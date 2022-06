Ceferino Reato: "La Justicia debe llamar a Horacio Verbitsky a declarar"

El periodista y escritor, Ceferino Reato, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y analizó la polémica decisión de reabrir una investigación contra Montoneros por el atentado al comedor de la Policía Federal en 1976. El rol clave de Horacio Verbitsky, a partir de la investigación que realizó en su libro "Masacre en el Comedor".

¿Cómo se puede explicar la reconstrucción del caso?

Eso fue un atentado con una bomba vietnamita de Montoneros al comedor de la Super Intendencia de Seguridad Federal, ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Pasó el 2 de julio de 1976, cuando ya gobernaba la dictadura militar. Murieron 23 personas y hubo 110 heridos, según la reconstrucción que pude hacer. La bomba tenía bolas de acero que salieron disparadas como una ráfaga en el momento de la explosión y eso agujereó todo lo que encontró.

Por eso entre los heridos hubo muchos que vivieron poco tiempo. Es un atentado que Montoneros reivindicó prontamente porque estaba dentro su lógica de aquel momento, cuando había formado un ejército y se proponía atacar a la policía en distintos lugares del país. Consideraban que era el principal frente de lucha en ese momento. Los muertos fueron policías de muy baja graduación y una civil que era empleada de YPF.

En tu investigación no encontraste pruebas que comprometan a Horacio Verbitsky. ¿Considerás que deberían llamarlo a declarar?

Identifiqué como autor intelectual a Rodolfo Walsh, gran escritor y periodista, y combatiente revolucionario que se desempeñaba en la parte de inteligencia de Montoneros. Verbitsky estaba al lado de Walsh en ese servicio, aunque no encontré una fuente que lo involucrara directamente. Hay muchos rumores pero no con pruebas. Eso no quiere decir que no haya participado. La Justicia debe llamar a Horacio Verbitsky a declarar. Sí pude identificar a Mario Firmenich y a Roberto Perdía como los máximos responsables del atentado. Perdía lo reconoció en distintas publicaciones.

¿Qué le responsabilidad tiene la jueza que cerró la causa inicialmente?

La jueza interpretó desde su punto de vista. Entendió que no es un delito de lesa humanidad porque no fue cometido desde el Estado. La Cámara le pide que no se apresure e investigue mejor y le da algunos lineamientos.

Que se inicie una nueva jurisprudencia, ¿abriría una posibilidad a otros juicios?

La jurisprudencia argentina adoptó un camino muy restrictivo sobre lo que es un delito de lesa humanidad. En otros países no es así, como pasa en España o en Colombia. Eso se debió a un trabajo de Esteban Righi en los tiempos de Néstor Kirchner y fue adoptado hasta por la Corte Suprema de Justicia.

Eso puede cambiar también porque deja afuera a muchas víctimas. La verdadera historia de los 70 es la de todas las víctimas y eso tiene que ser contemplado también. Estamos volviendo siempre a esa época y hay que dejarlo en el pasado. Pero mientras haya tantas víctimas de un lado sin verdad ni justicia los 70 van a estar siempre presentes. Eso es un atraso para un país como el nuestro.

¿Podría pedirse la detención de Firmenich?

Hay que recordar los fundamentos que tenía Raúl Alfonsín, donde se hace una descripción del accionar de la guerrilla. Alfonsín disponía el juzgamiento de Firmenich y de otros referentes guerrilleros, pero no se hicieron porque Carlos Menem los indultó. Lo de Néstor Kirchner fue selectivo. La Justicia tiene muchos recursos para profundizar la búsqueda de la verdad.

