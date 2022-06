Fernanda Vallejos: "El encuentro de Cristina con Melconián me parece absolutamente lógico"

La ex diputada nacional, Fernanda Vallejos, habló en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV) en donde se pronunció respecto del encuentro entre Carlos Melconian y Cristina Fernández de Kirchner: “Me parece absolutamente lógico”, expresó. También puntualizó sobre la economía: “Faltan los dólares a pesar de que no nos falta la capacidad para generarlos”, advirtió.

¿Le sorprendió la reunión de la vicepresidenta con un economista de la orientación de Carlos Melconián?

No me sorprendió por el peso y trascendencia que tiene cada cosa que transmite Cristina. Se ha sobredimensionado el encuentro al que no hay que buscarle la quinta pata al gato. El encuentro de Cristina con Melconián me parece absolutamente lógico. Son muchas las instituciones como el IERAL, que tienen interés en reunirse con Cristina e intercambiar y trabajar en un programa de estabilización. Si uno quiere hacer una lectura política, como dijo Melconian, fue un encuentro institucional que tiene que ver con que una fundación del peso como Fundación Mediterránea, que expresa la confluencia de algunas de las empresas más importantes que operan en el país, reconoce a cristina como una figura que puede volver a ejercer la primera magistratura del país. Este programa de estabilización es algo que ellos han manifestado querer compartir con todos los potenciales candidatos a presidentes de la Nación, independientemente de su filiación partidaria.

¿Hablaste con la vicepresidenta sobre la conversación con Melconián? ¿Tenés alguna opinión respecto del plan de Melconián? ¿Es algo que podría funcionar dentro del Frente de Todos?

No hablé con Cristina. Es importante escuchar todas las miradas, lo que no significa que uno vaya a compartir todo lo que dice el otro. Todos lo hacemos. No trasciende como en este caso por el peso de la figura de Cristina. Es un ejercicio habitual en la política. Es evidente que hay preocupaciones sobre el contexto crítico. Cristina advierte en sus intervenciones sobre ésto. A Cristina hay que leerla completa. Cuando estuvo en el encuentro con la CTA, hizo una intervención muy rica porque dice que somos terceros en fuga y evasión, que la evasión es la fuga y que la fuga es la deuda porque los dólares primero, hay que traerlos para que estén disponibles para la fuga y esto lo que ha ocurrido históricamente, y explica que los procesos hiperinflacionarios fueron precedidos por mega endeudamientos que son los que llevan a la devaluación y a la hiper. También dijo que los monopolios no tienen que ver con la inflación. Hay que hacer una lectura y ver quiénes son los que fugan, evaden y demandan un endeudamiento.



¿Cuál es tu proyección de la inflación del segundo semestre? ¿Tenés una crisis por devaluación que termine en una hiperinflación?

Veo con preocupación la economía argentina en el frente inflacionario y distributivo. Son cuestiones que van de la mano porque este proceso carcome la capacidad adquisitiva de los argentinos y cómo se distribuye la riqueza. En esta inflación los que pierden son los mismos de siempre. Los salarios se han perdido aún con la economía creciendo. No hay respuesta frente a los precios internacionales. No hay medidas para que se produzca el desacople de precios. Tenemos un acuerdo firmado con el FMI, refrendado por el Congreso de la Nación, que incluye medidas, reglas y condicionalidades para la política económica, entre ellas, la cuestión tarifaria. Van a llegar las facturas de luz y gas donde vamos a ver el real impacto de este cambio en la política tarifaria inflacionaria que exige el FMI porque va a impactar sobre el conjunto de los precios regulados de la economía porque es una parte de los costos de producción y que impactan a los consumidores. Las reglas cambiarias, donde Cristina pone el foco, que obligan a devaluar el peso argentino y correr detrás de la inflación. A pesar de tener un muy buen desempeño en materia comercial por el contexto de guerra, la autoridad monetaria del Banco Central viene mostrando la imposibilidad de retener esas divisas para fortalecer las reservas. Es imposible pensar en un programa de estabilización de la macroeconomía sin una solución a este agotamiento del frente externo donde siempre faltan los dólares. Faltan los dólares a pesar de que no nos falta la capacidad para generarlos. Faltan por el nivel de endeudamiento que dejó Mauricio Macri y por la mala decisión del acuerdo con el FMI.

