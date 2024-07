Francisco Paoltroni: "No me parece bueno desautorizar a la vicepresidenta"

Luego de que el senador Paoltroni afirmara en una entrevista que el presidente Milei está “rodeado de obsecuentes”, explicó que “no puede simplemente reducirse a un equipo que le diga lo que quiere escuchar”. “Los conflictos son señales negativas para el Gobierno que lo corren del foco”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Paoltroni es senador nacional por La Libertad Avanza, con término hasta 2029. Fue candidato a gobernador de Formosa en 2023. Como Javier Milei, se inició en la política en las elecciones legislativas de 2021. Además, es productor rural.

¿Quienes son esos obsecuentes que rodean al Presidente?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mis declaraciones fueron: “Si uno no escucha lo que no le gusta, te terminas rodeando de todos los que te dicen lo que querés escuchar”. No me refería a ninguna persona en particular. Lo que dije concretamente es que yo no voy a ser un obsecuente.

El Presidente no puede simplemente reducirse a un equipo de gobierno que solo le diga lo que quiere escuchar. Hay una voz disonante porque yo apoyo a este Presidente, apoyo a esta gestión, abrazo las ideas de la libertad, pero si hay algo que me parece que no está bien o se está desviando del objetivo, lo tengo que decir, porque si no no estaría ayudando.

Teddy Karagozian fue desplazado del Consejo de Asesores de Milei | Perfil

Lo sorprendente es que, de la propia fuerza de La Libertad Avanza, hay diputados que se estarían pasando al bloque del PRO que maneja Ritondo. Hay algo del principio de cohesión que no está funcionando.

Abrazo las ideas de la libertad pero tengo que decir, por ejemplo, que la postulación del juez Ariel Lijo perjudica a la gestión, al Presidente y a todos los argentinos. Más allá de que el Ejecutivo mande el pliego, acá hay un senador que justifica por qué no. Es muy valioso, y hasta diría valiente, que uno diga las cosas como las ve.

Usted es productor rural. ¿Sus críticas también incluyen las medidas económicas como el cepo?

Yo vengo manifestando algún redireccionamiento que hay que hacer, sobre todo en el mensaje hacia el campo, porque desde la campaña se viene diciendo que se van a eliminar las retenciones. Es necesario que el Gobierno diga cómo y cuándo las va a sacar porque sino se genera una expectativa muy alta. Un grupo de personas piensa que iba a suceder cuando llegara la cosecha, otro cuando se levantara el cepo, otro cuando se aprobara la Ley Bases. Al no tener certidumbre, todos van a ciegas.

En La Rural, Milei prometió quitar las retenciones y el cepo | Perfil

Los productores tomaron créditos baratos en pesos y esperan anuncios respecto de las retenciones quedándose los granos, que son dolarizados. Esto es un error involuntario, pero que afecta no sólo a la actividad agropecuaria, sino también a la recaudación y el ingreso de dólares que tanto necesita la economía.

Alejandro Gomel: El Presidente dijo que el tuit de Victoria Villarruel sobre la polémica del jugador Enzo Fernández fue desafortunado ¿Comparte lo que dijo Milei?

Creo que es negativo para la gestión y para todos los argentinos que estas cosas se hagan públicas. No me parece bueno desautorizar a la vicepresidente porque genera pérdida de credibilidad y de expectativa. Hasta aquí, la ciudadanía ha acompañado muchísimo y ha creído en esta gestión, sobre todo en el plan económico. Estas acciones, que van en sentido contrario del objetivo del Gobierno, pueden causar pérdida de credibilidad y un impacto en la economía.

Manuel Adorni minimizó la tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel, pero admitió que llevan días "sin hablar"

Lo mismo opino de la postulación del juez Lijo: nos aleja del objetivo. Estuvimos 7 meses para aprobar la Ley Bases, para generar garantías jurídicas y resulta que después elegimos a este señor como juez, que es el más cuestionado en la historia de la República, a que imparta justicia.

AG: ¿Esta pelea entre el Presidente y la vicepresidenta puede tener alguna consecuencia en el Congreso?

A mi no me parece una pelea, me parece un desencuentro de miradas. Los conflictos que mencionas son señales negativas para el Gobierno que lo corren del foco. Si queremos recuperar la economía, que el país crezca y que vengan inversiones, las señales que se dan desde el Ejecutivo son clave para este escenario.

Manuel Adorni minimizó la tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel, pero admitió que llevan días "sin hablar"

AG: ¿Se está equivocando el Presidente o quienes lo acompañan?

No me animaría a decir quién se está equivocando, pero sí tengo que decir lo que veo.

Elizabeth Peger: Lo que se plantea tiene que ver con cierto reproche del Presidente a Victoria Villarruel por tener una agenda propia. Incluso se habla de un posible acuerdo entre la vicepresidenta con Mauricio Macri para tomar distancia de Javier Milei. ¿Por qué se plantea desde este lugar el vínculo?

Desconozco esos pormenores a los que hacés referencia. Lo que sí se ha visto hasta aquí es un compromiso absoluto de todo Congreso para sacar la Ley Bases y el paquete fiscal. La vicepresidente fue clave en el trabajo para articular los votos y los acuerdos necesarios para que surtiera efecto. Creo que el resto son comentarios propios de la política. Villarruel incluso se ha manifestado en contra de Lijo, que no ha tenido fallos felices.

El senador Francisco Paoltrono afirmó que "la postulación del juez Ariel Lijo perjudica a la gestión, al Presidente y a todos los argentinos".

EP: ¿Por qué cree que es necesario ser valiente para decir las cosas?

Tenemos antecedentes en nuestra historia y nos hemos cansado de ver aplaudidores en la primera fila. Creo que eso no nos sirve y tenemos demasiada experiencia del fracaso en la Argentina. Si alguien ve que algo no está bien, lo que suma para corregir el rumbo es decirlo.

EP: ¿Hay consecuencias cuando uno es valiente y dice cosas que no le gustan al Presidente?

No te lo puedo decir, porque no me ha sucedido, pero hay mucha gente que piensa como yo y no lo dice... Por algo no lo dice.

Milei no está dispuesto a negociar ningún pliego y quiere que Lijo y García Mansilla vayan a la Corte juntos | Perfil

¿Puede ser que usted tenga su banca asegurada por seis años y que quienes tienen ese temor están a tiro de despido del Presidente?

No, porque hay muchos legisladores que de pronto no se animan a ser declaraciones de Lijo y tienen presiones para apoyar el pliego.

¿En el tema económico está el “nudo gordiano” del éxito o fracaso del Presidente?

Creo que hay que hacer una aclaración: es el éxito o fracaso de todos los argentinos.

Los argentinos seríamos los que padeceríamos el fracaso, pero el agente de ese fracaso sería la conducción económica...

Si me callara la boca, yo también sería agente del fracaso y no estaría ayudando, por eso hago lo que hago.

TV FM