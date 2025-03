El economista Carlos Melconian realizó un análisis sobre la economía, y aseguró que "la chance de flotación ahora es cero", aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) favorece un régimen de flotación: "no creo que hoy el fondo esté pidiendo o insistiendo en esa medida". Además, el extitular del Banco Nación mencionó que "el país no tiene práctica ni antecedentes, y mucho menos reservas" para mantener un tipo de cambio flotante. "Con tanta facilidad para la comunicación que tiene esta administración, todo este evento, fondo monetarista y cambiario, ha sido mal comunicado", agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Carlos Melconian es economista, fundador de la consultora MS, fue presidente del Banco Nación entre el 2015 y el 2017, consultor privado del Banco Mundial y fue quien preparó durante dos años el plan de la Fundación Mediterránea.

¿Por qué flotar, como le dijiste al ministro Caputo? Porque no puedes flotar, porque te vas a una hiperinflación.

A ver, primero, no es una respuesta al ministro, y segundo, yo creo que él de hecho, no flota. Y este es un pensamiento... Flotó, flotó con Macri. Era parte del equipo económico que flotó. Esta fue una discusión que se dio en el seno, yo diría, del candidato Mauricio Macri, porque el presidente Macri, luego, varios días antes de asumir, designó al equipo económico, que yo no integraba. Y ahí se tomó la decisión de flotar. Nosotros un poco graficamos ese tema, diciendo: "Cambiariamente y con las retenciones al campo, se empezó en Harvard y se terminó en salita roja." Cuando lo aconsejable en una carrera es empezar en salita roja y terminar en Harvard, porque se empezó flotando, y sin retenciones, y se terminó con control de cambio y retenciones. Porque la Argentina es un país complicado. Tuvo otros momentos, por ejemplo, en 1990, una flotación rara, previa al plan de convertibilidad. Entonces, este es un camino de llegada.

La flotación en la Argentina, aún como hay ahora, con superávit fiscal, siempre la idea fue "hay que tener superávit fiscal". Sí, pero entre otras cosas, porque la emisión continúa. La emisión benigna y virtuosa, originada en comprar dólares y crédito al sector privado. Pero aunque haya superávit fiscal, pesos dando vuelta para un país que no tiene práctica ni antecedentes, y mucho menos reservas, para tener un tipo de cambio flotante, sucio o limpio, banca un montón. Entonces, esos son escenarios.

Sin duda, flotar es una locura. Pero debo admitir, entre otras cosas, que este gobierno, no habla de flotar. Y también sé, porque tenemos muchos años en esto, que la flotación es el esquema cambiario ideal para un fondo monetario, pero de ninguna manera creo que hoy el fondo esté imponiéndole a la Argentina flotar, como sí hizo en algún momento del programa del presidente Macri, que ya se venía flotando riesgosamente. Pero, como el fondo, dueño del circo, con 50.000 billones, ponía dinero, dijo: "Bueno, en caso de que el dólar vaya para arriba, déjenlo ir," y solo permitió intervenir muy escasamente por alguna razón fiscal de aquel entonces, porque todavía había déficit fiscal.

Entonces, yo, la verdad, que prolijamente, normalmente, voluntariamente, y creo que la chance de flotación ahora es cero. Ni creo que el fondo esté pidiendo o insistiendo. Y aunque le guste al presidente, o al equipo, y demás, no veo ninguna chance de eso ahora. En mi cabeza está total y absolutamente descartada esa chance. No obstante, no está claro lo que viene, que ha generado esta ansiedad. Yo lo defino como ansiedad. Lo que pasa es que tener un régimen cambiario alternativo al ingenioso plan financiero con el que debutó este gobierno, el primer semestre del 24, yo creo que se demoró. Se demoró porque era sabido que el ingenioso plan financiero con calendarización de importaciones tenía fin, y el chupetín que apareció en el medio fue comprar dólares del blanqueo, puente, y también se agota. Entonces, creo que se demoró. Me hubiera gustado que fuera fin de año pasado.

