Fernanda Vallejos sobre Alberto Fernández: "Es un okupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad"

Cómo si le faltara algún otro condimento a la fractura en el Frente de Todos, en las últimas horas se filtró un fuerte audio de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos en el que acusa al presidente Alberto Fernández de estar "atrincherado en la Casa Rosada". Tras el impacto de sus dichos, este mediodía publicó un pedido de disculpas en Twitter y explicó que fueron resultado "del fragor del momento" tras las PASO.

"Todos esperábamos que este enfermo de Alberto Fernández, este okupa de Alberto Fernández, el lunes haga una conferencia de prensa con todas las renuncias en el escritorio", dijo. El audio fue grabado y enviado "en un ámbito de compañeros" al comienzo de esta semana, luego de la derrota electoral que sufrió el gobierno en las Primarias del domingo.

En la grabación, que dura 11 minutos, la diputada dejó en claro su descontento con el presidente y sus funcionarios leales, empezando por Martín Guzmán, el ministro de Economía. "No tienen ningún mérito propio para estar ahí, (Alberto Fernández) se tiene que allanar a lo que dice Cristina (Fernández de Kirchner) porque por su boca habla el pueblo argentino", dijo.

Sobre el presidente, la dirigente fue determinante al afirmar que "el tipo está atrincherado en la Casa Rosada". "Es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie. Porque la derecha si va a votar a alguien tiene a Macri, mira si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada", opinó.

Vallejos contra los funcionarios "albertistas"

Como se mencionó antes, las críticas no solo fueron dirigidas al presidente Alberto Fernández sino que también a los funcionarios más cercanos. Sobre el ministro de Economía dijo: "Salió del frasco de la UNLP, se fue al frasco de 'yanquilandia' y lo trajeron al Ministerio de Economía. No tiene la mas mínima formación política o sensibilidad social. El es 'neo', es la realidad".

Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) September 16, 2021

A su vez, la diputada consideró que "no hay conducción política en el gabinete", en un claro mensaje al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En una expresión más general, Vallejos dijo que Alberto Fernández "quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están hay todos de prestados, ocupando las oficinas de la Casa Rosada. No han hecho nada".

Sin embargo, este mediodía publicó en su Twitter un pedido de disculpas. "Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso", escribió. "Estoy segura que, en ámbitos PRIVADOS, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos", agregó.

