“Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros, como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo, yo te banco. Messi, gracias por todo. Argentinos, siempre con la frente alta. ¡Viva la argentinidad!”, escribió la Vicepresidenta en su cuenta de X y ahí se desencadenó la crisis diplomática, días antes del viaje de Milei a Francia. Por eso salió, casi como los bomberos, Karina Milei, a apagar el incendio y pedir disculpas a la embajada de Francia, porque ya comenzaba a circular la idea de una queja formal por parte de la diplomacia francesa a la Argentina por estos dichos.

Obsecuentes vs disidentes: el núcleo duro de Milei enfrenta críticas internas

Se le preguntó a Manuel Adorni, vocero presidencial, qué había pasado con esta visita de Karina Milei a la embajada y la relación con Victoria Villarruel. “Respecto a la visita de la secretaria general de la presidencia a la embajada francesa, efectivamente fue a explicar que el desafortunado comentario, claramente, ocurrido en las redes sociales fue a título personal y que efectivamente no era la posición del Gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas”, explicó Adorni, intentando demostrar que hay una relación institucional con la vicepresidenta, mientras que algunos periodistas, que visitan los domingos por la noche la Quinta de Olivos, dicen que la relación está rota y que si fuera por Javier Milei incluso la sacaría del Gobierno.

Adorni en esa conferencia puso un gran empeño en diferenciar la cuestión diplomática de la cuestión deportiva. Un problema, porque fue justamente el Gobierno quien vinculó lo que había ocurrido con los cánticos de la selección con un problema casi de la agenda de la Casa Rosada, provocando, por un lado, la salida de Julio Garro de la Secretaría de Deportes y reactivando la disputa personal entre el Presidente y su vice.

El propio Javier Milei habló, en una charla con Alejandro Fantino, sobre este tuit famoso de Villarruel y marcó claramente la diferencia. “No fue un tuit feliz. Porque en las cuestiones deportivas tenés que ir por el lado deportivo y no podés, por una cuestión deportiva, generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero bueno, ya está, ya se arregló”, remarcó el presidente. El periodista consultó si fue una situación arreglada por Karina, y Milei no dudó. “Si, lo arregló Kari”, aseguró.

Guerra de trolls: usuarios fanáticos de Victoria Villarruel se metieron en las redes sociales de Karina Milei

En medio de esto, se incrementó la guerra en Twitter. Los tuiteros que trabajan para el Gobierno se vieron un poco confundidos y hasta se empezaron a dividir por lados.

Victoria Villarruel estuvo en Catamarca e intentó bajar el tono, habló de que no se hace cargo y que pasa por alto algunas interpretaciones respecto de su pronunciamiento, y el día después estuvo en La Rural para un almuerzo, donde fue abordada por los periodistas y dijo que su vínculo con Javier Milei era excelente.

Sin embargo, mientras ella almorzaba con los ruralistas, las autoridades de La Rural y los representantes de las organizaciones del campo, la Selección Argentina debutó en los Juegos Olímpicos y ese partido derivó en una situación escandalosa que hizo que la Vicepresidenta vuelva a sacar a relucir su nacionalismo. “Aunque nos insulten y silben nuestro himno, Argentina está destinada a la grandeza. ¡Viva la argentinidad!”, twitteó. Algo que muestra claramente el juego político de hacerse fuerte en lo que es este nacionalismo de Villarruel, casi un representante de lo que en algún momento era el partido militar en la Argentina, en contraposición de lo que plantea Javier Milei, un anarcocapitalista que apuesta por un mundo regido por las corporaciones y no por la nación-estado, y esa diferencia ideológica de fondo sale en algunos momentos como este.

Villarruel volvió a defender a la Selección.

Finalmente Macron se reunió con Milei. “Liberté, Fraternité y Meamigué”. Un “meamigué” casi con un signo de interrogación porque se verá qué coletazo tiene este encuentro breve entre los mandatarios y cómo será la corta estadía del presidente en Francia, con Juegos Olímpicos incluidos. ¿Habrá silbidos para la Argentina esta tarde cuando se haga la inauguración oficial?

