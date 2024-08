Carlos Melconian: "Hay que recuperar la política"

Carlos Melconian adelantó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) los temas que analizaron junto a Jorge Fontevecchia y Gerardo Della Paolera en la charla del aniversario de Canal E que se va a transmitir el fin de semana. El economista describió el análisis como “una reflexión hacia adelante” y destacó la importancia de reflexionar a futuro en un escenario donde el presidente Milei “ha empujado a indagarse sobre cuestiones de teoría e historia económica”.

Alejandro Gomel: ¿Cómo estuvo la charla con Jorge Fontevecchia y Gerardo Della Paolera? Nos contaba Jorge que estuvo interesante, que están para salir por los barrios y los teatros…

Me da miedo salir por los barrios y los teatros, mirá si termino siendo presidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La verdad que Jorge es un gran preguntador y además estaba Gerry Della Paolera, que de tanto en tanto tener a un tipo que conoce con profundidad la historia de las escuelas económicas, de ninguna manera es algo aburrido ni mucho menos, nos desasnó de muchas cosas que se dicen.

Antonio Aracre: "Los medios van a tener que hacerse cargo de la educación financiera"

AG: ¿Nos podés spoilear algo sobre la charla en el marco del evento de Canal E?

Estuvo bien distribuido, fue una presentación donde mezclamos con Gerry cuestiones de economía más profundas. Quieras o no, Milei ha empujado un poco a indagarse sobre cuestiones de teoría e historia económica, que con gran solvencia las resolvió bien Gerry.

Aunque Jorge combinó adecuadamente el corto con el mediano o el largo, tuvo más pinta de reflexión para delante que de mirar cuánto va a valer el dólar el lunes. Esas cosas, a esta altura del campeonato, a mí me encantan, porque cuando era pibe y tenía tres minutos para decir algo, tenía que decir con dos decimales cuánto iba a valer el dólar el lunes, ahora ya se me pasó ese cuarto de hora, entonces es un lindo espacio para la reflexión.

Discutimos pros y contras, me encantó el nivel de equilibrio exacto para definir qué está pasando, qué se hizo, qué no se hizo y qué puede pasar.

Della Paolera: “La aceleración de la recuperación viene por remonetizar la economía de manera genuina”

Elizabeth Peger: ¿Podrías darnos un resumen respecto de esto que decís desde la perspectiva de mediano plazo? ¿Podrías darnos algunas claves sobre lo que podemos esperar?

Primero diría que hay tiempo para todo, acá las cosas no se plantean en términos de blanco y negro. Segundo, las cosas hay que hacerlas. Tercero, un elemento vital es la recuperación de la confianza. Cuarto, no pasó mucho por acá, pero hay que recuperar la política, no en el sentido politiquero berreta de la palabra, que es lo que nos trajo hasta acá, sino de espacios políticos, de liderazgo y de alternativas hacia la confianza de un inversor.

Un país no puede presentar futuro de respeto a políticas tributarias por los próximos 20 años y un inversor que no sepa cuáles son los tres partidos políticos del país donde tiene que ir a poner su fierro.

Hablamos mucho de la política cambiaria, dijimos concretamente que la política cambiaria vigente hoy no va a resultar y del nivel o la factibilidad de rolloverear la deuda que la Argentina tiene el año que viene. Fue un buen mix: hablamos del corto, del mediano, de los próximos 20 años, de la historia económica desde el punto de vista del pensamiento económico. Me gustó, a esta altura, en mi estilo personal que es un bodrio, voy a ver la charla de verdad.

Encuesta: el 54% evalúa a Milei por los resultados económicos mientras aumenta la preocupación por el desempleo

EP: ¿Podemos empezar a ver una luz al final del túnel?

Siempre ves la luz desde que te levantas a la mañana. Yo siempre veo la luz por definición, no se olviden que vengo de la colectividad armenia, así que voy siempre para adelante.

El debate por el cepo cambiario y el verdadero peso del impuesto PAIS

AG: ¿La luz está acá a la vuelta de la esquina?

Si estuviera a la vuelta de la esquina después querés más luz. Siempre mirando más allá de la semana que viene, hay que mirar el mes que viene, los próximos dos meses, los próximos seis meses, así es el camino el hombre. Podríamos decir que siempre hay luz al final del camino por definición, pero hay que tener paciencia.

VFT