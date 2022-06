Milagro Sala reveló ser hija de dos hermanos

La entrevista con Milagro Sala que Jorge Fontevecchia le hizo por zoom para Periodismo Puro para el diario Perfil reveló un dato desconocido: la paternidad oculta de la referente social.

En el programa Modo Fontevecchia, antes de pasar una serie de audios acerca del linaje de Salas, el conductor reconoció que “desconocía que ella no era hija de los padres que normalmente se le asignaban y que, además, sus verdaderos padres eran hermanos entre sí”.

El desenlace de la historia se reveló luego de una pelea familiar de Milagro con quien, por entonces, creía que era su verdadera madre. “Siempre ayudé sin pedir nada a cambio y puse el oído al que realmente necesitaba hablar, sea cuestión familiar, política, gremial u organizativa”, recordaba Sala en la entrevista.

Milagro Sala: “Si me preguntan si odio a Morales, en mi corazón de colla ya lo he perdonado”

“Me fui de mi casa porque en un momento descubrí que ella no era mi mamá y mi papá no era mi papá. La pasé bastante mal. Mi mamá era una persona muy recta y me enseñó a no mentir. Y eso me perjudicó mucho porque en algún lugar uno tenía que bajar un cambio y aprendí a hacerlo con el transcurso de los días. Y eso me sirvió para que la organización progrese”, expresó Salas en Periodismo Puro.

Milagro se encontraba en su casa cuando escuchó que llegaba el auto de su madre a la vivienda. “El portón sonó fuerte, al oír eso, sentí que mi tía discutía con mi mamá, discutían mucho, a los gritos: Me saqué los auriculares, porque ese día no fui al colegio, y escuché que mi tía le dijo a mi mamá.....

'A la Mili le tenés que decir la verdad'

“Cuando escuché eso, me levanté y fui a enfrentar a mi mamá y le pregunté ¿quién era mi mamá? Ella me metió una cachetada. Me fui a la pieza, junté algunas cosas y me fui de la casa. En ese tiempo me quedé a dormir en los hospitales hasta que me ubicó mi abuela y me dijo que vaya a la casa de ella y yo le dije que no, que quería saber quién era mi mamá", recordaba Milagros quien hoy se recupera de una trombosis venosa profunda.

Milagro andaba preguntando en los hospitales por su partida de nacimiento o quién era su mamá. "A las amigas de mi mamá también les preguntaba pero nadie me decía nada. Pasó el tiempo hasta que me enteré, hace ya diez años, quienes eran mis verdaderos padres. Era un secreto de la familia. Mi verdadera familia estaban dentro de la familia de mi mamá, mi verdadero padre era hermano de mi mamá y mi verdadera madre es hermana de mi papá", reveló.

"¿Tus padres eran hermanos o entendí mal?", repreguntó Fontevecchia. "Si, mi papá verdadero era hermana de mi mamá (Desideria). Mi mamá tenía un hermano, Lorenzo, que era mi tío. Mi papá, Miguel, tenía una hermana que se llama Pili. La pareja era Lorenzo y Pili", cerró Sala para sorpresa de todos.

