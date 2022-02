Duran Barba cuestionó a quienes se oponen al acuerdo con el FMI y dijo que Cristina “no es líder en ningún lado”

Jaime Durán Barba, analista político e histórico asesor de Mauricio Macri, habló sobre la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque de Diputados del oficialismo, cuestionó el liderazgo político de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y consideró que quienes rechazan el acuerdo con el FMI en el Frente de Todos “tienen falta de capacitación”.

El columnista de PERFIL se refirió así a lo ocurrido en las últimas horas tras la renuncia del líder de La Cámpora por su desacuerdo con el entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional.

En medio de la polémica, el presidente Alberto Fernández brindó una entrevista al canal C5N en la que explicó que "Cristina también tiene sus matices y diferencias con el tema del Fondo”. Y aclaró: “El presidente soy yo y hay un punto en que tengo que tomar las decisiones".

Sobre este punto, Duran Barba opinó en diálogo con Cristina Pérez por Radio Rivadavia que quienes se oponen a llegar a un entendimiento con el organismo internacional de crédito son personas que tienen “falta de preparación” y que “no entienden nada”.

“No es posible que alguien no piense en un acuerdo con el Fondo, sea bueno o malo. Sin acuerdo se bloquean los desembolsos de todos los organismos internacionales y para la Argentina sería una hecatombe. Que alguien no entienda eso, se justifica sólo por su falta de capacitación, es alguien que nunca vivió afuera del país, es alguien que no entiende nada y tiene una visión aldeana de la vida”, planteó.

El ecuatoriano aseguró que está pendiente de lo que pasa en el país de manera constante, pero que un problema de salud reciente le impidió viajar a Argentina. “Tuve un problema de salud complejo y estuve hospitalizado, por lo que no pude ir a la Argentina”. Dijo que se trató de “una hemorragia muy fuerte, estalló una úlcera”. Y bromeó: “Yerba mala nunca muere”.

Jaime Duran Barba.

"Cristina Kirchner no es líder en ningún lado", opinó Duran Barba

Por otro lado, a la hora de referirse al poder político de Cristina Fernández de Kirchner y la visión de su liderazgo en el mundo, el analista político sentenció: “No es líder en ningún lado. ¿Qué candidato la invita para que lo apoye en algún otro país?”.

En ese sentido, destacó que con su equipo de trabajo tienen encuestas en varios países al respecto “y el 90% de la gente cree que ella no ha actuado correctamente cuando fue Presidente”. Y sumó: “Es una persona que no tiene liderazgo en ningún lado salvo en la Argentina”.

