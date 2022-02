Tibio apoyo de sectores del Frente de Todos a Máximo Kirchner: "Sale a luchar"

Tras las renuncia del diputado Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en diputados, sectores del oficialismo mostraron un tibio apoyo frente a la decisión del jefe de La Campora. Mientras tanto, otros prefirieron guardar silencio.

La salida de Kirchner se produce debido a sus diferencias con "la estrategia utilizada y los resultados obtenidos en la negociación con el FMI". Aun así, aclaró que permanecerá "dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno".

El diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner, junto al presidente Alberto Fernández.

El primero en pronunciarse respecto a la materia sería el exlegislador nacional Héctor Recalde,quien sostuvo en declaraciones a Radio 10: “Mi más profunda satisfacción por las manifestaciones del compañero respecto al acuerdo con Fondo Monetario Internacional".

Sobre una posible ruptura dentro del FdT, anticipó: “Yo creo que no va a ser una ruptura. Vamos a esperar a ver qué dice Alberto (Fernández), no sé si que hubo alguna conversación previa. Ahora es importante que uno mantenga la coherencia”.

Alberto Fernández: "Cristina no estaba de acuerdo con la renuncia" de Máximo Kirchner

Bajo la misma línea, el también exdiputado Nicolás Rodríguez Saa acompañó la decisión del hijo de Cristina Kirchner. “Gracias Máximo por tu coherencia! Siempre con vos compañero. Fuiste un gran jefe de bloque!”, celebró Rodríguez Saa en Twitter.

Por su parte, el abogado de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, consideró: “El default no era el camino. Alberto Fernández no legitima la deuda. Máximo sale a luchar. No es complicado. No se la van a llevar de arriba. La deuda es ilegítima”.

Las publicaciones de Gregorio Dalbón y Nicolás Rodríguez Saa tras la renuncia de Máximo Kirchner.

Finalmente, sería el turno de Fernanda Vallejos. "Sin dejar las convicciones en el despacho de la presidencia del bloque, Máximo renunció al cargo", anunció la diputad del Frente de Todos, adjuntando imágenes del comunicado divulgado por Kirchner.

"Con este acto de dignidad, le devuelve la esperanza a millones de argentinos y argentinas q, tal vez, empezaban a creer q ya todos los caminos estaban cerrados. Es de un enorme valor", reflexionó Vallejos, mostrando su soporte al líder del PJ bonaerense.

Fernanda Vallejos también mostró su apoyo al jefe de La Cámpora y líder del PJ bonaerense.

La reacción de JxC a la renuncia de Máximo Kirchner: "Muestra la fractura expuesta del FdT"

La carta pública divulgada en respaldo a la renuncia de Máximo Kirchner

Junto a los comentarios manifestados por Twitter, los legisladores Ofelia Fernandez, Federico Fagioli, Natalia Zaracho, Itai Hagman, Lucía Klug y el Frente Patria Grande divulgaron una carta pública mediante en la cual respaldaron a Kirchner.

"Recibimos con amargura la decisión de Máximo (Kirchner) de renunciar a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Se trata de un compañero que jugó un papel central para la aprobación de muchas leyes", remarcaron en primer lugar.

Y valoraron: "Todos ellos ayudaron a generar un contexto de mayor justicia y menor sufrimiento de los más débiles en el marco de la pandemia. Y que condujo el bloque con generosidad y compromiso con la unidad política del Frente de Todos".

"Liberar al presidente": las razones de Máximo Kirchner para renunciar a la presidencia del bloque

Centrándose en el acuerdo con el FMI, dijeron compartir "sus observaciones críticas y preocupación sobre el entendimiento alcanzado". "Agregamos que la discusión sobre la forma en que se cumplirán las metas deberán ser temas centrales", indicaron.

"Ojalá este gesto de no aferrarse a cargos y poner por delante las convicciones políticas sea un ejemplo de consecuencia entre las palabras y los hechos para toda nuestra dirigencia y militancia", resaltaron de manera tajante a continuación.

"Reafirmamos que la unidad del Frente de Todos es imprescindible para enfrentar la amenaza neoliberal. Buscamos empezar por los últimos para llegar a todos. Los espacios son circunstanciales, las ideas perduran. Y los pueblos vuelven", concluyeron.

JFG