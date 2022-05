Gerardo Morales quiere sumarse a la carrera presidencial y tensa la interna: "Macri no es mi jefe"

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, volvió a remarcar que el expresidente Mauricio Macri no es el líder de Juntos por el Cambio y dijo que no descarta lanzarse a la carrera por la Presidencia en 2023.

"A Mauricio le reconozco una voz importante dentro de JxC, pero no es mi jefe", sostuvo Morales, quien planteó que el ex mandatario "es el jefe del Pro y una figura de peso, pero si es candidato", no lo va a votar porque quiere "un presidente radical".

Gerardo Morales responsabiliza a Macri por las operaciones de prensa que recibe

El declaraciones a Radio Con Vos, el gobernador de Jujuy sostuvo que le gusta "remarla y pelearla" y que por ello no descarta su propia candidatura a Presidente. "Amo la política, amo los desafíos y la voy a pelear. Vamos a ver cómo llegamos", señaló Morales quien sostiene que "todos los días aparece" un postulante nuevo.

"Desde el radicalismo estamos trabajando para el 2023, pero antes de eso, estamos activando una agenda con vínculos con todos los sectores, intensa, y que conecte a la política con los verdaderos problemas de la gente", expresó.

Consultado por los posibles candidatos a presidente en JxC, Morales reconoció que no serán muchos porque "el espacio llegará ordenado".

