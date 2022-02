Alberto Fernández: la dura tarea de ser un Presidente mendigo

En el "Fondo" es un problema político, no económico.

El Presidente Alberto Fernández anunció en las últimas horas un “acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional. En los hechos se trata de una supuesta hoja de ruta, cuya letra chica se desconoce, y que no implicaría reforma laboral, jubilatoria o reducción de la obra pública ¿Qué obra pública se preguntarán ustedes? Tampoco se tocarían las tarifas, lo que garantizará más cortes en los servicios. El déficit fiscal cero llegaría únicamente con el nuevo gobierno. ¿Cómo piensan financiarse? ¿Será con un impuesto inflacionario del 60%?¿La respuesta debe venir de las 200.000 empresas que aportan el 70% de la recaudación? ¿Será el 20% de los recursos totales que vienen de las Pymes? ¿Alcanzarán los 2 nuevos impuestos y las 16 modificaciones realizadas por esta gestión? Lo cierto es que el entendimiento con el FMI cumple con recaudos fundamentales: a ) No caer en default, b ) Patear todo para el próximo gobierno, c ) Cumplir con todo lo que la entidad pide, y c ) No dejar en evidencia a los funcionarios del organismo que otorgaron el crédito a la gestión de Mauricio Macri.

El acuerdo con el FMI se tomará su tiempo en el Congreso

Horas después del papelón con el iraní Mohsen Razaee, el Canciller Santiago Cafiero se reunió con el Secretario de Estado de los EEUU, Antony Blinken, y como era obvio este le pidió un plan para que se logre el acuerdo con el FMI. El funcionario norteamericano ratificó que nuestros países son socios, aunque aspiran a que sea en “la región y más allá”. Esto claramente se refiere a la posición del gobierno con Rusia, China, Irán y demás dictaduras latinoamericanas; o como les gusta denominarlas “Democracias de baja intensidad”. En efecto, como hemos dicho en varias oportunidades, la solución a los problemas de nuestro país no pasa por un tema económico, sino político.

El presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner.

La política domestica

En este contexto, la Vicepresidente Cristina Fernández, quien llevó la deuda a niveles astronómicos, siempre que puede se desliga del tema FMI, primero a través de cartas y recientemente en declaraciones durante su visita para la asunción de la presidenta electa de ese país, Xiomara Castro de Zelaya. Algo similar ocurre con el ex Presidente Mauricio Macri, quien justifica el crédito que solicitó al organismo debido a que el mercado dejó de prestarle. Mientras tanto el dólar está en $221 y el riesgo país en torno a los 1900 puntos, la inflación en 51%, la pobreza en 60% y la infantil en el Conurbano en torno al 75%. En definitiva, todos buscan justificativos; pero nadie trabaja en la raíz del problema.

Por suerte el gobierno está en lo importante, y para tranquilidad del pueblo argentino, descartó cualquier sanción contra la titular del PAMI, Luana Volnovich, su novio, su padre y hermano; todos empleados del organismo. La decisión decisión de darle continuidad en el cargo se tomó luego del viaje caribeño de la funcionaria. El Ministro Eduardo “Wado” de Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta, también se ocuparon de un tema de interés general, los mismos visitaron a la criminal Milagro Sala brindándole todo su apoyo. Por su parte el Senador Oscar Parrilli, otro dirigente consciente de las necesidades de la población, presentó un proyecto para que vuelva el “Fútbol para Todos”. Por supuesto que a nadie interesó que unas 100 líneas de colectivo dejaron de circular por el GBA por un tema de subsidios. Al igual que la energía, “pagar barato” o con el dinero de todos, terminó siendo muy caro.

Sergio Chodos: “Desde el FMI hay una preocupación por el tratamiento del acuerdo en el Congreso”

Los socios internacionales de Alberto

En Europa las cosas están que arden, Vladimir Putin moviliza tropas y amenaza con mandar fuerzas a Cuba y Venezuela; eso mientras realizan ejercicios navales en el Golfo Pérsico junta a los chinos e iraníes. Los suecos esperan a los rusos atrincherados para tirarles con todo en la isla de Gotland, y los ucranianos junto a la OTAN se preparan para la guerra. El Presidente de los EEUU, Joe Biden, advirtió a Vladimir Putin: “Si Rusia invade Ucrania va a ser un desastre para Moscú”. Este drama ocurre al tiempo que los norteamericanos envían 91 toneladas de armas al gobierno de Kiev y ordenan a sus diplomáticos retirarse del país. En efecto, se trata de un pésimo momento para que nuestro Presidente vaya a mendigar al ruso que se encuentra afrontado un tremendo gasto realizando preparativos de guerra.

La llegada de Alberto Fernández a Rusia.

Sin embargo, contrariamente a lo que debiera ocurrir, Alberto Fernández fiel a la adolescencia en materia de política internacional que ha caracterizado a toda una generación de dirigentes, se prepara para visitar la Federación Rusa y la República Popular China en las próximas semanas. La comitiva criolla contará con destacadas figuras de la política doméstica como Mario Ishii, Axel Kicillof, Gabriela Cerruti y Adolfo Rodríguez Saá entre otros. Lo insólito que en medio de todo esto, es que Cancillería le pidió en los últimos días a Interpol que detuviera al iraní Mohsen Razaee en su paso por Rusia, pero aquel país respondió que quien estaba de visita era Ebrahim Razaee; sonado todo más a una tomada de pelo por parte de los eslavos que a una extraña confusión.