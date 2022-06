El dirigente del Movimiento Evita y actual funcionario, Fernando "Chino" Navarro, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "el Gobierno está en crisis". Además resaltó que "hay una puja por ver quién marca el rumbo del gobierno" y que deberían acelerarse algunas medidas.

¿Es una declaración de guerra lo que dijo Cristina Kirchner?

En el seno de Frente de Todos hay una puja por ver quién marca el rumbo del Gobierno. Debiera estar resuelto porque Cristina decidió armar un frente con Alberto Fernández y todos lo apoyamos, pero en la práctica no es así. Preferiría que toda esa energía estuviese puesta al 100% en resolver los problema de la sociedad y no en dirimir cuestiones internas. Me gratifica que podamos empezar a resolver el tema de los subsidios para que las personas que puedan paguen más y así con otros temas, pensando en los argentinos.

¿Planteó un adelanto del debate electoral?

Está discutiendo quién conduce. Hace un diagnóstico de la realidad y del rol Estado, pero no se toma conciencia de lo que está pasando. No quiero una Argentina con millones de trabajadores fuera de la economía formal, hay que incorporarlos. Tenés personas que la pelean solos, sin apoyo del Estado. Hay que tener un salario digno para llegar a fin de mes, como también le pasa a la clase media. Diagnósticos sobran, pero hay que resolver los problemas.

La situación del país, ¿se juzga al presente con los ojos del pasado?

Hemos tenido discusiones desde el 2012 en adelante. Nosotros decíamos que había inflación y gran parte del Gobierno, no. Lo mismo pasó con la pobreza cuando los datos del INDEC marcaban otra cosa. La pobreza estructural no se resuelve solo con el consumo. Quiero una Argentina donde los planes sociales sean cosas del pasado. El barrio se organiza ante un Estado que se replegó y no volvió más.

¿Por qué Cristina hace esas declaraciones? ¿Quién conduce a los movimientos sociales?

Conozco muchas personas que creen que estuvimos a punto de generar casi una revolución en el kirchnerismo. Nunca hicimos un balance en serio, sobre cómo se aumentó el gasto público, se estatizó YPF y se realizaron reformas. Tenemos lecturas distintas, pero para entender el mundo y la Argentina rota de hoy que, a pesar de que todo funciona, hay que tener contacto con la realidad.

¿Por qué entonces la derrota electoral?

Hicimos mal las cosas. Dijimos que había menos pobres que en Alemania, que no había inflación y que la inseguridad era una sensación. Algunos estaban convencidos de eso, pero nosotros dijimos que eso no era cierto. Te dabas cuenta en cualquier supermercado por lo que decía la gente, le costaba cada vez más llenar la heladera.

Alberto se percibe como reformista y la diferencia con Cristina es la velocidad y la sustentabilidad de los cambios. ¿Sería una buena forma de ordenarlos?

Hay cosas que me gustaría que se hicieran más rápido. No se puede cuestionar o descalificar a todos porque no hay salida. Tenemos que ser democráticos a la hora de gobernar porque no alcanza con el porcentaje que te votó. Si somos dueño de la verdad no hay diálogo, es un monólogo.

Claudio Mardones (CM): En cuanto al discurso de Cristina, ¿qué pasa con los intendentes del Conurbano?

Algunos intendentes aplaudieron a Cristina y eso implica no saber qué pasa en sus municipios. Para resolver los problemas del país se requiere de todos. El que gana conduce y el resto, acompaña. Pero hay algunos que piensan como patrones y no como dirigentes. No quiero que me manden sino que me convenzan.

Nuria Am (NA): ¿Cómo les cae que Horacio Verbitsky los llame "Movimiento Carolina" por Stanley?

Tengo mucho respeto por Verbitsky pero su análisis es muy subjetivo. Si utilizara su vara para muchos errores que cometió sería dramático. Me gustaría hablar con él por esa caracterización que hace, pero tampoco me molesta.

NA: La relación entre Alberto y Cristina, ¿puede derivar en una ruptura mayor? ¿Podría abrirse un camino para Sergio Massa?

Es indudable que nuestro Gobierno está en crisis. Hay que acompañar al Presidente que gobierna todos los días y toma decisiones. A veces llegamos tarde o son insuficientes, pero pareciera que no se entiende la magnitud del problema. Algunos acá se divierten. Pero la mayoría de la gente no la va a pasar bien si no cambiamos la realidad.

Vos estás preocupado por cómo llegan a 2023, mientras que a Cristina Kirchner le preocupa el 2027. ¿Esa es la diferencia? ¿Ella da por perdida las elecciones?

Escuché sectores ligados a Cristina decir que la elección está perdida. Quiero trabajar para resolver los problemas diarios y no doy por perdida la elección. Podemos ser competitivos. En vez de tirar piedras e incendiar el país hay que proponer soluciones, no agudizar los problemas y echarnos las culpas. Estoy cansado de esos enojos. No es solo ganar o perder, es resolver los problemas de los argentinos.

