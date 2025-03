Estiman que para salir del cepo cambiario se necesitan "48 mil millones de dólares"

En diálogo con Canal E, el economista Fabián Medina expresó que el DNU enviado al Congreso no está cumpliendo con los requisitos legales establecidos por la ley de sostenibilidad de 2021.

Según el economista, "el decreto es ilegítimo porque no cumple los requisitos de la ley" y no especifica las condiciones del acuerdo. Afirmó que, a diferencia de lo que se comunica públicamente, el DNU es "más un relato que una solución tangible" y no tiene el respaldo legal necesario para generar confianza.

El acuerdo con el FMI: ¿realidad o espejismo?

Medina fue tajante al referirse a las expectativas que genera el Fondo Monetario Internacional en torno a los 20.000 millones de dólares prometidos para Argentina. Explicó que, en realidad, "no son 20.000 millones, sino una parte de los pagos ya realizados", como los 12.000 millones de dólares correspondientes a los vencimientos de 2025 y 2026. Estos pagos no son nuevos recursos, sino una reprogramación de deuda, lo que pone en duda la efectividad del acuerdo.

Además, precisó que el desembolso será mucho menor, alrededor de 3.300 millones de dólares, un monto insuficiente para cubrir las necesidades urgentes del país.

Uno de los puntos clave que abordó Medina fue la situación de las reservas del Banco Central, que actualmente están en una posición negativa de 11.000 millones de dólares. En este sentido, se refirió a la salida del cepo cambiario: "Necesitás en el mejor de los casos algo así como 48.000 millones de dólares para levantarlo", expresó el economista, subrayando que la crisis es más profunda de lo que se reconoce públicamente. A esto se añade que la deuda con el FMI se otorga a una tasa del 6% anual, un tipo de interés "alto", en comparación con el 2.5% habitual.

¿Es posible un cambio de rumbo si cambia el color político?

Ante la pregunta sobre si un cambio de gobierno podría implicar el desconocimiento de la deuda, Medina no descartó esa posibilidad. Señaló que, al no haberse cumplido con los procesos constitucionales, "el acuerdo no está respaldado por el Congreso", lo que abre la puerta a una futura anulación si el próximo gobierno decide no reconocerlo.

El impacto de no tomar los 5.000 millones de dólares

Medina reflexionó sobre lo que hubiera ocurrido si el gobierno argentino hubiese optado por tomar los 5.000 millones de dólares pendientes del primer préstamo del FMI antes de 2022.

El economista destacó que, aunque podría haber sido útil para mitigar los efectos de la sequía, "era impagable", dado el nivel de endeudamiento que ya arrastraba el país. A pesar de los beneficios inmediatos que hubiera representado ese préstamo, los costos a largo plazo hubieran sido insostenibles.