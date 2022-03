Horacio Verbitsky: “Que Fernández haya lanzado su reelección dos años antes, no es una prueba de fortaleza, sino de debilidad"

En un extenso diálogo con Jorge Fontevecchia, el periodista Horacio Verbitsky, director de la web Un Cohete a la Luna, destacó el “error político” de la decisión del presidente de ir a las PASO y cómo esto refleja una tensión interna en el Frente de Todos. Además, sostuvo que anunciar una reelección a estas alturas denota un claro signo de “debilidad”.

JF: ¿Cuál es tu visión de lo que va a pasar en el momento en que se tengan que elegir las candidaturas y cómo sería a partir de fin de 2023? ¿Podés imaginar que el FDT pudiera no mantenerse unido, incluso después de la candidatura que surja?

HV: El presidente hace ya tres meses dijo que para esa fecha se van a elegir todas las candidaturas en una PASO, incluso para el cargo que él ocupa. Y nadie desde el kirchnerismo le dijo que no. Yo creo que políticamente es un error inconmensurable del presidente. El presidente planteó que va a haber una PASO y el kirchnerismo no se niega a tal cosa.

JF: ¿Cómo imaginas esa primaria, por un lado creés que el presidente dice que él se va a presentar para no mostrarse como un "pato rengo", pero después a lo mejor no se presenta si finalmente no tenga posibilidades de triunfo?

HV: Es prematuro saberlo. Para el momento de la decisión falta casi un año, en el cual, antes se pondrán a prueba las visiones contrapuestas que tienen el presidente y la vicepresidenta sobre las consecuencias que tendrá la política económica. Con el añadido del corset que implica el acuerdo con el FMI.

El viernes de la semana anterior mientras el presidente grababa un spot en el que afirmaba que el acuerdo no tiene condiciones y que no impone reformas, el FMI, casi al mismo tiempo, da un comunicado donde se refería a las reformas pendientes. Ahí hay una incongruencia. Hay una lectura para consumo interno que impulsa el presidente, y hay una lectura que difunde el FMI.

En segundo lugar, el presidente tiene la impresión de que el acuerdo con el fondo va a permitir el crecimiento económico. La vicepresidenta cree todo lo contrario. Son dos lecturas contrapuestas, y no me animo a decir cuál es la correcta. Cuando ya existía esta visión divergente entre Alberto y Cristina, yo tendía a coincidir con Alberto.

JF: Si finalmente tuviera razón Alberto Fernández y la economía va mejorando, o si por el contrario no fuera así, el candidato podría ser uno más cercano a Cristina Kirchner, finalmente el escenario está abierto…

HV: No necesariamente va a haber un escenario blanco, en el cual todo va a ser fácil, o un escenario negro de catástrofe. Es probable que no haya una definición tan tajante y permita que tanto uno como el otro afirmen que se están verificando sus predicciones.

JF: Y finalmente sea la población la que termine decidiendo quién sería el candidato…

HV: Esta idea de que el presidente va a una interna es un poco extravagante. Connota una conciencia de debilidad. De alguna manera es la rebelión de la criatura contra la creadora. Es irónico que Alberto postule la independencia de Cristina, porque sin ella, no estaría allí.

La elección de la nueva conducción de la UOM, del partido justicialista bonaerense qué preside Kirchner, que se hizo ayer, hubo listas únicas, salvo en San Isidro. Una de ellas, apoyada por el ministro Cafiero, que perdió 7 a 3 por paliza. Hoy me parece inverosímil la posibilidad de que Alberto haga una primaria en contra de Cristina.

JF: ¿Vos consideras que el apoyo de Mayra Mendoza y Máximo Kirchner al candidato de la UOM es un golpe para Alberto Fernández, al igual que las internas en San Isidro. ¿Queda la posibilidad de que Alberto sea consciente de eso?

HV: Yo he escuchado el argumento del "pato rengo" y me parece que tiene su lógica. Un presidente que no va a ser reelecto, transita los dos últimos años de su mandato cuesta arriba.

JF: ¿Quizá sea una demostración de la debilidad y la necesidad de solaparla?

HV: Que Fernández haya lanzado su reelección dos años antes, no es una prueba de fortaleza, sino de debilidad. Pensá en el pasado de la Argentina que en los años del 55 en adelante, por ejemplo, nunca se anunció una candidatura con dos años de antelación.

