Aníbal Fernández lapidó a los kirchneristas que pedían "default": "Pónganse a laburar"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, habló sobre el acuerdo que el Gobierno Nacional pautó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se metió de lleno en la interna con los sectores kirchneristas del Frente de Todos que habían manifestado su postura de ir a un default. "Los que se sienten impacientes pónganse a laburar", cuestionó.

Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre un plan de repago del empréstito con el FMI a diez años y con un sendero fiscal que exige, sobre todo, disminuir los subsidios a la energía, se abre una nueva discusión dentro de la coalición oficialista por las posturas que previamente se manifestaron en contra del acuerdo. También aparece una incógnita: cuál será la posición del ala kirchnerista cuando el acuerdo llegue al Congreso.

Este domingo 30 de enero, Aníbal Fernández se plegó a la decisión del gobierno argentino y cuestionó a los sectores que previo al anuncio hablaron de no pagarle al organismo multilateral. “Era impagable, nunca estuvimos en default con los organismos internacionales. Teníamos un par de escarbadientes usados y conseguimos bastante", defendió el funcionario.

"Rafael Nadal ganó 21 torneos de Grand Slam transpirando y peleando con una raqueta en la mano, y nosotros debemos hacer lo propio, laburando mucho, mucho para salir de lo que no hicimos, pero hay que laburar mucho", dijo en declaraciones a Rayos X por Radio 10.

Qué dijo Aníbal Fernández sobre la interna en el Frente de Todos

El Ministro de Seguridad fue contundente respecto a la posición de integrantes del Frente de Todos como el diputado Leopoldo Moreau y el presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, respecto a defaultear la deuda con el Fondo. "No entiendo eso de ir al default, por el default no se puede pasar; estuvimos en default pero con los privados, nunca con los organismos internacionales de crédito", manifestó.

Luego dijo que "todos tenemos derecho a expresarnos, pero nos encontramos en una situación imposible de sostener, y un país serio con un Presidente serio tenía que encontrar una solución". A este clima de interna se suma el silencio público de los dirigentes más representativos del ala kirchnerista: la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de la banca de diputados frentetodista, Máximo Kirchner.

Al día de hoy, ni el gobierno ni el Fondo firmaron un acuerdo que rubrique el acuerdo, pero en los anuncios de ambos se dieron indicios de los puntos acordados que, posteriormente, el ejecutivo deberá enviar al Congreso en forma de carta de intención.

Sobre los puntos en común, Fernández destacó la singularidad de las pautas con el organismo, que como en otras oportunidades, no exige realizar cambios estructurales sobre reformas laborales o previsionales. "No van por los jubilados, no van por los derechos de los trabajadores, no van por la posibilidad de generar riqueza, no van por frenar las exportaciones...los que se sienten impacientes pónganse a laburar; me cuentan historias muy lindas pero nunca las vi triunfar", lapidó el jefe de la cartera de Seguridad.

Los 10 puntos principales del preacuerdo con el FMI que anunció el gobierno

"Se tiene que dar el debate, pero díganme como se sale, porque nos enterraron hasta las verijas y no teníamos forma de resolverlo; intentamos todo lo que pudimos, y veo algunos que dicen que fue 'el día más triste'; el día más triste es el día que van por los derechos de los trabajadores, de los viejos, de las mujeres embarazadas de la gente con discapacidad", se explayó, criticando el "fuego amigo" de los sectores kirchneristas.

También le apuntó a los "impacientes" y les pidió "ponerse a laburar" para resolver el problema del Fondo. "Los que se sienten impacientes pónganse a laburar porque esta situación la sacamos entre todos. Nosotros tenemos que laburar mucho para salir de lo que no hicimos", arremetió.

"Decime cómo lo resuelvo; si tenés algo que no sea retórica, te escucho; si no dejen hacer al Presidente lo que está haciendo y todos los que tengamos ganas de subir a este bote y remar tomemos un remo y empecemos ya porque no queda mucho tiempo", concluyó, fastidioso con las críticas internas al acuerdo.

En su cuenta de Twitter, Fernández ratificó sus dichos radiales para demostrar la postura dura contra los posicionamientos oficialistas en contra del acuerdo con el FMI.

Aníbal Fernández y las internas: “¿Qué va a ser el día más triste? Eso fue cuando fueron por los jubilados”

Aníbal Fernández criticó a Juntos por el Cambio

El Ministro de Seguridad tampoco se olvidó de recordar que fue la gestión de Mauricio Macri la que tomó el empréstito récord con el organismo en 2018. "Eso de tomar por boludo al pueblo argentino es un error feroz, el pueblo sabe cada día más lo que esos tipos hicieron", comenzó.

"Se robaron todo, no se sabe donde están los 45 mil millones de dólares, se fugaron toda la plata; eso se va a tener que mirar en el momento oportuno. El pueblo es realmente consciente de la chanchada que hicieron estos tipos", criticó el funcionario nacional.

También ratificó su apoyo al Presidente y habló del posicionamiento que pueda llegar a tomar Juntos por el Cambio en el Congreso, al momento de dar el visto bueno o no a la carta de intención que detalle el acuerdo con el FMI. "La oposición que haga lo suyo, no tengo preocupación por lo que ellos piensan porque no aciertan nunca", dijo en primer término.

"Voy a seguir empujando al lado del Presidente. Estoy convencido de que lo que está haciendo es lo que corresponde a la Argentina en este momento, la salida por el default no tenia ningún tipo de ventaja . Miro con muchas ganas el arreglo, se ve más o menos bien ordenada la cuestión interna y la cosa pública para llevarla adelante", expresó.

