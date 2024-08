Economistas advierten que, “quizás la actividad no haya tocado piso todavía”

Tras los diferentes relevamientos en donde se habla de una recuperación que pasa por distintas letras del abecedario, surgen las dudas sobre si realmente la actividad tocó piso y si la recesión no podría seguirse extendiendo. Con el fin de analizar este tema en profundidad, este medio dialogó con el economista, Federico Machado Busani.

“Hoy en día, por lo que han sido las últimas señales del plan económico, la mayor preocupación no es solamente cómo se va a dar la recuperación, sino también si esta etapa de emisión cero no implica una nueva fase recesiva que continúe”, comentó Federico Busani. “Quizás la actividad no haya tocado piso todavía”, agregó.

Las 2 condiciones para alcanzar la emisión cero

Posteriormente, Busani planteó: “El Gobierno se plantea esta idea de llegar a la inflación cero y hasta ese momento no levantar el cepo”. Luego, manifestó que, “para llegar a la inflación cero se necesita una de 2 condiciones, que todas las expectativas estén perfectamente alineadas o que se dé una recesión tan profunda que nadie pueda aumentar un precio”.

“Si el plan monetario es tan estricto, se necesita una tasa de interés alta, lo cual haría más difícil que el crédito siga creciendo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Si el plan económico hacia adelante es aumentar la tasa de interés e intentar que ese crédito no se expanda para que no haya moneda y pisar la inflación con fuerza, entonces, no se va a dar por ese lado la inflación”.

La necesidad de definir los objetivos de política económica

Por otro lado, el economista señaló: “Uno no puede esperar bajar la inflación y al mismo tiempo hacer crecer la economía, uno tiene que elegir sus objetivos en política económica, hay que buscar un equilibrio entre las 2 cosas”.

Para finalizar, Busani dijo que, “un problema del plan económico del Gobierno tiene que ver con la secuencia de decir primero que van a erradicar la inflación y después levantar el cepo, hubiese sido más lógico pensar en una normalización del mercado cambiario”.