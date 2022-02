Aníbal Fernández le paso factura Máximo Kirchner: "Le ganó su necesidad de mostrar su posición"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, utilizó las redes sociales para mandarle un mensaje público al diputado Máximo Kirchner, luego de que tomara la decisión de abandonar la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja por sus disidencias con el acuerdo al que se llegó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este lunes 31 de enero una incógnita formaba parte de la agenda nacional luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara que el país había llegado a puntos de acuerdo con el organismo multilateral el último viernes: ¿qué piensan los principales referentes del kirchnerismo, Máximo y la vicepresidenta Cristina Kirchner, sobre el arreglo con el Fondo? La respuesta a la primera pregunta llegó por la tarde del último día de enero, cuando el congresista renunció a su lugar en la presidencia del oficialismo en diputados por diferencias con el acuerdo.

El funcionario de la cartera de Seguridad, que suele utilizar diariamente su cuenta de Twitter, le envió un mensaje directo citando otra publicación. “Lástima que Máximo Kirchner no leyó este tuit, cuando su papá también ganó tiempo acordando con el FMI en 2003 con condiciones más desventajosas aún…pero le ganó su necesidad de mostrar su posición”, expresa el mensaje.

En las imágenes se observan distintas tapas de diario sobre Néstor Kirchner en plena negociación y resolución del pago de la deuda externa con el FMI, que el gobierno en aquellos años logró saldar.

📣Lástima que Máximo Kirchner no leyó este tuit, cuando su papá también ganó tiempo acordando con el FMI en 2003 con condiciones más desventajosas aún…pero le ganó su necesidad de mostrar su posición 🤷🏻‍♂️ https://t.co/eelLxBy5gU — Carlos Riello (@riellodecba) January 31, 2022

El mismo mensaje que retuiteó Fernández contenía otro mensaje citado, donde se hace referencia a cómo el ex presidente Kirchner "tuvo que negociar hasta estar fuerte" con el organismo de crédito internacional. “Nuestros paladares negros… A veces olvidan como el mismo Néstor Kirchner tuvo que negociar con el FMI hasta estar fuerte y después los echó pagándole de contado. Las fotos son importantes, pero la película es más certera para opinar desde el púlpito de la pureza”, dice el cuestionamiento a Máximo K.

Anoche, en una entrevista con Gustavo Sylvestre por C5N, Alberto Fernández relató cómo fue el aviso de Máximo Kirchner sobre su renuncia. "Hablé con Máximo hoy. Me dijo que era una decisión que ya había tomado. Me dijo incluso que lo había hablado con Cristina (Kirchner) y ella tampoco estaba de acuerdo", explicó.

Qué dice la carta de renuncia de Máximo Kirchner sobre Néstor Kirchner

El congresista recordó la negociación que llevó adelante su padre junto al entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, en una carta donde dejó en claro sus críticas y sus disidencias con el acuerdo que el Gobierno Nacional anunció hace cuatro días.

"Sería más que incorrecto aferrarse a la Presidencia del Bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán. Algunos se preguntaran qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de “beneficios”. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones", dice en un pasaje de sus críticas el congresista.

Cuál había sido la respuesta de Aníbal Fernández a los oficialistas que criticaron el acuerdo con el FMI

El Ministro de Seguridad fue contundente respecto a la posición de integrantes del Frente de Todos como el diputado Leopoldo Moreau y el presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, respecto a defaultear la deuda con el Fondo. "No entiendo eso de ir al default, por el default no se puede pasar; estuvimos en default pero con los privados, nunca con los organismos internacionales de crédito", manifestó.

En un tono más general, también apunto contra el "fuego amigo" que se manifestó contrario al acuerdo. "Los que se sienten impacientes pónganse a laburar porque esta situación la sacamos entre todos. Nosotros tenemos que laburar mucho para salir de lo que no hicimos", arremetió.

"Decime cómo lo resuelvo; si tenés algo que no sea retórica, te escucho; si no dejen hacer al Presidente lo que está haciendo y todos los que tengamos ganas de subir a este bote y remar tomemos un remo y empecemos ya porque no queda mucho tiempo", concluyó, fastidioso con las críticas internas al acuerdo.

GI/FL