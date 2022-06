Claudio Lozano: "La recuperación económica no llegó a tener impacto en los niveles de pobreza"

El economista y político, Claudio Lozano, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y criticó la gestión del Gobierno porque la recuperación económica no se ve reflejada en los niveles de pobreza. Además cuestionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al considerar que "es inflacionario". También explicó cuáles son las internas del Frente de Todos y por qué no funcionó la estrategia contra la inflación.

¿Qué le pareció el discurso de Cristina Kirchner?

No lo escuché completo. Vi algunas frases aisladas pero no tengo una mirada global sobre el mismo. Hay frases que me parecieron acertadas.

Cristina dijo que se podría hacer más por parte del Gobierno. ¿Coincidís con eso? ¿En qué aspectos sos crítico?

La política que se pone en marcha cuando se levantan las restricciones sanitarias es una estrategia fuertemente condicionada y discutida para buscar el acuerdo con el FMI. Hubo un ajuste durante el 2021, en el marco de una manera de encarar la inflación que no dio ningún resultado. La combinación entre la inflación, que no fue enfocada con rigurosidad, y el ajuste fiscal, hicieron que la recuperación de la actividad económica tuviese falta de redistribución. Lo dice el INDEC, se perdieron casi 9 puntos para los trabajadores y la recuperación económica no llegó a tener impacto en los niveles de pobreza. Eso está en el centro de explicación de la última derrota electoral.

Aunque tuvo un impacto negativo, se persistió en la misma estrategia y se profundizó un acuerdo con el Fondo que no expresaba una parte importante del Frente de Todos. Se dio una ruptura orgánica en el Congreso y salió el proyecto con los votos de Juntos por el Cambio. Argentina necesita recomponer las condiciones de vida de la gente a través de una estrategia potente contra la inflación y una política de ingresos diferente. El acuerdo con el FMI es inflacionario y las restricciones fiscales limitan las políticas de ingreso para afrontar el 40% de pobreza. Había que fortalecer la situación fiscal del Estado y administrar cuidadosamente las reservas que se podían conseguir. Ninguna de las dos cosas de dieron y se debilitó la capacidad de intervención económica.

¿Qué sentiste cuando Gabriela Cerruti te invitó a retirarte del Gobierno? ¿Por qué no lo hizo con otros?

Estamos en un frente integrado por un espacio numeroso de partidos y merece ámbitos de discusión que permitan que cada fuerza aporte desde su lugar. Me parece que no entiende que las cuestiones no se resuelven con una persecución a quienes piensen diferente. Después se la vio muy cercana a Cristina y marchó con La Cámpora. Pareciera que solo tiene sentido plantear la salida de funcionarios que no tiene determinado tipo de coberturas políticas y en otros casos no se meten.

Fernando Meaños (FM): ¿Quién falló en la estrategia contra la inflación?

Lo que faltó es una estrategia integral. Es muy difícil si no avanzás en mayores condiciones de fortaleza fiscal. Argentina tiene una deuda pendiente de revisar los subsidios y la carga tributaria que dejan fuera de la tributación a los sectores de mayores ingresos. También hay que tener reservas sólidas. El endeudamiento privado y el modo de seguir administrando el uso de importaciones para la actividad económica se corrigieron de manera tardía.

FM: ¿Se equivocó el Presidente?

Para resolver los problemas se apeló a un acuerdo con el Fondo que no le permite al gobierno intervenir. Había que negociar para conseguir un arreglo de otra naturaleza. No hay un shock de confianza después del acuerdo y tenemos el sacudón de las dificultades para tener financiamiento interno.

Nuria Am (NA): ¿Cree que la suba de tasas no apunta sobre las líneas de crédito de inversión productiva?

Que tengamos un planteo de reclamo de tasas de interés positivas que lleva a la suba por parte del Banco Central está impactando sobre los costos para financiar la actividad económica, junto con la política fiscal y las condiciones mundiales. Se desacelera la actividad económica en nuestro país y el costo está subiendo. Hoy se nos hace cada vez mas complejo y la economía se está enfriando por eso.

