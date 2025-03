Tipo de cambio en alza: Cuáles son los factores que están empujando la suba del dólar

El dólar volvió a ser protagonista de las jornadas de la city por la suba de todos los tipos de cambio, aunque el Gobierno hace esfuerzos denodados por explicar que no tiene en mente una devaluación. De hecho, ayer el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que no habrá un salto devaluatorio en el marco del acuerdo con el FMI. Sin embargo, en la última rueda volvieron a subir fuerte todos los paralelos y el BCRA se vio obligado a vender otra vez dólares afectando las reservas.

Afirman que, la suba del dólar blue se debe a que el gobierno podría unificar el tipo de cambio

De esta manera, se registró la séptima rueda consecutiva de incremento de los dólares financieros. Con estas cotizaciones, la brecha cambiaria escala al 20%.

Así, mientras el blue llegaba a $1.285, los financieros quedaban al borde de los $1.300. En este contexto, el Banco Central vendió otros US$ 215 millones y las reservas volvieron a caer, a US$ 27.206 millones. También sufrieron las acciones y bonos argentinos y el riesgo país trepó a 784 puntos básicos. Otro que subió fueron los contratos de dólar futuro.

Este aumento ocurre en un contexto de diversas versiones, cada vez más fuertes, sobre una posible modificación del esquema cambiario tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La previsión es que se impondrá un reemplazo de la rígida "tablita" cambiaria por un esquema más flexible, semejante a las bandas de flotación, y la gran duda es cuándo se removerán las restricciones.

Todo esto generó una mayor expectativa de devaluación para abril y mayo, según reflejaron los movimientos en el mercado de futuros.

Un reporte de la consultora 1816 da cuenta de que comienzan a aparecer dudas en el mercado sobre las estrategias que viene utilizando el gobierno para controlar al dólar.

"El tipo de cambio oficial se controló con el crawling peg, que al estar bien por debajo de las tasas en pesos impulsaba el carry trade y por ende las compras del Banco Central en el mercado oficial. ¿Quiénes le compraron dólares al Banco Central los últimos días? Alguno de los que pueden acceder al MULC y estaban haciendo carry: pueden ser exportadores repagando préstamos en dólares, importadores que venían postergando el acceso al MULC o bancos que estaban short el spot".

Ahora bien, según el análisis de la consultora, los que compraron lo hicieron "porque ya no es claro que el crawl dure mucho más. Fue puesto en duda por el propio (Luis) Caputo que en dos oportunidades respondió por TV que no podía decir si se mantendrá o no", señalaron.

Ayer también volaron los dólares futuros generando más incentivos a deshacer el carry. Desde 1816 explican que "los futuros de dólar Rofex que ya habían subido el lunes y el viernes pasado reaccionaron a las declaraciones del ministro volando hasta 5% directo y llevando a la implícita del contrato de marzo por encima de 130% TNA, lo que pondrá más presión para el Banco Central en el MULC los próximos días. De pronto es mucho más atractivo tener dólares y vender futuros que estar en pesos", explicaron.

Por su parte, Horacio Miguel Arana, economista de la Fundación Internacional Bases señaló a PERFIL que las fluctuación de mercado que se ven estos días son un síntoma lógico de que aún hay restricción y controles de cambio que a la larga siempre se vuelven en contra del gobierno de turno, porque no le permite a los precios fluctuar libremente.

"La tendencia del crawling no debería tocarse porque el camino es hacia la unificación. Es probable que el gobierno esté esperando el cierre definitivo del acuerdo con el FMI. En ese aspecto, lo normal es que el organismo pida algún tipo de devaluación, no tanto un retoque de tasas, aunque tampoco lo descartaría, de todas formas cualquiera de las dos medidas serían una señal negativa en este momento y deberían evitarse", señaló. En ese sentido agregó que "el FMI necesita llegar a un acuerdo porque Argentina puede tener dificultades para pagar en los plazos establecidos anteriormente, pero a su vez el gobierno necesita los desembolsos para salir del cepo con mayor tranquilidad. La conclusión de ese tira y afloje lo sabremos cuando se conozcan los detalles del acuerdo", mencionó el economista.

Qué dice el gobierno sobre la suba del dólar

En tanto, desde el gobierno no parecen en alerta por la suba del dólar. Ayer el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, estuvo en el foro IEFA Latam donde aseguró ante empresarios que no están preocupados por la suba que tuvo el dólar blue y las cotizaciones financieras ayer ni por la venta de reservas del Banco Central. Atribuyó los movimientos en la plaza cambiaria que empezaron el viernes por la tarde a “gente que compra y gente que vende dólares”.

Fuerte respaldo del círculo rojo al plan económico, aunque persiste incertidumbre en las nuevas inversiones​

En cuanto al futuro señaló: “Con orden fiscal, la moneda se va a apreciar. La preocupación va a ser que entran más dólares, como dijo el economista Ricardo Arriazu. Empecemos a mirar el mundo con optimismo. Tenemos un equipo tratando de hacer las cosas bien. Esta vez la Argentina está haciendo los deberes”, afirmó.

Al ser consultado por el récord del tipo de cambio blue, que ayer tocó los mismos valores nominales que en septiembre pasado, dijo que no les preocupa e insistió con el orden fiscal. “Ayer mostramos 1,2 billones de pesos de superávit primario. Los fundamentos están cada vez más sólidos”. Y en relación a la caída de reservas dijo que no es preocupante y justificó los movimientos en la plaza cambiaria “por gente que compra y gente que vende”.

“La situación cambiaria no es algo que esté en la cabeza de los inversores de largo plazo”, argumentó. Sobre el fin del cepo, señaló que “saben que eventualmente las restricciones cambiarias se van a levantar”, aunque sin definir cuándo tendría lugar.

Los tiempos del acuerdo con el FMI y la tasa que se pagará para el endeudamiento

Pese a las presiones de la oposición, el acuerdo con el FMI parece en su recta final de aprobación. En efecto ayer el oficialismo logró, con una ajustada estrategia parlamentaria, el dictamen favorable al DNU 179/2025, que aprueba el nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el FMI y hoy sería su tratamiento. Con el respaldo de gobernadores y bloques aliados, el oficialismo confía en alcanzar los votos necesarios en Diputados. Sin embargo, enfrenta la oposición de sectores kirchneristas, que han advertido al FMI que el acuerdo no será reconocido en el futuro.

Tal como señala el Equipo Research & Strategy de #Inviu, "la urgencia del Gobierno responde a la necesidad de consolidar el acuerdo con el FMI, asegurando que el decreto quede blindado ante cualquier intento de rechazo, ya que sólo necesita la aprobación de una de las Cámaras para mantenerse vigente".

Los detalles sobre el acuerdo siguen sin aflorar, aunque se conoció uno relevante, que es la tasa a la que se endeudaría el país. En efecto, Pablo Quirno participó del grupo de funcionarios del equipo económico que asistió a la comisión bicameral de Trámite Legislativo para responder preguntas de diputados y senadores opositores sobre el DNU. Allí señaló que será de 5,6%,y tendrá una reducción de 0,80 puntos porcentuales tras los cambios en el esquema de sobretasas que aprobó el FMI en octubre del año pasado.

lr