Obsecuentes vs disidentes: el núcleo duro de Milei enfrenta críticas internas

"Están pifiando feo con esto de Victoria". La frase de un ministro a PERFIL al analizar las críticas del presidente Javier Milei, su entorno y sus alfiles mediáticos hacia su vicepresidenta Victoria Villarruel dejó en claro que la situación incomodó en el corazón libertario. Es que por primera vez en mucho tiempo se atacó a una propia.



En ese sentido, las salidas de Fausto Spotorno y Teddy Karagozian del consejo de asesores no molestaron a nadie. El primero era un economista que solo mantenía contacto con el Presidente pero sin incidencia en la práctica. Ante la primera crítica, fue eyectado. Luego llegó el turno del textil. Nunca fue tenido en cuenta en el círculo íntimo de Milei. Su salida no molestó. Del mismo modo, fue fácil desplazar a Julio Garro de la subsecretaría de Deportes. Era un hombre de Mauricio Macri. El PRO es ninguneado por el partido libertario, de la misma manera que Macri hacía con la Unión Cívica Radical (UCR).

Victoria Villarruel y Javier Milei

Pero el asunto con Villarruel fue distinto. La vice ya había dejado en claro su postura de hacer política de manera independiente. Eso le ganó el odio de Karina Milei, la hermana todopoderosa del Presidente. Su tuit contra Francia generó un problema diplomático que la secretaria General de la Presidencia se encargó de filtrar y exagerar al ir personalmente a la embajada frente a los medios de comunicación. Milei habló de un tuit "poco feliz". Y las redes libertarias salieron a la caza de la vice.

"Hay muchos obsecuentes rodeando al presidente", dijo enojado el senador Francisco Paoltroni en Radio Splendid. El formoseño manifestó que no iba a callarse la boca, menos cuando "estamos acelerando al paredón. "No hay nada más alejado de las ideas liberales que convertirte en enemigo por decir lo que pensás", agregó. La batalla escaló cuando periodistas afines al Presidente hicieron comentarios editoriales marcando que Milei estaba "muy enojado" con Villarruel, al punto de decir que ya "no es parte del Gobierno". Ante las críticas, la funcionaria eligió bajar la tensión y dijo que solo había defendido a la Argentina y que no tomaba nota de las interpretaciones.



"Lo estamos viendo. Santiago Caputo y todo su equipo manejan esa línea dura del Presidente y ahora nos ponen a todos a decidir. Es como una suerte de 'segunda etapa' pero política, más allá de lo que pasa en la economía. Y no parece haber lugar para los que quieren frenar. Oscar (Zago) lo intentó y mira, ahora se va con el equipo de (Cristian) Ritondo", señaló un diputado que prefiere el silencio para evitar suspicacias sobre su compromiso con Milei.

La trama secreta del encuentro de Jony Viale con Javier Milei en Olivos: "Me prometieron un off pero fue un engaño"

Con el correr de los meses queda claro que, como sucede con la mayoría de los Presidentes, Milei se va rodeando de obsecuentes a la hora de la toma de decisiones. En ese sentido, los que planteen críticas a la gestión son corridos y mandados al ostracismo. Inclusive pueden ser acusados de corrupción, como sucedió con Spotorno cuando el Presidente dijo que buscaba tener información privilegiada para su consultora.

"A ver, el que no entiende el ecosistema Milei se tiene que ir. Él no cambió. Los que estamos con él desde siempre sabemos como son las cosas. Después hay mucho paracaidista que va a encontrar su lugar solo. Pero el que está en un paracaídas solo cae. Nunca sube", remató un diputado provincial bonaerense a este medio.

