Otro diputado del FdT criticó el acuerdo con el FMI: "No lo apoyo, siempre la deuda la pagan los trabajadores"

El diputado nacional del Frente de Todos Juan Carlos Alderete se sumó a las críticas internas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que anunció el gobierno de Alberto Fernández. De este modo, se sube a la ola de cuestionamientos por parte del kirchnerismo que incluso hicieron que Máximo Kirchner dejara su rol como jefe del bloque del Frente de Todos al manifestar su descontento con el acuerdo.

Alderete enfatizó en que no acompaña "este acuerdo con el FMI" y sugirió implícitamente la necesidad de hacer cambios cuando el acuerdo se debata en el Congreso. En esa línea, dijo que no sabe "qué sucederá en la votación en el Congreso". Por otro lado, se quejó de que "este año ya comienza el ajuste" y que las deudas "siempre las pagan los que menos tienen".

El referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se refirió a la decisión de Máximo Kirchner de este lunes, al anunciar su renuncia como jefe del bloque oficialista por estar en desacuerdo con lo que se firmó con el organismo de crédito internacional: "Es una decisión muy respetable y comparto parte de la carta que escribió, ya lo he planteado en el bloque", dijo en diálogo con Radio Provincia.

Para Luis Juez, la renuncia de Máximo Kirchner es “un acto de cobardía”

Sobre la discusión que se viene en el Congreso, anticipó que "yo no acompaño este acuerdo con el FMI, no sé qué sucederá en la votación en el Congreso. Nunca estuve de acuerdo en que no se investigara la deuda".

Asimismo, consideró que "el acuerdo con el Fondo sin una revisación de ese crédito fabuloso significa que el FMI volvió a ganar", y apuntó que "todos sabemos que el Fondo Monetario Internacional significa atarnos y condicionarnos políticamente".

Fue en ese marco en el que planteó que este año comienza el ajuste. "A partir de este año comienza el ajuste fiscal para poder llegar a las metas que fija el FMI. Cada tres meses nos van a hacer una revisión y nos van a decir qué tenemos que ajustar. Es humillante porque se trata de soberanía".

Para Alderete esta deuda "se tendría que haber investigado". "El pueblo quiere saber qué se hizo con esa plata enorme que van a pagar generaciones, que siempre se paga con sufrimiento de la gente. No se han priorizado las emergencias de nuestro pueblo".

Aníbal Fernández le paso factura Máximo Kirchner: "Le ganó su necesidad de mostrar su posición"

Y agregó: "Siempre pagan los que menos tienen, la producción y los trabajadores. No nos podemos callar la boca con esto porque encima está la oposición que nos dice lo que tenemos que hacer cuando son responsables del endeudamiento. Juegan a la crisis y quieren voltear al gobierno".

Leopoldo Moreau, también en contra del acuerdo con el FMI

Leopoldo Moreau, también diputado del Frente de Todos, quien ya había manifestado su posición de que entrar en un default por no pagarle al Fondo "no era el peor de los remedios", ahora adelantó que cuando el entendimiento llegue al Congreso para su debate, desde su espacio buscarán realizar modificaciones en función de aliviar el impacto social que el acuerdo firmado por el Gobierno pueda generar.

"Se supone que el acuerdo se va a discutir, para eso va al Congreso", dijo en diálogo con Radio 10.

Acuerdo con el FMI | Fernanda Vallejos: "La derrota en el 2023 está con altísima probabilidad asegurada"

"Por lo pronto vamos a llamar la atención sobre los peligros y los riesgos, y ojalá ese llamado de atención sirva para que cuando se firmen los memorándum de entendimiento algunas cuestiones de remuevan; porque si no, vamos a entrar en una situación muy compleja".

Plaini, otro que bancó a Máximo Kirchner por "sus convicciones"

El senador provincial y secretario General del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, si bien no dio una postura contundente sobre el acuerdo, manifestó su respeto y apoyo a Máximo Kirchner: "Claramente ha sido una estafa y tenemos que analizarlo desde ese lugar. Desde ese lugar lo está viendo Máximo Kirchner claramente y está actuando de acuerdo con sus convicciones".

"Hoy vamos a reunirnos con el Frente Sindical, con Pablo Moyano y vamos a discutirlo. Lo que hizo el gobierno de Macri no fue un acuerdo económico. Fue una decisión geopolítica. El FMI apoyó al Gobierno neoliberal de Macri y Vidal", destacó el sindicalista.

Y concluyó: "Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Tenemos una coalición donde hay diferencias y hay que administrar esas tensiones. Cada uno tiene que representar ese origen del cual provienen. Hay cuestiones como la deuda son centrales. Yo creo que debió hacer un plebiscito nacional para ver qué piensa el pueblo de esta deuda", resaltó Plaini en diálogo con El Destape Radio.

JD / cp