Jorge Macri: "No lo veo enfocado a Mauricio en ser candidato, sí como mentor"

En diálogo con Modo Fontevecchia, el actual ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, afirmó que el ex presidente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, es más un “mentor” y que no lo ve enfocado en una posible candidatura a la presidencia. Escuchá el programa por Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

¿Sos el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad del Pro en las próximas PASO?

No sé, falta mucho para las candidaturas. Estoy entusiasmado con el rol que tengo y estoy seguro que el PRO tendrá un candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que defender la continuidad del cambio que comenzó con Mauricio y continúa con Horacio. La mejor garantía de eso es, que quien siga gobernando, sea alguien del PRO. Mientras esperamos las PASO hay que gestionar, que es lo que le falta al gobierno nacional.

El hecho de que el radicalismo ya tenga su candidato, que es Lousteau, ¿lo coloca en mejor posición que el PRO, que todavía no define quién será su candidato?

No, me parece bien que el radicalismo haya tomado esa decisión. Tenemos la responsabilidad de gestionar la Ciudad y me parece razonable que esperemos porque sino se confunden los roles. Que no nos pase como al kirchnerismo que las tensiones de ellos son tan profundas que se paraliza la gestión. No solo pasa con grandes temas, hay una catástrofe con la inflación, el narcotráfico, la paupérrima política de relaciones exteriores quedando mal con todo el mundo. Pero también con temas pequeños como la reposición de SUBE. No hay capacidad de gestionar ni para subir. Si no manejan eso, de ahí para arriba es una desgracia.

"Jorge Macri suma reuniones y armado político, Quirós ya camina la Ciudad y Acuña sube el perfil"

¿Ves a Mauricio Macri candidato a presidente, a jefe de Gobierno o sería un exceso?

Cada uno tiene su identidad y su perfil. Antes, capaz la gente no sabía quién era yo. Me sorprende cuánto conoce el porteño la gestión de Vicente López. No lo veo enfocado a Mauricio en ser candidato, sí lo veo como mentor. Está centrado en cuidar la unidad pero tampoco en perder el perfil de cambio que trajimos a la política. El tiempo dirá, pero lo veo enfocado en proteger al conjunto y ayudar a los que tenemos ganas de crecer. A quien le toque de nosotros tiene que poder contar con él por su experiencia y su saber, que es único.

Si no llegara a ocupar el rol, porque así lo decide, su mirada de ex presidente, su visión internacional y comprensión de lo que pasa en la Argentina es central en nuestro espacio.

En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, el hecho de que él anuncie formalmente que va a ser candidato a presidente y eso tapone al mismo tiempo la candidatura de quien lo va a suceder como jefe de Gobierno porteño, ¿no deja una situación de debilidad la pro frente al radicalismo?

No se trata de gritar antes o más fuerte las candidaturas, sino de tener atributos. La gente observa mucho lo que pasa y hay que estar a la altura de las responsabilidades, no entrar en peleas innecesarias mientras nos formamos para nuevos desafíos. Horacio está construyendo equipos y aprendiendo. En nuestro espacio hay muchas figuras relevantes y eso nos da fuerza. El radicalismo también ha crecido y está bien que tenga sus aspiraciones como lo planteó Gastón Manes. Quien ordena es la gente.

