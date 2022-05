Fernanda Vallejos postuló a Máximo Kirchner y Axel Kicillof para presidente

La economista Fernanda Vallejos dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), y presentó su libro "El FMI y la deuda". Además, se refirió a las posibles candidaturas del Frente de Todos para las próximas elecciones.

¿Qué se puede contar sobre tu libro?

Lo escribimos con Alejandro Olmos Gaona, quien retomó como historiador la tarea que emprendió durante décadas su padre, Alejandro, y culminó en el fallo que dictaminó la ilegalidad de la deuda contraída durante la dictadura, incluyendo la de los privados. Si bien hace un recorrido sobre el problema general de la deuda, el libro está enfocado en este acuerdo para desnudar sus aspectos jurídicos. Todo lo que tiene que ver con la estructura del Fondo Monetario Internacional, sus privilegios y cuáles son las posibilidades que tenemos los argentinos y nuestro Estado para salir de esta trampa en la que Macri y el FMI nos metieron, y rescatar a la Argentina de esa prisión de deudas. También me toca la parte financiera, con un análisis de las consecuencias del acuerdo, qué pasó con esos fondos y la fuga intensa de capitales, las guaridas fiscales y todos esos conceptos que se mencionan, pero no todos saben de qué se está hablando. No son un par de islas perdidas en el Caribe, sino que es un sistema basado en Estados Unidos y el Reino Unido, con una industria montada en ese sentido. Y una serie de recomendaciones respecto de lo que entendemos que debería ser un camino posible para salir de este agobio y qué normas deberían ser modificadas para que esto no se repita nunca más.

Martín Guzmán le respondió a Cristina Kirchner y defendió el acuerdo con el FMI: "No tuve a nadie a mi izquierda"

Alberto Fernández dijo que se va a presentar a las PASO, aunque el kirchnerismo presente su candidato. ¿Tendría que ser Cristina Kirchner?

Cristina es la candidata natural de nuestro espacio. La fuerza y el liderazgo que tiene se ve cada vez que habla, lo que despierta su palabra, el discurso y su pensamiento. La importancia que tiene va a quedar en las páginas grandes de nuestra historia, más allá de lo que ocurra a futuro. Eso no significa que sea la única candidata posible. Algo que dejó como legado el kirchnerismo es una resignificación del peronismo. Hasta ese momento estaba muy golpeado después del menemismo, porque rápidamente habían traicionado los principios de nuestro movimiento, y una generación de jóvenes se sumaron a la política. Nuestro espacio se nutre de muchos cuadros que están en condiciones y va llegando la hora de que asuman responsabilidades importantes en la conducción del país. Tarde o temprano se va a dar, con una coherencia política que se sostuvo y es un gran capital político que valora nuestro pueblo. Más allá de los ataques que viene sufriendo Cristina y el kirchnerismo en general, seguimos estando con mucha fuerza en el escenario nacional.

¿Cuáles serían los nombres presidenciales?

Tenemos un gran gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que viene trabajando muy bien. Se puede pensar en Máximo Kirchner, aunque algunos lo quieran mostrar como un joven, es un dirigente maduro que mostró su firmeza, coherencia y profundo conocimiento del Estado y de la realidad de lo que ocurre en el territorio, con sus necesidades sociales y económicas. Wado de Pedro es parte del grupo que conduce Máximo Kirchner y el referente más importante de ese sector es Máximo.

