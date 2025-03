El dólar blue abre la semana a $1.240, tal como cerró el viernes pasado luego de una jornada vertiginosa y de muchos rumores, en la que experimentaron suba todos los tipos de cambio. El Banco Central se vio forzado a vender US$ 474 millones para contener la brecha, lo que fue el segundo mayor saldo negativo de la era de Javier Milei. Y si bien las reservas se mantuvieron por encima de los US$ 28.000 millones, sigue la sangría y preocupa a muchos analistas. Aunque a Salvador Di Stéfano en particular, no le generó dudas. "Lo del viernes no fue absolutamente nada", aseguró en un vivo de ayer domingo.

Uno de los tipos de cambio que preocupó en especial fue la suba del dólar futuro, en la medida en que los analistas ven que el mercado intuye una devaluación como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Algo que fue desmentido en recurridas oportunidades por el ministro de Economía Luis Caputo, pero que sigue alterando a los operadores.

Los dos exámenes para Javier Milei en el Congreso: DNU del FMI y criptoescándalo

Tras los sucesos del viernes pasado, el economista Salvador di Stéfano apareció con una lectura más optimista que muchos colegas. "Si bien la demanda de dólares futuros ocurrió, fue para descalzarse, porque era gente que estaba 'vendida' y salió a recomprar posiciones", y borró de plano otras posibilidades: "No hubo compra de gente que buscara dólar futuro porque iba a aumentar", aseguró.

Para Di Stéfano, hubo "gente que tomó ganancias", pero descartó que fuera por una posible devaluación. En ese sentido indicó que, si bien el viernes el BCRA vendió más de 400 millones, el gobierno tiene un objetivo claro. "La gente se alarma frente a estos casos, pero el gobierno de Milei compró 24000 millones de dólares desde que asumió. Si tiene que vender un día 400 millones por un tema de importaciones, no es nada. Tendrían que pasar varios días de esta magnitud para que para nosotros sea un problema", afirmó.

El especialista comentó: "La tasa implícita del dólar futuro a un año, a Enero de 2026, da el 35,9%, no nos parece una tasa muy loca, pero mucha gente se asustó frente a esa tasa", explicó. Y al mismo tiempo señaló que tampoco ve una suba fuerte en dólares alternativos. "Lo que estamos observando es que la rueda del día viernes no tendría que haber generado el caos que generó en mucha gente".

Un drenaje invisible: los depósitos en dólares cayeron casi US$ 5.000 millones y tensionan las reservas del BCRA

Por último, Di Stéfano argumentó que "si argentina estuviera en un escenario de probable devaluación de signo monetario tendrían que estar cayendo abruptamente todos los bonos soberanos. pero el viernes, el AL35 subió 0,8% y en lo que va del mes subió 4%. O sea que no veo por qué iba a ver una suba de ese tipo", dijo.

Salvador Di Stéfano, el "gurú del dólar": "Lo del viernes no fue absolutamente nada"

En esa línea, agregó datos sobre el Merval: "En el mes sube 4,2% en dólares y en pesos el 5,9%. Es cierto que las acciones vienen de una toma de ganancias importante en el año, pero el viernes YPF subió el 6,3%, y en marzo 5,1% y papeles como TGS suben el 12,2 en el mes, Central Puerto 6,9%, GFG 6,8% y este es un banco. Si hay una devaluación, los bancos serían los más afectados", señaló.

Antes de cerrar el tema con una posición clara: "Lo que trato de decir es que lo del viernes no fue absolutamente nada", dijo.

La falta de información por el acuerdo con el FMI, uno de los disparadores de la suba del viernes

En los últimos días, el gobierno publicó el DNU que le permite buscar un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, sin embargo, son más las dudas que las certezas para el mercado.

Lo que sí se sabe es que el acuerdo se enmarcará en un Programa de Facilidades Extendidas con un plazo para el pago de intereses de hasta 10 años, con un período de gracia de cuatro años y 6 meses (se empieza a pagar a final de 2029). Estos fondos serían destinados al saneamiento del Banco central, cancelando las letras intransferibles para disminuir la exposición de la deuda.

El otro posible destino de los fondos será el pago de las obligaciones emanadas del acuerdo previo, de tal manera que descomprima la carga de pagos del gobierno en este año electoral. El resto es especulación y rumores del mercado, porque el paquete del acuerdo se mantiene muy cerrado. Y esa falta de información es la que está impactando en el mercado, y en especial se registró el viernes pasado con los tipos de cambio.

Acciones y bonos argentinos volvieron a caer en medio de las tensiones marcadas por Wall Street

De acuerdo a datos de la consultora PPI, "semejante rojo de la autoridad monetaria estaría explicado por una fuerte demanda de los bancos para cerrar posiciones short". "El cierre de estas posiciones estaría vinculado a expectativas de alguna modificación en la regla cambiaria en el marco del eventual acuerdo con el FMI por parte de estos agentes", explicaron.

