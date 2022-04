“Las candidaturas no se deben definir en operaciones mediáticas o acuerdos de café”

El intendente de Villa María es el hombre que aporta otra posición dentro del peronismo de Córdoba. Asumiendo su alineamiento con el Frente de Todos, Martín Gill sostiene que nadie debe dudar de su pertenencia al peronismo provincial y, desde esa posición, plantea la necesidad de diálogos y consensos.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, también anunció que en la próxima reunión de la Mesa Provincia-Municipios pedirán el reconocimiento como bloque de intendentes propio. Ante la urgencia de las instancias electorales, Gill no arría banderas y reclama que “el justicialismo tiene que construir consensos y generar estructuras para gobernar bien Córdoba, somos un sector que tiene coincidencias y diferencias con decisiones que se toman desde el peronismo cordobés, por eso el enorme desafío que proponemos es construir la unidad desde la diversidad”.

El dirigente villamariense no se alinea automáticamente con Llaryora, sino que hace su propio planteo: “A nosotros, como espacio, nos gustaría que el PJ abra los debates internos, que nos permita exponer nuestras posiciones, nuestras diferencias y también hablar sobre quiénes ocupan los lugares, porque también queremos ser protagonistas”.

Gill precisa a quiénes representa y cuál es el pensamiento que los nuclea: “Cuando digo nuestro espacio, me refiero no solo a quienes nos sentimos más cercanos al justicialismo en el orden nacional, sino también a otros sectores que vienen del vecinalismo, del radicalismo e incluso también del justicialismo cordobés y comparten la necesidad de construir consensos que nos permitan pensar, más que en personas, en la agenda que el peronismo tiene que asumir para los próximos 20 años; es el desafío para adelante”.

Y en relación con lo específicamente electoral, el intendente de Villa María dice que si no se abren los espacios de debate que reclaman al justicialismo provincial, van a tener que creer qué camino siguen como espacio político, “que no exista la posibilidad de elegir candidatos mediante las PASO en Córdoba, no quiere decir que a las candidaturas las puedan definir en operaciones mediáticas o en acuerdos de café, hace tiempo que la política dejó de ser solo de partidos, lo que hoy se construye son coincidencias en espacios divergentes”, señala.

“Por eso –reitera– venimos trabajando con un conjunto de intendentes que quieren tener una palabra y ser protagonistas, superar las estructuras políticas tradicionales, reclamamos como absolutamente legítimo que cada persona que se haya preparado pueda manifestar su postura de querer ser. En mi caso puntual, yo me he preparado, me he capacitado, he ocupado roles de gestión en ámbitos municipales y nacionales, en ámbitos de gestión y también legislativos, he recogido una experiencia muy importante que además me ha permitido conocer la realidad de cada rincón de la provincia y, sin poner proyectos personales por sobre los colectivos, creo tener la las condiciones para ser protagonista”, asegura.

Concretamente, Gill dice: “Nuestra propuesta es que el justicialismo se abra a un debate interno profundo y se puedan manifestar proyectos en disidencia con la vocación de construir consensos; si eso se puede dar participaremos, si las candidaturas surgen solo de decisiones de dirigentes, sin debate, ni instancia de elección interna entonces no y analizaremos como sector de qué manera presentar nuestro proyecto a los cordobeses, eso incluye la Córdoba para los siguientes 20 años; lo que viene en esta instancia bisagra de nuestra provincia, el próximo año, es refuncionalizar aquel proyecto para los años que vienen”, completa.

Mesa Provincia-Municipios.

Un capítulo aparte, aunque no tanto, lo constituye el espacio de participación institucional provincial conocido como la Mesa Provincia-Municipios, que administra el Gobierno de la provincia. En ese marco, hace tiempo que se plantea que las diferencias que tienen los intendentes que responden a Martín Gill con el resto de los representantes de Hacemos por Córdoba, hace necesaria que se genere una representatividad propia de este sector. El intendente de Villa María le confirmó a este medio que ya se tomó la decisión de que en la próxima reunión de la Mesa, junto con los intendentes que lo acompañan, pedirán formalmente el reconocimiento como sector con su propia representatividad.