Aníbal Fernández le respondió a Verbitsky tras el ataque al despacho de CFK: "Ésta opereta no me la como"

El tratamiento en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó expuesta una vez más la fractura que existe en el Frente de Todos entre el albertismo y el kirchnerismo. Pero además de esa interna, el ataque contra el Palacio Legislativo y contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner también sumó una acusación del periodista Horacio Verbistky contra el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

En su habitual columna en El Cohete a la Luna, el periodista tomó un tweet del funcionario en el que había desmentido a Andrés Larroque sobre que no se había cuidado a la vicepresidenta. Fernández sostuvo que "como responsable de la seguridad me ocupé del cuidado de la persona de Cristina sin que se diera cuenta, con personal de civil".

Ese último fragmento motivó una fuerte denuncia de Verbitsky, que aseguró: "De ser cierto sería ilegal y, más que en la categoría de cuidado entraría en la de seguimiento y/o espionaje".

"El argumento del cuidado fue el mismo que emplearon los espías de la AFI cuando fueron sorprendidos vigilando los movimientos de Cristina desde un auto estacionado frente al Instituto Patria, durante el gobierno de Maurizio Macrì", agregó Verbitsky.

Todo ello en un contexto en el que la vicepresidenta se preguntó a través de un video si había sido intencional o casual el ataque contra "quién hizo frente a los fondos buitre y mantuvo al país lejos del FMI", lo que despertó críticas al gobierno de parte de integrantes del Frente de Todos cercanos a Cristina, como Larroque.

La respuesta de Aníbal

Con el arranque de la semana, el ministro de Seguridad dio varias entrevistas bien temprano, donde buscó aclarar lo que había expresado en Twitter y contar cómo fue la el operativo en el Congreso.

Sin embargo, un momento llamativo fue durante el diálogo que mantuvo en Radio La Red, donde citaron el fragmento de la columna de Verbitsky. Fiel a su estilo, Fernández se frenó y dijo: "Esa opereta no me la como... Me importa un comino quién está haciendo la operación".

De inmediato aclaró cómo fue el operativo de seguridad. "Al Palacio lo cuida la Policía Federal y además cobra los adicionales para la custodia del edificio. Lo que hicimos nosotros fue aportar más personas para tener controlado eso", manifestó.

Una de las mesas del despacho de Cristina Kirchner afectada tras los piedrazos al Congreso.

El día anterior, Verbistky también había escrito que "más allá de una chorrera de descargos personales en los que Aníbal se declara 'familia' de Néstor y Cristina y dice en público que mantiene su afecto en privado (sic), lo fundamental es que confirmó que el ataque a Cristina fue deliberado, aunque se cuidó de explicar cómo lo sabe. Un rivotril, ahí".

La insistencia de Larroque

Tras la respuesta de Fernández, Larroque, el camporista que salió a criticar al gobierno por no haber condenado públicamente el ataque al despacho, volvió a la carga. "Recuerdo que cuando hubo un ataque al Grupo Clarín también lo repudió el presidente. Nos llamó mucho la atención la diferencia con esta situación", dijo.

En declaraciones a AM 750, el también funcionario del gobierno bonaerense volvió a apuntar la interna. Fue cuando dijo que "estamos viviendo un momento de peligrosa auto proscripción de un sector de la fuerza".

Y completó: "Cuando opina un kirchnerista es un drama y se dice que rompe la unidad, pero alguien cercano al presidente dice cualquier pavada y no corre nada".

