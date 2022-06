Macri calificó la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala de "peligrosa amenaza a todo el orden democrático"

El ex mandatario Mauricio Macri reprobó en su cuenta de Twitter la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, quien se encuentra hospitalizada desde el lunes en el sanatorio privado "Los Lapachos" tras padecer un cuadro de "trombosis venosa profunda". La iniciativa del Presidente "amenaza las instituciones democráticas", alertó el líder del PRO.

En el marco de una entrevista a C5N que tuvo lugar este miércoles, Alberto Fernández aclaró que no puede indultar a Milagro Sala, pero al mismo tiempo recordó: "Desde hace mucho tiempo vengo planteando preocupación por las cosas que pasan en la Justicia y puntualmente con Milagro Sala. Planteé mi preocupación por la forma que estaba detenida, la naturaleza de los procesos, cómo se habían iniciado, por lo que evidentemente parecía ser una maniobra persecutoria".

Al término de una jornada de máxima tensión, decidió tomar la palabra Mauricio Macri, quien se solidarizó en las redes con el gobernador provincial Gerardo Morales y repudió la visita presidencial a la referente de la organización Tupac Amaru: "La intempestiva visita en el día de hoy del presidente Fernández a Milagro Sala es un evidente desafío a la Justicia, a la autonomía provincial, la autoridad del gobernador y al pueblo jujeño", difundió en Twitter el ex presidente.

"El gesto presidencial va más allá y contiene una peligrosa amenaza a todo el orden democrático. Es importante que sepan que los argentinos estamos juntos y atentos. No podrán pasar por arriba de la Justicia", sentenció Macri.

La crítica opositora a la visita de Alberto a Milagro Sala

Gerardo Morales

Alfredo Cornejo

Los tuits de Macri reforzaron la disconformidad de otros líderes de la oposición que se expresaron contra el gesto de Alberto Fernández, entre ellos el propio Gerardo Morales:

“Me duele que el Presidente haya estado acá haciendo una visita personal y no me haya visitado. Inclusive lo estaba esperando en mi despacho. Comparto que tendría que estar en este acto. En la medida que el país no rompa esta cultura de la grieta y de gobernar para las facciones, nos va a ir mal como pueblo. Y esto se ha profundizado hoy”, se lamentó el gobernador de Jujuy.

Por su parte, Alfredo Cornejo fue otro de los opositores que descalificó el gesto del jefe de Estado:

Mario Negri

A la par de las críticas anteriores, el diputado Mario Negri liquidó al Presidente por haber suspendido "su agenda" al visitar a "una condenada por corrupción":

Alberto suspendió su agenda para ir a visitar a Jujuy a Milagro Sala, una condenada por corrupción. Los gobernadores del PJ suspenden sus agendas para ir al Senado a pedir una Corte Suprema adicta.

Durante el programa conducido por Luis Majul en LN+ Negri definió al Gobierno nacional como "enclenque, sin ninguna fortaleza".

CA/ED