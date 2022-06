Alberto Fernández hizo frente a los dichos de Cristina: las organizaciones sociales "trabajaron para que la Argentina no explote"

El presidente Alberto Fernández rechazó las críticas de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, contra las organizaciones sociales y afirmó que "el problema de la Argentina no está en los necesitados", y si bien reconoció que algunas agrupaciones hacen "picardías”, pidió no generalizar y remarcó que las organizaciones trabajaron para que el país “no explote”.

"El problema de la Argentina no está en los necesitados, definitivamente, sino en que la Argentina crezca. Tenemos que crear muchos más empleos para que los que hoy reciben un plan social puedan ser empleados formales y gozar de todos sus derechos", sostuvo el mandatario.

Estas declaraciones fueron durante el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023. Desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el jefe de Estado destacó el rol de las organizaciones sociales, que "han trabajado denodadamente para que la Argentina no explote".

"Acuérdense, hagan memoria. Cuando llegamos, la verdadera discusión era cuánto tiempo iba a pasar para que hubiera un estallido social, el primer saqueo, que la gente se levantara para demandar comida. Nada de eso pasó porque las organizaciones sociales estuvieron acompañándonos, al lado de los más necesitados, no se llevaron la plata de los más vulnerables", indicó.

En ese contexto, Fernández sostuvo que Argentina “fue capaz de crear 1.200.000 empleos en plena pandemia”, pero que eso “no es suficiente”. “Tenemos que crear más empleos para que los que hoy reciben un plan social puedan ser empleados formales”, dijo.

"Le quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores vulnerables llevando solidaridad y compromiso donde no existía", señaló. Y agregó: "Quiero agradecérselo aún cuando algunos hagan picardías, que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar", en referencia a los dichos de la ex presidenta.

El Presidente Alberto Fernández respaldó a los movimientos sociales.

Alberto Fernández "cruzó" a Horacio Rodríguez Larreta y defendió el lenguaje inclusivo: “Es para que todes se sientan interpelades”

Alberto Fernández pidió al Frente de Todos sostener la unidad: “Que las diferencias no nos hagan decir cosas injustas”

Alberto Fernández se refirió así a los cuestionamientos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y reconoció: "Tendremos que tomar las medidas que haya que tomar para ordenar el Estado en lo que sea necesario ordenarlo y pueda acompañar el crecimiento".

"Les pido que no cedamos, que sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas a veces injustas y que estemos muy unidos", concluyó el Presidente, en un claro mensaje dirigido a la vicepresidenta y el sector más duro del Frente de Todos.

La titular del Senado había tenido fuertes críticas hacia las organizaciones sociales durante un acto de la CTA: "El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”, había lanzado la ex mandataria y consideró que el Estado nacional “debe recuperar el control, la auditoría, y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”.