Cuatro claves para entender qué se arregló con el FMI

El anuncio por parte del presidente Alberto Fernández de un acuerdo para no caer en default con el Fondo Monetario Internacional tiene muchos puntos “oscuros”, desde su propia enunciación. Las que siguen son las principales claves para entender lo que vendrá.

1¿Acuerdo o entendimiento? Mientas que Fernández, y el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, hablaron de “acuerdo”, el posterior comunicado del FMI habla de “un entendimiento sobre políticas claves”.

“El personal del FMI y las autoridades argentinas continuarán su trabajo en las próximas semanas para llegar a un acuerdo técnico. Como siempre es el caso, el acuerdo final sobre un programa estaría sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI”, destacó el organismo a través de un comunicado, dejando entrever que todavía falta la “letra chica”.

El economista Luis Secco advirtió que la primera diferencia es que “no hay un acuerdo a nivel del staff técnico. Hay entendimiento” y que además “no hay ajuste, no hay devaluación, no hay rebaja del gasto fiscal, ¿entonces cómo habrá un resultado distinto al que ya tenemos?”.

Secco, en declaraciones a PERFIL, apuntó que este programa de dos años y medio implica “diez trimestres de revisiones del FMI, y que si se alcanza lo pactado, luego hay que comenzar a pagar lo que efectivamente se adeuda”, es decir, los US$ 44 mil millones.

“Eso es un problema para el próximo gobierno, Ahora se logró zafar del default”.

2Acumular reservas. Guzmán anunció que el acuerdo contempla que “no habrá saltos cambiarios” y que además promoverá “la acumulación de reservas internacionales”.

Sin embargo, en la conferencia de prensa, cuando fue interrogado sobre por qué el Gobierno no pudo acumular reservas en 2021 a pesar de tener US$ 6 mil millones adicionales del campo y otros US$ 4.400 millones que le otorgó el FMI, solo atinó a decir que “se utilizaron para pago de la deuda más de US$ 5 mil millones”, sin explicar que pasó con el resto.

3 ¿Aumento de tarifas sí o no? Guzmán negó que vaya a haber un aumento de tarifas. Sin embargo, el Fondo informó que “acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”.

La pregunta es: ¿cómo se reducirán los subsidios sin aumentar las tarifas? Además: ¿cómo queda en este esquema la llamada a audiencias públicas previstas para el 17 de febrero, justamente para reactualizar las tarifas en todo el país, pero especialmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que solo han tenido una suba del 9% entre septiembre de 2019 y la actualidad?

4 ¿Cómo se reduce el déficit fiscal si se mantiene el gasto? El “entendimiento” implica, ente otras cosas, que el déficit fiscal bajará del 3,3% del PBI proyectado para este año al 2,5%. Cuando se le preguntó a Guzmán cómo se haría esa reducción sin bajar los subsidios ni los gastos, el ministro se limitó a afirmar que “habrá más ingresos tributarios”.

Sin embargo, eso no parece posible porque, de hecho, este año no se cobrará el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas que el año pasado le otorgó 0,5 puntos del PBI, y los cálculos a las consultoras advierten que el superávit comercial, que el año pasado dejó US$ 14.500 millones, este año se reducirá a US$ 8 mil millones debido a la sequía, a los menores precios de las materias primas y al aumento de las exportaciones.

Además, el planteo avanza a un déficit fiscal del 1,9% del PBI para 2023, y de solo el 0,9% en 2024, para cuando asuma el nuevo gobierno.

Ante esto, el senador Luis Juez (Frente Cívico-JxC) apuntó que Guzmán “habla de una reducción del déficit fiscal del 0,5% por año mientras gobiernan ellos, pero del 1% en el primer año del próximo. Lo que están haciendo es lo que hicieron siempre: dejarle una bomba de tiempo al futuro gobierno”.

En declaraciones a la prensa, el senador por Córdoba apuntó que “es toda una gran incógnita, una gran mentira. Preguntales a los jubilados si no hubo ajuste. No lo dicen, no hace falta que te lo pongan en un paper, lo hacen a través de la inflación”. Por su parte, el ex viceministro de Economía Emanuel Álvarez Agis apuntó que “es la primera vez que el FMI te refinancia una deuda sin exigir un ajuste a cambio. Es un tanto insólito para los estándares del organismo”.