Mario Firmenich: el jefe montonero fijó postura sobre el acuerdo con el FMI

El ex líder de Montoneros, Mario Firmenich, dio su opinión sobre el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que anunció el último viernes el presidente Alberto Fernández. Con postura crítica, diseccionó en cinco puntos su pensamiento, en una columna publicada en el sitio Agencia Paco Urondo.

"¿Nos suicidamos con el balazo del default o preferimos la enfermedad terminal del acuerdo con el FMI?", empieza escribiendo el ex guerrillero sobre la refinanciación que pautó, todavía de palabra, el gobierno de Alberto Fernández con el FMI. Allí plantea que el anuncio de exclusividad que tendría el nuevo acuerdo no es tal, ya que no hay nada firmado, y realiza un análisis de la política internacional y regional para concluir que esperar a que Lula Da Silva gane la presidencia de Brasil no resolverá los problemas locales.

"Los “progresismos” socialdemócratas en América Latina son inviables en el contexto actual", escribe Firmenich, remarcando que aquellos años del "giro a la izquierda" latinoamericano son diferentes a estos de la "tercera guerra mundial" entre China y Estados Unidos.

"El gobierno de López Obrador en México parece más cerca de querer terminar su mandato del mejor modo posible que de concretar la ambiciosa “Cuarta gran transformación”. Los problemas que aquejan al gobierno de Arce en Bolivia no se parecen a la bonanza económica de hace 15 años. El acoso al gobierno izquierdista de Castillo en Perú no le permite ni siquiera tener un gabinete ministerial. La fuerza polìtica de Correa en Ecuador ni siquiera ganó las elecciones, lo mismo que el Frente Amplio en Uruguay. Y la realidad Argentina de hoy no refleja la esperanza de “volveremos para ser mejores”, analiza.

Para Firmenich, justificar el acuerdo con el Fondo "con la estrategia de esperar la llegada de los nuevos años dorados del progresismo latinoamericano es una inegnuidad, o una ignoracia o un acto de mala fe".

Mario Firmenich cuestionó los "40 años de democracia fallida" en Argentina

En el segundo punto de su análisis titulado "El verdadero problema político nacional" y publicado por la Agencia Paco Urondo, Firmenich se despacha contra acuerdo diciendo que "la conciencia militante del movimiento popular no son frutos de la naturaleza, sino que son el producto de la conducta política de los dirigentes".

Además de hablar de la "democracia fallida" de las últimas cuatro décadas, analiza que la apatía política y el descreimiento hacia los dirigentes se produce porque "es vista como unos individuos corruptos que van a los cargos públicos para enriquecerse ilegalmente".

Para uno de los fundadores de Montoneros en la década del '70, el acuerdo es "un plan de austeridad para transferir capitales al exterior, durante 10 años, sin estrategia económica nacional" que además implica "perder definitivamente el tren del desarrollo de la era digital-cuántica-espacial".

Para Firmenich, el contrato social está roto y el futuro es una "guerra social directa"

"Ninguna sociedad en ninguna época puede desarrollar un sistema político-económico estable con la voluntad política de un 55% de su población contra la voluntad política del 45% restante", analizó respecto a la grieta y los últimos resultados eleccionarios que marcaron el peso del Frente de Todos y Juntos por el Cambio como las principales fuerzas políticas nacionales.

Con ese marco, Firmenich concluye que el futuro es una guerra social directa por la imposibilidad de gestar un contrato social en común. "Será una guerra civil en que la batalla es matar al enemigo por un par de zapatillas, un reloj, un teléfono móvil, la bolsa del supermercado o una violación en manada. Una guerra en que las fuerzas policiales se convierten en un beligerante paramilitar autónomo con objetivos de botín propio. Una guerra civil sin ejércitos y sin estrategias, rumbo a la destrucción nacional y social", escribe.

Por eso, pide "que los actores sociales y politicos se planteen un Nuevo Contrato Social antes de aceptar la falsa opción “default sin propuestas o dictadura del FMI”.

Que dijo Firmenich sobre los problemas estructurales que hay que resolver y un nuevo pacto social

Presente en las polémicas elecciones que se llevaron a cabo en Nicaragua, donde se impuso nuevamente Daniel Ortega como presidente, Firmenich postuló en su nota distintas restricciones estructurales que causan las problemáticas nacionales.

Entre ellas, marca la restricción tecnológica, restricción energética, restricción logística de transporte, restricción logística de comunicaciones, restricción en el desarrollo social, restricción externa y restricción en la defensa nacional.

De acuerdo a lo analizado por el ex guerrillero, "es el pueblo soberano el que tiene que tomar la decisión sobre una deuda externa que compromete gravemente el futuro de la Nación, del bienestar social y de la paz social" y no la dirigencia política. "Por eso debemos acordar el Contrato Social de la Nación antes de tomar colectivamente como pueblo soberano esta decisión sobre la deuda con el FMI", explica.

Sobre el préstamo tomado por la administración de Mauricio Macri, dijo que corresponde devolver el préstamo pero no que "paguemos ni un centavo de intereses por un préstamo que nunca aceptamos". Además, consideró que "no tendríamos obligación de hacer ningún “acuerdo de facilidades extendidas” con el FMI para refinanciar lo que nunca existió legalmente".

GI/FL