Durísima carta del hijo del "Chino" Navarro a Cristina Kirchner: "Emula a una Vivi Canosa progresista"

Las críticas de Cristina Kirchner la semana pasada a las organizaciones sociales siguen dando que hablar en la interna del oficialismo. En este caso, fue Juan Francisco Navarro -hijo del secretario de Relaciones Parlamentarias, Chino Navarro- quien publicó en su cuenta de Facebook una fuerte carta apuntando a la vicepresidenta como alguien que "emula a una Vivi Canosa progresista", en referencia irónica a la conductora de televisión, opositora al gobierno.

Juan Francisco es un militante de hace muchos años del Movimiento Evita, que, sin mencionar, fue el más apuntado por Cristina Kirchner al cuestionar la gran cantidad de planes sociales y la "tercerización" de los mismos a través de "dirigentes barriales". Emilio Pérsico, histórico referente de dicha organización, es hoy el titular de la Secretaría de Economía Social, que administra los planes cuestionados.

“No podemos enojarnos con esa tía que grita, emulando a una Vivi Canosa progresista”, deslizó en su carta, sin nombrarla, y advirtió: “No nos enojemos si la revolución de Cristina es hablar de lawfare”.

PROHIBIDO ENOJARSE No perdamos tiempo en responder a los gritos conservadores. No nos enojemos si cierta dirigencia... Posted by Juan Francisco Navarro on Thursday, June 23, 2022

Navarro había sido centro de críticas cuando fue designado como director de Promoción de Desarrollo Sostenible del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), y según muchos hasta del propio oficialismo, no tenía la experiencia para ese rol.

“No perdamos tiempo en responder a los gritos conservadores. No nos enojemos si cierta dirigencia quiere invisibilizar el trabajo de la economía popular. No la entienden. No escuchan. Piensan que se la saben todas”, disparó Navarro, y agregó: "No podemos enojarnos con esa tía que grita desde la esquina de la mesa puteando a los planeros, emulando a una Vivi Canosa progresista”.

Más adelante, cuestionó la falta de ideas en la coalición gobernante para armar una unidad por parte de la Vicepresidenta: “No nos enojemos si la revolución de Cristina es hablar de lawfare. El hecho de que todo es lawfare nos deja sin la posibilidad de ver otro horizonte”.

Y siguió criticando las formas que tiene la expresidenta: “Elige CFK a dedo, se enoja con el elegido y luego lo abandona. Filosofía barata. No nos enojemos si la compañera no se hace cargo. El Movimiento Evita no eligió a [Julio] Cobos, [Amado] Boudou, [Martín] Insaurralde o [Daniel] Scioli. Tampoco formamos parte de la derrotada Unidad Ciudadana. Tampoco elegimos a Alberto. Pero tampoco abandonamos, destruimos o intentamos partir al campo popular”.

Por otro lado, le respondió sobre la referencia a Eva Perón que había hecho la Vicepresidenta para cuestionar la administración de los planes sociales: “Eva [Perón] vive. En esas compañeras de Fiorito que pelearon contra el municipio y la empresa contratada en el 2007 para hacer las viviendas del barrio. Eva vive en Barrio Obrero, en esas casas cuasi prefabricadas que entregó CFK hace diez años. Las casas se caen abajo, cada tanto llega el patrullero al barrio. Luego el Estado aparece a cuenta gotas, seguro para clausurar alguna feria popular”, manifestó Navarro.

Y pidió a sus compañeros: “A poner el cuerpo por lo que falta, por nuestro pueblo. Que la tía abuela que queremos mucho siga insultando contra los planeros. Mañana abre la Salada y las compañeras están yendo a comprar la garrafa para ganarle un rato al frío de la feria, no caigamos en la trampa”.

El pedido de reacción a Alberto Fernández

Tras esas críticas, hizo referencia al presidente Alberto Fernández al solicitarle que "reaccione". “Compañero presidente: ¡reaccione! Lo quieren sumiso, lo quieren obligar a los mismos errores que nos dejaron a [Mauricio] Macri de presidente. No abandone a nuestro pueblo como nos abandonaron en 2015. Como canta Fito [Páez]: no entregue a la militancia popular a esos cuervos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista”, dijo Navarro.

Las críticas a Máximo Kirchner y Sergio Massa

Sobre el diputado y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, Navarro también opinó con críticas que “se tome un tiempo para escuchar propuestas” y sobre su llegada al Partido Justicialista manifestó que “no va más la de ir gritando y escupiendo en un salón del PJ tomado luego de proscribir a un intendente compañero como Fernando Gray”.

Luego, consideró que a partir de la iniciativa que planteó Cristina Kirchner de recuperar a través de los intendentes la administración de los planes, “no nos enojemos con los compañeros intendentes. Renunciaron a pelear hace más de una década. Los nuevos barones del conurbano se hacen los guapos con quienes cobran un Potenciar Trabajo, pero no así con la trata, el juego o la construcción cartelizada”.

Pero sí apuntó contra Massa y Scioli: “Dos compañeros que descansan en Nordelta (Sergio Massa y Daniel Scioli), le comieron la agenda municipal a los barones guapos del conurbano”.

