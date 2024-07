El gobierno de Javier Milei echó a Teddy Karagozian del Consejo de Asesores luego de que el empresario textil criticara la política económica que lleva adelante Luis Caputo. Se trata de la segunda baja en cuestión de días: la semana pasada renunció el economista Fausto Spotorno.

"Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian", anunció esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni a través de un sintético comunicado publicado en la red social X.

Teddy Karagozian confirmó su salida del Consejo de Asesores

El apartamiento de Karagozian del grupo asesor se vincula con las declaraciones del hombre de negocios durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en LN+, donde se mostró crítico del rumbo económico al asegurar que no observaba señales de recuperación económica. Además, aseguró que el gasto privado "está bajando más rápido" que el público.

Tras la confirmación de su eyección del equipo de Reidel, el referente de la industria textil recurrió a sus redes sociales para hacer una mención sobre el tema. "Como es público y para confirmar lo expresado por (Manuel) Adorni, el presidente del Consejo de Asesores Demian Reidel tomó la decisión de apartarme y por supuesto acepto el desplazamiento", comenzó diciendo.

Y concluyó: "Lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos. Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente. Como la prensa buscando informarse me está llamando, sepan disculpar que como es de esperar, no hablaré sobre este y por ahora ningún otro tema".

La crítica de Teddy Karagozian contra el Gobierno

En diálogo con Feinmann, Teddy Karagozian consideró que las últimas medidas adoptadas por el oficialismo "son financieras". "Yo, como economista, entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tienen éxito, pero ¿después qué? ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado, si estamos despidiendo en las empresas por la recesión más rápido de lo que el Estado está despidiendo para bajar el gasto?”, se preguntó.

Al ser consultado sobre un eventual rebote de la economía, el empresario planteó que todavía no vislumbra ese escenario, agitado tanto por Milei como por el propio Caputo: “Siento diferir, pero el presidente tiene más data que yo, así que es probable que él tenga razón y yo no. En mi fábrica y mis amigos industriales no lo veo”.

“Hoy no subió la economía, mi capacidad de imaginación es diferente a la del presidente, pero mi información me dice que eso no va a suceder. Pero ruego estar muy equivocado”, manifestó Karagozian y afirmó que observa un baja del gasto privado mayor al ajuste del público.

Por otra parte, el ex asesor presidencial advirtió que el tipo de cambio se encuentra atrasado. Se trata de una observación que vienen haciendo economistas de diferentes vertientes. Sin embargo, el equipo económico niega de forma categórica que así sea.

"Por supuesto no es simpático, pero la pregunta es ‘¿devaluar el dólar resuelve el problema?’. No, no lo resuelve. Pero si uno no hace los cambios en el sistema laboral y no elimina los impuestos distorsivos que hacen caros a los productos en Argentina, tenés que devaluar”, plasmó.

Demian Reidel, jefe de asesores de Milei

A la vez, el emprendedor juzgó que “no podes tener un dólar barato que hace que la gente llene el estadio en Miami y querer tener una gente que pueda comer y no se sienta pobre aun teniendo empleo; Argentina está carísima en dólares y en sueldos” .

“Yo, honestamente, sufro viendo lo que gana la gente pensando en lo que gastamos en el día a día vos y yo. Es cierto que los gastos no son los mismos, pero el alimento lo pagamos en el supermercado igual, y eso es carísimo. ¿Cómo puede ser que el arroz en Argentina salga más caro que en Inglaterra? Hay algo que no está bien”, concluyó.

