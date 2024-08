Antonio Aracre: "Los medios van a tener que hacerse cargo de la educación financiera"

Canal E es el canal económico de Grupo Perfil y el único canal de economía en el país con información las 24 horas del día. Hoy se cumple un año de su lanzamiento y se celebra en el MALBA junto a distintas figuras de la economía argentina. En este contexto, desde el museo de arte contemporáneo de Latinoamérica, el periodista Juan Cruz Soqueira se comunicó con el exitoso miembro del mundo empresario, Antonio Aracre, quien destacó la labor de Canal E y la importancia de enseñar sobre los distintos fenómenos económicos. “En países como el nuestro, donde la inflación y las tasas de interés juegan un rol crítico, es muy importante entender y saber sobre el mundo de la economía", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Cruz Soqueira: ¿En tiempos de dificultad económica es clave tener un canal económico para tener en cuenta qué es lo que está pasando en materia económica en el país?

Sí, es muy importante para las empresas y los empresarios entender las claves de lo que viene, de cómo posicionarse, saber dónde invertir, dónde arriesgar más y dónde cuidarse. Pero también, para la gente común es importante saber cómo proteger sus ahorros, en qué momento comprar y en qué momento esperar.

Los medios van a tener que hacerse cargo de la educación financiera, porque es algo que no es parte de los colegios.

JCS: Se habló mucho de un proyecto para incluir la economía común en los colegios. ¿creés que es posible?

Creo que es fundamental educar desde la escuela primaria. Si hoy agarrás un chico de secundaria y le pedís que te explique si conviene comprar en cuotas, o al contado o qué ventaja se consigue en un hot sale, no saben explicar si han hecho una compra ventajosa o no.

En estos tiempos y en países como el nuestro, donde la inflación y las tasas de interés juegan un rol crítico, es muy importante entender y saber sobre el mundo económico.

Alejandro Gomel: Hay algunas voces que se concentran en contra de sus declaraciones y apuntan contra usted por haber sido funcionario de Alberto Fernández y ahora apoyar a Milei, ¿quiere contestar algo a esta crítica que le hacen?

No mucho, yo no vengo del palo de la política. He sido CEO de una de las compañías multinacionales más grandes durante 37 años y luego me retiré. Me pidieron que ayude, fui y lo hice. Si otro me pidiera que lo ayude lo haría también, no con un fin de especulación política, sino con un fin netamente altruista por el país, para mis hijos y, si algún día llegan, para mis nietos. No me interesa lo político desde ningún otro ángulo.

AG: ¿Sos optimista desde lo económico?

Muy optimista, porque veo un presidente, después de 30 o 40 años viendo muchos presidentes democráticos, que por primera vez está convencido de hacer algunas cosas que son completamente disruptivas en la economía argentina, algo tan simple como no gastar más de lo que se recauda.

Parecería que Milei descubrió algo históricamente simple y ridículamente obvio, que en 40 años de democracia nunca se cumplió.

