Reato sobre la cúpula de Montoneros: "No pueden estar en sus casas como jubilados que no han hecho nada"

La Sala I de la Cámara Federal ordenó reabrir una investigación para se analice la responsabilidad de la agrupación Montoneros en el atentado al comedor de la Super Intendencia de Seguridad Federal ocurrido el 2 de julio de 1976.

Para comprender qué fue lo que sucedió en aquel entonces, RePerfilAr se comunicó con el periodista, director de Revista Fortuna y Autor de Masacre en el Comedor, Ceferino Reato, quien se refirió a las responsabilidades de Montoneros en este atentado y al motivo que llevó a la Justicia a reabrir la causa.

"La Justicia le pide a la jueza de primera instancia, María Servini, que investigue mejor, que se fije en otros temas y que los explore, antes de determinar que ha sido un delito ya está prescripto, porque según la letrada no es un delito de lesa humanidad", contó Reato.

"Masacre en el Comedor": el CELS acusó a los jueces de "querer equipararla con la violencia del Estado"

En este sentido, el entrevistado aseveró que ahora, "la Justicia debería citar a los testigos que están vivos, como es el caso de Mario Firmenich o de Horacio Verbitsky". "Yo no encontré pruebas que lo involucraran a él (Verbitsky), si a Rodolfo Walsh".

Respecto a la responsabilidad de Firmenich en el atentado, Reato dijo: "Lo de Firmenich es evidente, está en todas las comunicaciones, (Roberto) Perdía ya lo ha reconocido, por lo tanto alguna explicación tienen que dar, no pueden estar en sus casas como jubilados que no han hecho nada".

Para concluir, Ceferino Reato se refirió a la cúpula que comandaba Montoneros quienes no fueron castigados por sus delitos: "Ellos han tenido esa suerte que la Justicia en época kirchnerista haya determinado que los delitos cometidos por ellos no tienen que ser investigados, porque no son de lesa humanidad, que es una interpretación muy de nuestra Justicia". Luego añadió: "En el mundo no eso no existe. Imaginen que no se podría investigar los delitos de ETA o de las FARC, eso no existe, existe acá".