Se demoró toda esta agenda o cómo sigue para adelante lo que nosotros llamamos el espacio externo, que incluye la discusión sobre el régimen cambiario y sobre los vencimientos con el exterior. La palabra "cepo" a secas tampoco existe. Por eso, yo creo que se va muy rápido, muy rápido, en términos de si se devalúa, no se devalúa, si se levanta el cepo... Y eso arma un lío bárbaro. Entonces, a esos líos, además de con instrumentos y con elementos operativos, se los enfrenta con una buena comunicación. No comunicación, solo... dije, con buenos instrumentos, con una agenda y con un programa, más comunicación. Y lo que he dicho también en el día de ayer, es que con tanta facilidad para la comunicación que tiene esta administración, todo este evento, fondo monetarista y cambiario, ha sido mal comunicado.

Flotación, es un sinónimo de decir: "Hay un mercado abierto totalmente. Quien quiera comprar dólares, que compre. Quien quiera importar, que importe. Quien quiera pagar dividendos, que pague." Vos decís que eso es imposible en la Argentina actual. Ese fue el error del gobierno de Macri: creer que lo podía hacer. Y ese fue el error del Fondo Monetario Internacional, pues lo habíamos llamado "Plan Picapiedras" en aquel momento...

Sí, el plan Picapiedra fue el ejercicio fiscal de pasar del PBI... Te lo pongo en términos de gasto público. En el pico de Fernández teníamos 40 puntos del PBI de gasto público, que había que financiarlo. Eso hoy es 30. Y este gobierno quiere ir a la década del 90, que es 25. En aquel momento fue bajar todo eso. Siempre se lo hace licuando, no hay ninguna motosierra posible para eso ahora.

Vos lo que decís es que lo que puede haber es una liberación de restricciones en el sistema cambiario, pero nunca una flotación, porque una flotación, Argentina no estaría en condiciones de hacerlo. Y a ver si te interpreto, Carlos. Cuando vos marcabas lo que fue tu experiencia en el proceso previo a la integración del equipo de Macri, yo tengo entendido, que en realidad Caputo nunca quería la flotación, y de hecho se va de la presidencia del Banco Central porque dice que el acuerdo firmado con el Fondo Monetario, que planteaba la flotación, lo había hecho Sturzenegger, y que él no estaba de acuerdo. Y se va por eso. Y que, por lo tanto, tiendo a creer que Caputo continúa siendo una persona conceptualmente contraria a la flotación libre y absoluta.

Y ahí me matás, Jorge, porque, a pesar de que somos contemporáneos, y él ha sido cliente de esta consultora, los bancos donde él participó hasta como número uno, o sea, que lo conocemos... Pero no ha sido una persona que transmitía ideas macroeconómicas. Yo lo conocí en su función de banquero, y en el gobierno del presidente Macri, yo creo que le explotaban la mejor beta, que era sus conocimientos de mercado, y entonces la verdad que no sé que tiene cambiariamente en la cabeza, tampoco lo que está escrito en el libro de Alejandro Werner, lo que acabas de explicar respecto a si uno se va o lo sacan. Pero no importa, no es la esencia de lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es que para dolarizar, necesitas fideo y tuco. Pero para tener tipo de cambio libre, también necesitas muchos fideos y mucho tuco.

Te explico por qué. Porque la idea de que el que tiene tipo de cambio libre y flotante, dicen los libros donde estudiamos ni te calientes, si tener reservas, porque siempre hay una oferta y una demanda que es demencial. Eso te lleva a la hiper. Demencial. Porque además, no podés haber bailado un baile en carnavales, creer que estás para Julio Boca en el Colón. Eso no es así. Entonces, la libre flotación es un camino al que se llega... Y se llega con reservas, se llega con intervención sana, se llega con un tema central en la Argentina: el tipo de cambio puede subir y bajar, y la suba no te genere inflación, y la baja no te genera ni depresión ni problema de competitividad. Es decir, son regímenes flexibles, graduados. Salvo que el fondo esté mucho más contundente de lo que uno imagina... Porque en ese tema avanzamos a ciegas.

¿Qué piensan aquellos que están desarmando sus carteras de pesos y pasan a dólares?

Supongo que creen que quedarse en pesos, o el famoso "carry" que en esta administración nunca me convenció, no da leche. Digo que en esta administración nunca me convenció, porque el "carry", que era una papita fina para hacer plata, era el de Dujovne. Porque con esas tasas de interés y esa papita fina, no te podías equivocar. Era una cosa más finita. Nunca entendí el "Carry" acá.

O sea, que no es más negocio decir de que están suponiendo que va a haber una devaluación

O suponer que no le... que la diferencia entre estar en dólar y estar en peso no les rime, y no justifica el riesgo.