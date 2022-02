Para Luis Juez, la renuncia de Máximo Kirchner es “un acto de cobardía”

Para el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de su bloque es “un acto de cobardía”. “Si no estás de acuerdo, andate a tu casa, renunciá”, enfatizó el cordobés.

“Sentate y discutí lo que tu gobierno acordó”, le pidió Juez a Máximo Kirchner en diálogo con Radio Rivadavia. “No te podés aferrar a un relato porque el día de mañana te va a servir a vos para seguir haciéndote el progre”, continuó indignado.

Para el diputado la renuncia del dirigente de La Cámpora a la presidencia del bloque tras conocer las condiciones de negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “es una cuestión administrativa que a nadie le importa”. “Esto es la crónica de una muerte anunciada”, enfatizó. “Hace mucho que digo que ‘no nos miren a nosotros’, sino a lo que hace el oficialismo y Cristina”, destacó.

En relación al rol de la oposición, Luis Juez dijo que no está resuelto si acompañarán o no el acuerdo con el organismo financiero. “No quiero que me vengan a gritar el gol en la cara. Tenemos que discutir todos juntos”, aclaró. “Pretendés salvarte con el acompañamiento nuestro y el que está gobernando es Alberto Fernández, convencé primero a tu tropa”, sostuvo.

“¿Con qué autoridad moral van a venir a señalar con el dedo?”, retrucó. “No voy a adelantar nada porque no lo hemos discutido”, explicó. “¿La letra chica lo sonroja a Máximo y a nosotros no tiene que alegrar?”, insistió con ironía.

Luis Juez sobre la relación con el FMI

El diputado de Juntos por el Cambio afirmó que las categorías que usó el Washington Post para referirse a la relación de Argentina con el FMI es correcta. El medio estadounidense dijo que “Argentina es un país adicto a la deuda y el FMI es su proveedor”.

Dura crítica del Washington Post: "Argentina es un país adicto a la deuda y el FMI es su proveedor"



“Todos tenemos responsabilidad, nadie puede escupir al techo”, comenzó. “Yo he tenido grandes discusiones dentro de mi espacio durante los últimos tres años y ya es tarde para explicar lo que pasó”, reconoció sobre la deuda que se contrajo con el FMI durante la gestión anterior. “No tuvimos la voluntad de explicar, nuestros ministros se nos escondieron”, repasó. “Yo no me caso con nadie”, cerró.



RB/FL