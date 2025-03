Tras las piñas, Lisandro Almirón le pidió disculpas a Oscar Zago con una insólita propuesta: “¿Querés que te dé un pico?”

A pocos minutos de comenzada la sesión que discutirá el acuerdo con el Fondo Monetario, el diputado libertario Lisandro Almirón protagonizó un insólito episodio al pedirle disculpas a Oscar Zago, con quien se había trenzado a golpes la semana pasada.

"Zago, ¿querés que te de un pico"?, lanzó Almirón a los gritos tras brindar un encendido discurso que buscaba zanjar la pelea con el titular del MID. El curioso pedido de disculpas llegó luego de una sugerencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“¡Soy argentino, patriota, no me importa lo que ustedes piensen! Acá hay alguien cerebral, no voy a dejarme llevar por las especulaciones de ustedes. ¡Zago, perdón!”, vociferó el legislador. Y agregó: ¡Perdón a todos ustedes, piensen en los argentinos, carajo, que no se les caen los anillos a nadie por pedir perdón!”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Acto seguido, entre el griterío de los legisladores, Almirón se puso de pie y se dirigió directamente a su compañero, sentado al fondo del recinto: “Zago, ¿qué querés que te dé un pico? “¡Vení, Zago, querido!”. Las expresiones de Almirón fueron celebradas por la bancada libertaria y abucheadas por los referentes de Unión por la Patria.

Marcela Pagano sacó un megáfono en plena sesión y tildó a Martín Menem de "fascista"

“¿A quién más quieren que pida disculpas, caraduras? Pidan disculpas ustedes a los argentinos. Que la presidenta Cristina Kirchner venga y pida perdón de rodillas por lo que hizo. ¡Que venga Boudou, que venga Kicillof!”, remató el legislador. Finalmente, el correntino se acercó hasta la banca del ex titular del bloque libertario y ambos se fundieron en un abrazo en el mismo lugar en donde la semana pasada habían protagonizado una pelea.

Por qué se pelearon Oscar Zago y Lisandro Almirón

La disputa estalló el miércoles pasado, luego de que el espacio encabezado por Zago respaldara la creación de una comisión investigadora de la critpoestafa de LIBRA. Además, Zago había apoyado la ratificación de la diputada Marcela Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político, una decisión resistida por el oficialismo.

"Los quiero gritándome, puteando": el polémico audio de Martín Menem que se filtró durante la sesión

Ambos legisladores ya habían tenido un acercamiento este martes cuando Zago fue designado como presidente de la Comisión Bicameral Permanente que debe tratar el DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El oficialismo, inicialmente, había propuesto la reelección en el cargo del senador libertario Juan Carlos Pagotto y el kirchnerismo impulsaba la candidatura de Nicolas Massot. Luego de un empate entre las dos alternativas, finalmente se impuso la designación de Oscar Zago, que contó con el voto de Almirón.

“Voto por Zago, viva la libertad, carajo", gritó el legislador tras emitir su voto.

MC / Gi