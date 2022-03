Werner, ex funcionario del FMI, cruzó a Alberto Fernández por la inflación: "Busca responsables donde no lo están"

Alejandro Werner, Ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, criticó este lunes 28 de marzo al presidente Alberto Fernández por sus políticas económicas, luego de que el jefe de Estado argentino culpara a los "diablos" por los aumentos de precios de los últimos meses.

Entrevistado por Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el funcionario del Fondo Monetario Internacional sostuvo que Fernández "busca responsables donde no lo están" por la inflación. Además, cuestionó el acuerdo firmado con Argentina y acusó al mandatario de querer congraciarse con su base electoral.

"Es como volver a pensar que la culpa de los problemas de la Argentina son generados por gobiernos internacionales y el FMI, y la inflación por los fijadores de precios, y realmente no asumir la responsabilidad de tratar de resolver los problemas", expresó Werner.

Qué dijo Werner sobre el acuerdo de Argentina con el FMI

En la charla radial, el ex alto funcionario del FMI comenzó por dar una mirada positiva en tanto el país pudo alcanzar un acuerdo con el organismo en medio de una coyuntura mundial compleja.

“Es buena noticia que Argentina y el Fondo Monetario se hayan puesto de acuerdo en un marco para refinanciar los vencimientos financieros que Argentina tiene con el fondo Monetario, con respecto al programa que se firmó con el presidente Macri por 44 mil millones de dólares", dijo.

Además recordó que "dentro del contexto de muy malas noticias en el ámbito financiero y macroeconómico en la Argentina, esa es una buena que viene de la mano del paquete operativo del Fondo Monetario. Para que se cumplan estos refinanciamientos hay revisiones trimestrales. Argentina tiene que cumplir con las metas establecidas cada trimestre. Cada trimestre se van refinanciando los vencimientos establecidos”, expresó el ex integrante del FMI.

Alejandro Werner también señaló que “el foco debe estar más en lo que quiere hacer el gobierno y lo que puede hacer lo que el espacio político le puede dar y por ese lado hay una incertidumbre muy alta destacada por el FMI junto con los problemas que se podrían generar por el foco de conflicto en Ucrania", comentó.

“El Fondo mencionó un número de factores de riesgo y también destacó las dudas que tienen varios de los representantes de países del Fondo Monetario sobre la voluntad y la posibilidad de Argentina de cumplir porque claramente hemos visto muy pocos pronunciamiento del Gobierno", comentó.

Respecto a la inflación el Fondo Monetario destaca en su boletín el establecimiento de un nuevo marco de políticas monetarias que va a mantener tasas de interés reales positivas. En Argentina hay anuncios sobre el establecimiento de un programa anti inflacionario donde no aparece ni la parte fiscal ni la parte monetaria, no aparece ninguna referencia a este marco de política monetaria, el presidente del Banco Central está ausente de este programa”, insistió. "Y muy difícilmente podría llamarse un programa", refrendó.

A su vez, el ex alto funcionario del FMI puntualizó la situación como una dualidad muy extraña. "Por un lado el Fondo destaca como pilar del programa que Argentina firmó un nuevo marco de política monetaria y este no aparece en toda la presentación del gobierno argentino contra la inflación, por eso hay muchas dudas en Washington", sostuvo. "Parece haber muy poco compromiso con las medidas de políticas públicas que se negociaron en este programa".

“Esto es un acuerdo por cansancio o resignación, igual que el acuerdo que se logró con acreedores privados en el 2020″, aseguró Werner. “Creo que hay muy poco convencimiento del lado del Fondo de que este es un programa bueno y que además de la probabilidad de que se vaya a cumplir", Por su parte, el ex funcionario del FMI comentó que, contrariamente, "el programa con el presidente Macri era un programa en donde todas las contrapartes entendían las limitaciones, entendían las restricciones políticas, entendían los riesgos pero veían la voluntad de tratar de llevar a cabo medidas ambiciosas para corregir estos desequilibrios macroeconómicos de la Argentina ”, sostuvo.

La inflación "autoconstruida"

Respecto a las declaraciones de las últimas horas del presidente Alberto Fernández cuando señaló a los "diablos que aumentan los precios" y comentó que se trata de alguna manera de una idea "autoconstruida" en la cabeza de los argentinos, Alejandro Werner comentó: "Argentina tiene la cuarta, o tercera inflación más alta del mundo. Por lo general la inflación tiene una raíz monetaria muy importante, y está vinculada a problemas fiscales", argumentó.

Alberto Fernández apunta a "los diablos" que aumentan precios: "Hay que hacerlos entrar en razón"

"Una vez entrado en ese proceso inflacionario, se empiezan a presentar varias dimensiones como la formación de precios o las expectativas juegan un rol, pero el centro del problema está generado por el gobierno, por su necesidad de financiamiento y su falta de recursos estables para financiar ese déficit y por tanto, la necesidad de recurrir al financiamiento del Banco Central", explicó y recordó que en la medida en que no se ataque esto "los diablos seguirán generando expectativas sobre los problemas del gobierno y la falta de solución real y la adicción al financiamiento por parte del Banco Central".

En este contexto y al realizar una reflexión final Werner explicó que "son teorías que son útiles para buscar culpables donde no los hay, para abdicar de la responsabilidad de gobernar y responder a la plataforma que votó la sociedad argentina para que el gobierno corrija los desequilibrios financieros, y en ese sentido es como volver a pensar que la culpa de los problemas de Argentina son generados por los gobiernos externos, por el FMI, la inflación por los formadores de precios, etc, pero en realidad es no asumir la responsabilidad de tratar de corregir esos problemas", sentenció el ex Director del organismo.

LR