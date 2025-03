La diputada Marcela Pagano sumó un nuevo episodio este miércoles 19 de marzo en su tensa relación con La Libertad Avanza. Fue en plena sesión, tras apuntar contra el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, a quien tildó de "fascista" y lo acusó de presionarla para renunciar a la presidencia de la comisión de Juicio Político.

La tensión comenzó luego de que la legisladora del Frente de Izquierda Vanina Biasi intentara difundir una serie de audios de WhatsApp en el recinto, asegurando de que eran del riojano supuestamente convocando al bloque libertario a "gritar" desde sus bancas en medio de la sesión dedicada a tratar el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pagano intervino en la sesión y le recordó a Menem que fue elegido presidente por el pleno del cuerpo, recordándole también que sólo tiene facultades delegadas para convocar a las comisiones pero no "para desintegrar comisiones".

La referencia de la periodista corresponde a la decisión del riojano de negarse a reconocer a las autoridades de la comisión de Juicio Político, las cuales fueron elegidas en 2024. "Durante un año me presionó para que desconociera un acta que está firmada por Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Emilio Monzó, tres expresidentes de esta Cámara", reprochó.

"Los quiero gritándome, puteando": el polémico audio de Martín Menem que se filtró durante la sesión

Ante todos los presentes en la Cámara, Pagano sostuvo que el acta de constitución de la comisión de Juicio Político "tiene validez" y desafió a Menem: "Si considera que no, sométala al pleno porque el pleno tiene la facultad de revocarle a usted también las facultades que tiene, usted está en un está en un exceso".

El presidente de la Cámara Baja intentó interrumpir a la periodista para controlar la sesión, cediéndole la palabra a la mendocina Lourdes Arrieta, ex legisladora libertaria. No obstante, ella retrucó: "No me callé porque interrumpir a un orador es de fascista".

Ante el intento de Menem por silenciarla, Pagano sacó un megáfono y exclamó: "Poné los audios que se filtraron". "La llamó al orden diputada, no se puede leer ni usar audios en esta cámara", le respondió él.

Con mucha tensión, Diputados debate el decreto por un nuevo acuerdo con el FMI

Arrieta, quien quería arrancar con su exposición dado que se le había dado la palabra, no dudó en ponerle más leña al fuego y remarcó la importancia de lo planteado por Biasi y Pagano. "Si no se pueden escuchar los audios o los videos, se pueden leer", sugirió.

Fue durante el debate en Diputados cuando circuló un audio, el cual se le adjudica a Menem, en el que advirtió al bloque libertario sobre la oposición: "Van a tratar de ratificar las autoridades de Juicio Político y lo votamos en contra. La Coalición no se va a prender en esta y Democracia para Siempre hay que trabajar".