En este contexto, PPI hace referencia también a la suba del dólar futuro: "En promedio de 0,8% directo en las posiciones de abril, mayo y junio, junto a un fuerte salto en el volumen operado a US$1.827 millones (el mayor desde 17/11/23, en la previa del ballotage, excluyendo los cierres de mes). Las tasas implícitas (TNA) de los cuatro contratos más cortos subieron de 29,2% a 35,4% (marzo), de 27,7% a 34,3% (abril), de 26,7% a 31,1% (mayo) y de 26,3% a 29,3% (junio)".

En tanto, desde LCG también señalaron la falta de detalles del acuerdo con el FMI como uno de los causantes: “Los futuros del dólar han subido al compás de diferentes conjeturas respecto del acuerdo (con el FMI), que también incluyen la posibilidad de relajar las restricciones cambiarias. Pero esto se da en un contexto real, a saber, la dificultad del país por acumular reservas con un stock de reservas netas negativas”.

A pesar de la fuerte compra dólares, las reservas del Banco Central cayeron al menor nivel en cinco meses

Finalmente, desde Epyca consensuaron en la idea de que el ruido en el mercado cambiario es palpable. "La falta de Reservas Internacionales netas y líquidas y la percepción de dólar barato obliga a pensar en un escenario de devaluación eventual" (...) "Su concreción podría incluso tomar forma con el acuerdo con el FMI, si éste incluyera -por ejemplo- cambios al dólar blend para exportaciones o menores intervenciones directas en los mercados paralelos”, explicaron

¿Por qué preocupan estas especulaciones? Porque de concretarse le impedirían al gobierno seguir con un ritmo de devaluación (crawling peg) al 1% como hasta ahora.

Hacia donde marcha el valor del dólar

Un análisis de Wise Capital se centra en proyectar lo que viene con el valor del dólar y abona la idea de que "existe atraso cambiario", sin embargo, agregan que, "mientras haya ingreso de capitales no se va a efectuar ajuste alguno en el valor de la divisa".

Respecto de lo que vemos en la foto de hoy, el equipo liderado por Walter Morales afirmó: "El problema es si el modelo se agota (reservas que no aumentan) y aparecen problemas para renovar la deuda en dólares. En este caso, el mercado va a pedir que el dólar se ajuste por inflación (el tan mentado atraso cambiario) y en este caso el valor de la divisa sería, a precio de hoy, de $1.698".

"Nuevamente, hoy no es un escenario problema porque la Administración Milei puso las cuentas fiscales y monetarias en orden (era la tarea más sencilla), ahora hay que sostenerlas (es lo que el mercado descuenta que vaya a ocurrir) y que comience a tener un efecto positivo en la economía en su conjunto. En éste último punto es donde el mercado está expectante", puntualizaron.

A cuánto abren los distintos tipos de dólar este lunes 17 de marzo

El dólar oficial minorista -sin impuestos- abre este lunes a $1.039,38 para la compra y $1.098,33 para la venta.

-sin impuestos- abre este lunes a $1.039,38 para la compra y $1.098,33 para la venta. En el Banco Nación, el billete cotiza a $1.088.

Por su parte, el dólar blue abre a $1.240 este lunes , con su mayor valor en más de dos semanas.

, con su mayor valor en más de dos semanas. En el segmento mayorista, el dólar se ubica a $1.068,50 por unidad.

Dólar hoy y dólar blue hoy, EN VIVO: el minuto a minuto de la cotización de este lunes 17 de marzo 2025

Vale señalar que la semana anterior, el tipo de cambio mayorista subió $2, por encima del $ 1,75 de corrección final de la semana anterior.

Con un salto del volumen, el dólar futuro volvió a operar con subas generalizadas De este modo, las tasas implícitas de variación mensual superaron la semana anterior el 2% para los plazos del segundo trimestre, alejándose aún más del "crawling peg" del 1% implementado por el BCRA.

El dólar MEP abre a $1.239,12, por lo que la brecha con el oficial se posiciona en el 16%.

El Contado con Liquidación (CCL), en tanto abre a $1.244,57 y el spread con el oficial se ubica en el 16,5%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, opera en $1.414,08.

¿Qué pasó con el dólar cripto el fin de semana?

El viernes el dólar cripto operaba a $1.247. Hacia el domingo, el dólar cripto USDT (Tether) se ubicó ayer domingo 16 de marzo en $ 1.254,54 en el popular exchange Binance, lo que lo posicionó $14,5 por encima de la actual cotización del tipo de cambio informal que cerró el viernes a $1240.

En tanto este lunes, Bitso señala que, a las 8:30 AM el dólar cripto opera en $1252,60.

lr/ff