Carlos Melconian cuestionó el Presupuesto 2025 de Javier Milei: "La gente no come superávit fiscal"

El economista Carlos Melconian analizó el Presupuesto 2025 que presentó el presidente Javier Milei en el Congreso y se mostró en contra de los lineamientos generales del plan económico del Gobierno, al que calificó de "inconsistente". Además, criticó la "devoción" del dirigente libertario por estar todo el tiempo “en el centro del ring” de la agenda mediática.

“Lo del domingo fue un gesto de un presidente que habla de una ‘batalla’ y de un cambio de filosofía, en especial cuando dice que la deuda y la emisión no van más", comenzó diciendo el extitular del Banco Nación en declaraciones a TN.

En esa línea, valoró positivamente que haya sido el mandatario quien presentó el proyecto de ley sobre gastos y recaudación: "Me gusta que sea el presidente quien presente el presupuesto, como si quisiera dejar en claro que 'la joda se terminó', cuando lo podría haber hecho el ministro o el secretario”, agregó.

Acto seguido, puso en duda las cifras de las proyecciones realizadas por Milei, quien vaticinó un 18% de inflación y 5% de crecimiento económico para el próximo año. "Al ritmo actual, una proyección de 18 y 5 parece un poco ambiciosa. O una de las cifras está mal, o ambas”, indicó.

“La gente no come superávit fiscal. Si me preguntas si estamos ante un programa integral, te diría que no. Es un plan financiero que se agotó en seis meses”, manifestó Melconian, que al mismo tiempo sostuvo que la Argentina no está en condiciones de dolarizar su economía y no lo "desvive" eliminar el cepo irresponsablemente.

El presidente Javier Milei durante la presentación del Presupuesto 2025.

“En otras ocasiones, hemos hablado de la dolarización, del cepo y de las dificultades que conlleva. Sigue sin haber fideos ni salsa, y no los habrá", dijo al recordar la comparación que utilizó al decir que no se puede proponer dolarizar la economía sin reservas en el Banco Central.

Por otro lado, el economista consideró que el programa económico de la Administración libertaria está retrasado en la reducción de la inflación, en comparaciones a otros programas como la convertibilidad o el Plan Austral. “El 4% no baja porque toma tiempo, la herencia ha dejado precios relativos muy complicados. Los últimos años han sido de precios muy altos y bajos".

"No me preocuparía tanto en buscar una inflación del 0% o 1% sin solucionar la inflación latente dentro del índice. Si no se corrigen las tarifas, el tipo de cambio, y no se equilibra el empleo privado, será pan para hoy y hambre para mañana”, comentó.

Milei y la monopolización de la agenda

A pesar de destacar la presentación que hizo el Presidente en el parlamento, Melconian criticó sus intenciones por estar “en el centro del ring” y controlar la agenda mediática con eventos como el del domingo último. “Es agotador, cansa”, expresó.

Carlos Melconian.

“El enfoque termina siendo como si tuviera la cabeza de un presidente estadounidense: la reelección”, dijo al considerar que, en su opinión, el objetivo de Milei no es bajar la inflación, si no que se trata de consolidar para las próximas elecciones.

“Esta cuestión de ocupar el centro del ring diariamente, se resuelva o no, el tema lo impongo yo, y a las 48 horas surge otro tema, y así sucesivamente. Es una nueva modalidad, no digo que sea algo exclusivamente local. Pero esta tendencia de querer controlar el escenario comunicacional, incluso políticamente, es una exageración”, analizó.

El ex presidente del Banco Nación señaló que además de la capacidad de Milei para monopolizar la agenda mediática, no existe todavía un rival político definido. “Nunca antes hubo una ausencia de rivales al frente de este presidente. En otro momento, te descuidabas y ya tenías dos adversarios listos para ir por ti”, cerró.

FP/LT