Federico Pinedo: "La principal preocupación de Macri es mantener unida a la oposición"

A pesar de que en los últimos días el ex presidente Mauricio Macri retomó su agenda de encuentros públicos con dirigentes de la oposición incluso el propio Horacio Rodríguez Larreta, para el ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, eso no responde a una intención de ser candidato de cara al 2023.

"El presidente (Mauricio) Macri está preocupado por la situación de extrema gravedad de Argentina", afirmó, en declaraciones a María Laura Santillán en CNN Radio. El dirigente opositor evitó pronunciamientos acerca de las candidaturas de cara a las elecciones presidenciales y sostuvo que el incremento de la actividad del ex presidente tiene que ver con su rol dentro de la oposición. "Su preocupación es exclusivamente mantener unida a la oposición y construir propuestas de gobierno que le den esperanzas de futuro a los ciudadanos", dijo.

Macri armó una mesa de salud, bajó línea a diputados y cenó con Larreta y Bullrich

"Él puede ser candidato, pero no es su preocupación de este momento sino que lo es la situación de extrema gravedad que vive la Argentina", manifestó. "Lo que le parece relevante es que la oposición tenga una propuesta que pueda sacar a la Argentina de la decadencia en la que está", insistió.

Pinedo y la "pelea" por el Consejo de la Magistratura

En un día clave por la decisión de la Corte Suprema de que se integre la nueva composición del Consejo de la Magistratura en medio de la presión de dirigentes del kirchnerismo contra el titular de la Corte Horacio Rosatti, Pinedo dijo que "se trata de una pelea entre tener jueces de la ley o del poder".

Durante la entrevista radial, el hombre que secundó durante el gobierno de Cambiemos a la vicepresidenta Gabriela Michetti en sus ausencias en el Senado sostuvo que "un país no puede convivir en paz sin jueces de la ley".

Pinedo y Macri, durante la asunción de diciembre de 2015.

"Si los jueces dependen del poder, nadie tiene garantizada la Justicia, lo que prima es la voluntad de poder de quien manda y así es como se priva a los ciudadanos la posibilidad de acceder al derecho", sostuvo en una crítica al kirchnerismo.

Su visión sobre Javier Milei

Por último, el referente opositor fue consultado acerca de la figura de Javier Milei de cara al armado opositor. Lo consideró como "un dirigente político que está haciendo aportes que creemos que son importantes en Argentina, vinculados a un cambio cultural".

Si bien marcó cuestiones en común con el diputado nacional de Avanza Libertad, también señaló que "aunque está haciendo una tarea que es útil, hay cosas que no compartimos".

En relación a una eventual alianza entre el dirigente liberal y Juntos por el Cambio, dijo: "Lo que hay que hacer es ser serios. Nosotros hemos construido una alternativa de poder en Argentina y eso no es algo menor. Tenemos que hacer honor a eso y espero que los demás dirigentes actúen de la misma manera". De manera sutil, Pinedo se diferenció de quienes se muestran cerca del economista.

AS CP