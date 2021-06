Víctor Santa Maria vs. Horacio Verbirsky: sube la temperatura

El empresario y secretario general del SUTHER Víctor Santa María reconoció, no sin ironía, haber cometido un error en una entrevista en la que dijo que el periodista Horacio Verbitsky “se llevó casi un millón de dólares de indemnización, como otros trabajadores” al irse del diario Página 12 en 2017.

En declaraciones a este medio, el empresario reconoció que Verbitsky “tiene razón” y que no fue indemnizado con 1 millón de dólares, sino 891 mil dólares, según el cambio de 2018. Además, adelantó que denunciará el acuerdo ante el Ministerio de Trabajo y se lo presentará ante la AFIP.

“No hubo ningún pago en dólares, sino en doce cuotas de pesos devaluados", defendió Horacio Verbitsky.

Según el documento del acuerdo al que accedió PERFIL, la empresa se comprometió a pagar al periodista la suma neta de $14.000.000 en 12 cuotas mensuales de $1.200.000 desde diciembre de 2017. Dicho documento establecía además que se pagaría una suma adicional de $ 120 mil a partir de la cuota 7, cuya suma resulta en 15.120.000 pesos. (En diciembre de 2018, el valor del dólar era de $18,40).

“La salida fue a partir de un retiro voluntario. Se llevó casi un millón de dólares de indemnización, como otros trabajadores. Mi sindicato afrontó eso y pudo, en un momento tan difícil, pagar igual la indemnización de aquellos que se sumaban al retiro”, había afirmado Santa María en un reportaje con Jorge Fontevecchia publicado en PERFIL el 20 de junio.

Pinocho es de madera | Por Horacio Verbitsky

“Es falso de punta a punta”, escribió Horacio Verbitsky

Como respuesta a esto, Verbitsky escribió este domingo 27 que tanto la suma de la indemnización como la afirmación de que su salida del diario “no se no se debió a amenazas del gobierno de Mauricio Macri, sino a una ‘charla muy amena’” es “falso de punta a punta” y recordó que en octubre de 2019 Santa María “había dicho en radio un millón y medio de dólares”.

“No hubo ningún pago en dólares, sino en doce cuotas de pesos devaluados. Ni uno más ni uno menos de los que me correspondían por la ley vigente, dada mi antigüedad de 30 años en el diario y un buen sueldo”, aseguró Verbitsky en PERFIL.

“La salida fue a partir de un retiro voluntario. Se llevó casi un millón de dólares de indemnización", dijo Santa María en la entrevista publicada el 20 de junio. Este domingo dijo a PERFIL que fue un error.

“Lo único cierto de lo que dice Santa María es que mi despido se protocolizó como un retiro voluntario, en cuyo convenio me impuso una cláusula de confidencialidad, para que no se conociera la causa de mi salida. Sin mucha perspicacia también me exigió que durante los primeros años no publicara en ningún medio gráfico”, afirmó el periodista.

Víctor Santa María, con Fontevecchia: "Como a muchos periodistas, me costó entender a La Cámpora"

Cómo fue la salida de Verbitsky de Página/12 según Santa María

“La verdad es que nunca nadie me amenazó. Nadie me dijo que se fuera un periodista. Se fue por otros motivos, no por una amenaza del gobierno en ese momento. Tuvimos una charla muy amena con Horacio Verbitsky”, había asegurado Santa María en el reportaje con Fontevecchia . “No nos pudimos poner de acuerdo y cada uno tomó un camino diferente”, agregaba.

Consultado sobre cuál era el motivo del desacuerdo con Verbitsky, el empresario explicó: “Que el diario había cambiado de conducción. Y el dueño del diario quería tener la conducción periodística. No pasaba por un tema particular”. Y afirmó: “La salida fue a partir de un retiro voluntario. Se llevó casi un millón de dólares de indemnización, como otros trabajadores. Mi sindicato afrontó eso y pudo, en un momento tan difícil, pagar igual la indemnización de aquellos que se sumaban al retiro”.

ds